A gyógyszeriparból igazolt új államtitkárt Hegedűs Zsolt
Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
Azt gondolom, hogy a múlt megismerése, megértése és feldolgozása nélkül csupán futóhomokra épül a jövő.
„Közös múlt, közös trauma, közös gyógyulás.
Amikor elolvastam az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes feltárásáról szóló törvényjavaslatot, azt gondoltam ez nehéz lesz a magyar társadalomnak. Talán túl nehéz.
De vajon hosszú távon mi szolgálja egy társadalom mentális egészségének helyreállítását, traumáinak feldolgozását? A nehéz, kellemetlen dolgok elhallgatása vagy a szembenézés? Nem tudom a választ. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a múlt megismerése, megértése és feldolgozása nélkül csupán futóhomokra épül a jövő.
2026. október 22-én a hatos kartonok és a mágnesszalagok, év végéig pedig a B-dossziék és B-naplók kerülnek nyilvánosságra. (Ahol szükséges, anonimizálják az iratokat, a különösen érzékeny adatok pedig nem lesznek megismerhetőek.) Ezekből nem csak, és nem elsősorban az derül(het) ki, kik voltak a megfigyeltek és a megfigyelők,hanem egy elnyomó, ugyanakkor rettegő rendszer belső működése is kirajzolódik. Ennek a mechanizmusnak a megismerése nélkülözhetetlen a múlt feldolgozásához és a jövő építéséhez.
Senki nem felelős elődei tetteiért és revansot sem vehet elődei sérelmeiért. De mindenki megérdemli, hogy megismerje az ország és a saját valódi történelmét.
Őszintén remélem, hogy a magyar társadalom megérett a szembenézésre, képes helyén kezelni a hamarosan nyilvánosságra kerülő adatokat, nem bélyegez meg és nem vádol, hanem el tud indulni a trauma feldolgozás után a gyógyulás útján.
Mindannyiunk közös felelőssége, hogy ez így történjen. Remélem, hogy mindenki ennek a felelősségnek a tudatában ír, beszél, posztol, kommentel vagy készít filmet majd a megnyíló akták tartalmáról.”
Fotó: MTI/Illyés Tibor