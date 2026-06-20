Megdőlt az országos melegrekord – egyelőre esély sincs a lehűlésre

A HungaroMet adata szerint az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37,0 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek.

Közben az Időkép arról ír, egész júniusban velünk marad a forróság, nem is esik majd 33-36 Celsius fok alá a nappali csúcshőmérséklet, és egyelőre kilátásban sincs bármilyen lehűlés.