2026. október 22-én a hatos kartonok és a mágnesszalagok, év végéig pedig a B-dossziék és B-naplók kerülnek nyilvánosságra. (Ahol szükséges, anonimizálják az iratokat, a különösen érzékeny adatok pedig nem lesznek megismerhetőek.) Ezekből nem csak, és nem elsősorban az derül(het) ki, kik voltak a megfigyeltek és a megfigyelők,hanem egy elnyomó, ugyanakkor rettegő rendszer belső működése is kirajzolódik. Ennek a mechanizmusnak a megismerése nélkülözhetetlen a múlt feldolgozásához és a jövő építéséhez.

Senki nem felelős elődei tetteiért és revansot sem vehet elődei sérelmeiért. De mindenki megérdemli, hogy megismerje az ország és a saját valódi történelmét.

Őszintén remélem, hogy a magyar társadalom megérett a szembenézésre, képes helyén kezelni a hamarosan nyilvánosságra kerülő adatokat, nem bélyegez meg és nem vádol, hanem el tud indulni a trauma feldolgozás után a gyógyulás útján.