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Megdőlt az országos melegrekord – egyelőre esély sincs a lehűlésre

2026. június 20. 19:39

Aszódon szombat délután 37,1 Celsius-fokot mértek.

2026. június 20. 19:39
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Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos melegrekord szombaton – közölte a HungaroMet Zrt. szombat délután a Facebook-oldalán.

Azt írták: Aszódon szombat délután 37,1 Celsius-fokot mértek.

Hozzátették: ez egyben új nyári szezonrekordot is jelent.

A HungaroMet adata szerint az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37,0 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek.

Közben az Időkép arról ír, egész júniusban velünk marad a forróság, nem is esik majd 33-36 Celsius fok alá a nappali csúcshőmérséklet, és egyelőre kilátásban sincs bármilyen lehűlés.

(Mandiner/MTI)

Fotó: Attila Kisbenedek/AFP

 

Összesen 4 komment

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Sorrend:
Hunnia
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2026. június 20. 20:52 Szerkesztve
A zászlókat már kirakták az Ezsébet hídra, persze, hogy jön a "meleg" - és eszében sincs menni. Karógeli már "tüzel".
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2
0
RWG1
2026. június 20. 20:24
Minden szempontból megdőlt, különösen Budapesten.
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1
0
falcatus-2
2026. június 20. 19:54
Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos melegrekord szombaton – közölte a HungaroMet Zrt. szombat délután a Facebook-oldalán.Aszódon szombat délután 37,1 Celsius-fokot mértek.A HungaroMet adata szerint az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37,0 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek...." Tehát már 118 évvel ezelőtt is AGW "klímaváltozás" volt ?
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1
0
sanya55-2
2026. június 20. 19:47
Ennyi buzi mellett, nincs min csodálkozni
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0
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