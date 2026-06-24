Lenini demokráciához hasonlította a jelenlegi kormányzást Navracsics Tibor

Lenin annak idején arról álmodozott, hogy akkor teremtik meg az igazi demokráciát Oroszországban, ha akár a szakácsnő is irányíthatja az államot. Ennek jegyében szét is zúzta az akkori politikai osztályt. Volt, akit likvidált, másokat belső vagy külső száműzetésbe küldött, aztán pedig teremtett egy olyan képviseleti intézményt, aminek meghatározott társadalmi kvóták szerint és nem főállásban lettek képviselői.