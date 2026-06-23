Magyar Péter a volt köztársasági elnökök juttatásainak elvételére készül

Válaszolt a Sándor-palota az Alaptörvény-módosításra, amely elmozdítaná Sulyok Tamást
Magyar Péter hétfőn jelentette be, hogy kezdeményezik Sulyok Tamás megbizatásának megszünetését.
Sulyok Tamás mellett ez Novák Katalinnak és Schmitt Pálnak is fájhat.
„Javasolni fogjuk, hogy azon köztársasági elnökök, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat,
a jövőben ne részesüljenek élethosszig tartó juttatásokban”
– írta Magyar Péter a Facebook-oldalán.
A módosítás nemcsak Sulyok Tamást érintené érzékenyen. Schmitt Pál 2012-ben a plágiumbotrány miatt, Novák Katalin pedig 2024-ben a kegyelmi ügyet követően távozott idő előtt a hivatalából. Egyedül Áder János lenne jogosult továbbra is a törvény szerinti juttatásokra, mivel kitöltötte mindkét ciklusát.
A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény módosításával megváltoztatható a volt államfők élethosszig járó juttatási rendszere, amely jelenleg a hivatalban lévő elnök fizetésével megegyező, a házelnöki tiszteletdíj 1,1-szeresének megfelelő, bruttó 6,4 millió forintos havi juttatást biztosít számukra.
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Magyar Péter hétfőn jelentette be, hogy kezdeményezik Sulyok Tamás megbizatásának megszünetését.
Nyitókép: MTI/MTVA/Sándor-palota