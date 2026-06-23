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sulyok tamás novák katalin schmitt pál köztársasági elnök Magyar Péter

Magyar Péter a volt köztársasági elnökök juttatásainak elvételére készül

2026. június 23. 14:40

Sulyok Tamás mellett ez Novák Katalinnak és Schmitt Pálnak is fájhat.

2026. június 23. 14:40
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„Javasolni fogjuk, hogy azon köztársasági elnökök, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat, 

a jövőben ne részesüljenek élethosszig tartó juttatásokban”

– írta Magyar Péter a Facebook-oldalán

A módosítás nemcsak Sulyok Tamást érintené érzékenyen. Schmitt Pál 2012-ben a plágiumbotrány miatt, Novák Katalin pedig 2024-ben a kegyelmi ügyet követően távozott idő előtt a hivatalából. Egyedül Áder János lenne jogosult továbbra is a törvény szerinti juttatásokra, mivel kitöltötte mindkét ciklusát. 

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény módosításával megváltoztatható a volt államfők élethosszig járó juttatási rendszere, amely jelenleg a hivatalban lévő elnök fizetésével megegyező, a házelnöki tiszteletdíj 1,1-szeresének megfelelő, bruttó 6,4 millió forintos havi juttatást biztosít számukra.

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Nyitókép: MTI/MTVA/Sándor-palota

Összesen 25 komment

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magyar-1977
2026. június 23. 14:52
Bukott náci kutyáknak kuss a neve a pedószopó novák tehén a csaló tolvaj komcsi snittpali a bajszosszar meg a lefosott fing szépen éljen meg a piacról, vagy dögöljenek éhen úgy is jó, de az orbánparazitákat levakarjuk magunkról!! HAJRÁ MAGYAR PÉTER, HAJRÁ MAGYAROK!!
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johannluipigus
2026. június 23. 14:52
@magyar-1977 "A törvényt mi írjuk magyarok, bukott náci szararab !:DDDDDDDDDDD" Remélem, kőtáblára vésitek, mert fel lesz dugva a popsitokba, és az óramutató járásának ellenkező irányába 720 fokkal el lesz fordítva a vízszintes tengelye körül.
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bagira004
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2026. június 23. 14:51 Szerkesztve
Novák köszönd meg Balog kommunista barátodnak . Pecsenyét együtt sütögettétek.
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pollip
2026. június 23. 14:50
Magyar-1977! Mi a bajod a cigányokkal? Betegesen rájuk vagy kattanva, mindenkire azt mondod, hogy cigány. Nem sértesz meg vele, nyugodtan folytathatod.
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