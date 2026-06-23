Magyar Péter a volt köztársasági elnökök juttatásainak elvételére készül

A módosítás nemcsak Sulyok Tamást érintené érzékenyen. Schmitt Pál 2012-ben a plágiumbotrány miatt, Novák Katalin pedig 2024-ben a kegyelmi ügyet követően távozott idő előtt a hivatalából. Egyedül Áder János lenne jogosult továbbra is a törvény szerinti juttatásokra, mivel kitöltötte mindkét ciklusát.

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény módosításával megváltoztatható a volt államfők élethosszig járó juttatási rendszere, amely jelenleg a hivatalban lévő elnök fizetésével megegyező, a házelnöki tiszteletdíj 1,1-szeresének megfelelő, bruttó 6,4 millió forintos havi juttatást biztosít számukra.