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Tisza társadalom kormányszóvivő

Ez nehéz lesz a magyar társadalomnak

2026. július 03. 18:07

Azt gondolom, hogy a múlt megismerése, megértése és feldolgozása nélkül csupán futóhomokra épül a jövő.

2026. július 03. 18:07
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Szondi Vanda
Szondi Vanda
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„Közös múlt, közös trauma, közös gyógyulás.

Amikor elolvastam az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes feltárásáról szóló törvényjavaslatot, azt gondoltam ez nehéz lesz a magyar társadalomnak. Talán túl nehéz.

De vajon hosszú távon mi szolgálja egy társadalom mentális egészségének helyreállítását, traumáinak feldolgozását? A nehéz, kellemetlen dolgok elhallgatása vagy a szembenézés? Nem tudom a választ. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a múlt megismerése, megértése és feldolgozása nélkül csupán futóhomokra épül a jövő.

2026. október 22-én a hatos kartonok és a mágnesszalagok, év végéig pedig a B-dossziék és B-naplók kerülnek nyilvánosságra. (Ahol szükséges, anonimizálják az iratokat, a különösen érzékeny adatok pedig nem lesznek megismerhetőek.) Ezekből nem csak, és nem elsősorban az derül(het) ki, kik voltak a megfigyeltek és a megfigyelők,hanem egy elnyomó, ugyanakkor rettegő rendszer belső működése is kirajzolódik. Ennek a mechanizmusnak a megismerése nélkülözhetetlen a múlt feldolgozásához és a jövő építéséhez.

Senki nem felelős elődei tetteiért és revansot sem vehet elődei sérelmeiért. De mindenki megérdemli, hogy megismerje az ország és a saját valódi történelmét.

Őszintén remélem, hogy a magyar társadalom megérett a szembenézésre, képes helyén kezelni a hamarosan nyilvánosságra kerülő adatokat, nem bélyegez meg és nem vádol, hanem el tud indulni a trauma feldolgozás után a gyógyulás útján.

Mindannyiunk közös felelőssége, hogy ez így történjen. Remélem, hogy mindenki ennek a felelősségnek a tudatában ír, beszél, posztol, kommentel vagy készít filmet majd a megnyíló akták tartalmáról.”

Fotó: MTI/Illyés Tibor

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 29 komment

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Szuperszig
2026. július 03. 20:28
Egy szóvivőnek köteelző beszédhibásnak lennnie? Vagy ez is a befogadás példűja?
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Nemmostszülettem
2026. július 03. 20:27
Az ügynökakták csak egy részét hozzák nyilvánosságra. Vajon melyik részét? Másrészt meg ez az utolsó szarházi taktikázás, hogy október 23-a előtt egy nappal teszik mindezt? Ennél ocsmányabb bagázs még nem ült a parlamentben, pedig már megfordultak ott páran...
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ördöngös pepecselés
2026. július 03. 20:18
a tiszás virtuális buboréklakóinak nagy traumát fog okozni ha szembesülnek a valósággal mert rá fognak jönni, hogy átvertétek őket
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gullwing
2026. július 03. 20:14
(Ahol szükséges, anonimizálják az iratokat, a különösen érzékeny adatok pedig nem lesznek megismerhetőek.) Ez azt jelenti hogy ha agyhalott az érintett akkor ez életbe lép...
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