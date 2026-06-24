Ft
Ft
34°C
22°C
Ft
Ft
34°C
22°C
06. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
demokrácia lenin navracsics tibor bolsevizmus

Lenini demokráciához hasonlította a jelenlegi kormányzást Navracsics Tibor

2026. június 24. 08:53

A korábbi miniszter szerint ha valahol korlátozzuk vagy megszüntetjük a nyilvánosan ellenőrizhető politikát, ott megjelenik a nyilvánosság elől eldugott és nem ellenőrizhető csatornákon zajló érdekérvényesítés. „Persze, ki tudja. Talán éppen ez a cél...”

2026. június 24. 08:53
null

„A politikával szembeni bolsevik bosszúról” írt legújabb bejegyzésében Navracsics Tibor. A Fidesz korábbi területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott, 

Lenin annak idején arról álmodozott, hogy akkor teremtik meg az igazi demokráciát Oroszországban, ha akár a szakácsnő is irányíthatja az államot. Ennek jegyében szét is zúzta az akkori politikai osztályt. Volt, akit likvidált, másokat belső vagy külső száműzetésbe küldött, aztán pedig teremtett egy olyan képviseleti intézményt, aminek meghatározott társadalmi kvóták szerint és nem főállásban lettek képviselői.

Navracsics Tibor szerint „a hivatásszerű politikával és a hivatásos politikusokkal szembeni gyűlölet régi forradalmi attitűd. Körülbelül ugyanolyan régi, mint a magántulajdonnal szembeni gyűlölet. Ráadásul komoly gyúanyag található mindkettőben, ami különösen vonzóvá teszi használatát egyes, saját politikustársait gyűlölő emberek számára.”

Mint fogalmazott, 

ezek az emberek mindig azzal az érvvel indokolják politikagyűlölő lépéseiket, miszerint a politikusok – vagy éppen a politika maga – elszakadt a hétköznapi emberek életétől, és ezt a kapcsolatot kell újra megteremteni.

„Ismerjük ezeket az érveket, mint ahogyan ismerjük az ilyen lépések következményeit is. A nyilvános, ellenőrizhető közszereplők pozíciója le, a nem nyilvános, nem ellenőrizhető háttéremberek pozíciója felértékelődik. Ahonnan kiesik egy ellenőrizhető politikus, ott bejön egy nem választott, a nyilvánosság számára nem ellenőrizhető lobbista” – vélekedett a politkus, aki rámutatott, 

ha valahol korlátozzuk vagy megszüntetjük a nyilvánosan ellenőrizhető politikát, ott megjelenik a nyilvánosság elől eldugott és nem ellenőrizhető csatornákon zajló érdekérvényesítés.

Mint írta: „Persze, ki tudja. Talán éppen ez a cél...”

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 59 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
radler
2026. június 24. 12:51
Magyarországon a költségvetés vétózására kizárólag a Költségvetési Tanács jogosult, melynek tagjai Horváth Gábor (Elnök) Varga Mihály (A Magyar Nemzeti Bank elnöke) Dr. Windisch László (Az Állami Számvevőszék elnöke) Mindhárom Orbán báb. Ha a Tisza csak kevéssel nyert volna, a helyükön maradhatnának, és a költségvetés megvétózásával kikényszeríthetnék az idő előtti választásokat. Sulyok Tamás pedig a hab ezen a tortán. Ezzel IS be akarta Orbán biztosítani a hatalmát, és ezért is kell menniük. Varga Mihály kitölti persze a ciklusát, mert az elmozdítása több kárt okozna mint hasznot, - és ennyire azért MP sem hülye - pedig a Matolcsy bizniszben nem kis felelőssége van. Ő majd akkor kerül sorra, ha kitöltötte a mandátumát.
Válasz erre
0
0
Bortom100
2026. június 24. 12:47
Én nagyon örülök mert újra fiatalnak érzem magam engem nem Rákosira hanem a 60-70-éves Kádár korszakára emlékeztet amikor 1957-februárjába egyik éjjel 3 órakor 3 nyomozó behatolt a lakásunkba és elvitték az édeapámat 1956-os bűnei miatt. Én 10 éves voltam , de míg élek nem felejtem el.Utánna 5 és 1/2 évig nem jött haza . Én mind kiskorú 12 éves koromig minden látogatáskor bemehettem hozzá .Nagyon szép emlékeim vanna a gyűjtőgfogházból és aVáci fegyházból.Nekem ilyen vidáman telt a fiatalságom , remélem a mai fitalok közül megtapasztalják ugyanezt ugyanis ezt hívják diktatúrának .
Válasz erre
0
0
pollip
2026. június 24. 12:40
Úgy tudom, hogy úgy volt eddig, hogy minden magyar állampolgár választó és választható! Ezt durván felrúgja a Tisza!
Válasz erre
0
0
lemez
2026. június 24. 12:20
A portfólio részletesen hozza a terveket és hiteleket.Meg lett változtava az Orbán kormány tervei semmi szociális berházás eltúnik.Zóld lesz minden meg shell kapitány okosvillanyméröi.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!