Éppen ennek ellensúlyozására a „ha kenyér nincs, akkor legalább cirkusz legyen” elv mentén Magyar Péter kifejezetten sok energiát fordít politikai ellenfelei ellehetetlenítésére: a Fideszt már egyenesen robbantásos merénylőkhöz és tömeggyilkosokhoz hasonlítja, miközben a Lex Orbán, a Lex Sulyok és a képviselői mandátumok korlátozásának terve még a saját táborán belül is komoly vitákat váltott ki.
Sokaknak még 100 napnak sem kellett eltelnie ahhoz, hogy kimondják: nem erre szavaztunk április 12-én. A népszerűség valódi próbája azonban várhatóan csak ősszel, az új költségvetés bemutatásakor következik majd el. A nagy kérdés majd az lesz, hogy az ellenfelei elleni erőteljes fellépés mindezt mennyire tudja majd ellensúlyozni, illetve milyen állapotban lesz addigra a jobboldal”.
Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP