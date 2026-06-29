Ft
Ft
41°C
21°C
Ft
Ft
41°C
21°C
06. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány lex sulyok Magyar Péter

Lejárt a mézeshetek fele: Magyar Péter büszke az első 50 napjára, de a valódi próbatétel még csak most következik

2026. június 29. 09:43

Sokaknak még 100 napnak sem kellett eltelnie ahhoz, hogy kimondják: nem erre szavaztunk április 12-én.

2026. június 29. 09:43
null
Deák Dániel
Deák Dániel
Facebook

„Lejárt a mézeshetek fele: Magyar Péter büszke az első 50 napjára, de a valódi próbatétel még csak most következik. A politikában az „első 100 nap” fogalma egyfajta türelmi idő: az új kormányoknak ilyenkor a társadalom és a politikai szereplők még több mozgásteret adnak. Ilyenkor még magasan van a támogatottság, a döntések érdemi következményei pedig csak később jelentkeznek.

Magyar Péter kormánya most ennek az időszaknak a feléhez érkezett. Feltűnő, hogy a miniszterelnök az első 50 nap eredményeit értékelő posztjában elsősorban olyan intézkedéseket sorolt fel, amelyek nem érintik érdemben a költségvetést. A kampányban tett nagy gazdasági és szociális ígéretek – az adócsökkentések, a jelentős nyugdíjemelések vagy az egészségügyi kiadások nagymértékű növelése – megvalósításáról egyelőre keveset hallani.

Ez nem véletlen. A mézeshetek végét ugyanis várhatóan az új költségvetés elkészítése hozza majd el, hiszen ekkor derül ki, hogy a kampányban tett ígéretekből mi valósítható meg a gyakorlatban. Márpedig a választók jelentős része éppen azért támogatta a Tiszát, mert azt várja, hogy egyszerre lesz adócsökkentés és több pénz az embereknél.

Éppen ennek ellensúlyozására a „ha kenyér nincs, akkor legalább cirkusz legyen” elv mentén Magyar Péter kifejezetten sok energiát fordít politikai ellenfelei ellehetetlenítésére: a Fideszt már egyenesen robbantásos merénylőkhöz és tömeggyilkosokhoz hasonlítja, miközben a Lex Orbán, a Lex Sulyok és a képviselői mandátumok korlátozásának terve még a saját táborán belül is komoly vitákat váltott ki.

Sokaknak még 100 napnak sem kellett eltelnie ahhoz, hogy kimondják: nem erre szavaztunk április 12-én. A népszerűség valódi próbája azonban várhatóan csak ősszel, az új költségvetés bemutatásakor következik majd el. A nagy kérdés majd az lesz, hogy az ellenfelei elleni erőteljes fellépés mindezt mennyire tudja majd ellensúlyozni, illetve milyen állapotban lesz addigra a jobboldal”.

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

 


 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2026. június 29. 10:48
Ország rombolás megy és ha ez tovább tart olyan dolgokat fog csinálni, ami visszafordíthatatlan!
Válasz erre
2
0
tapir32
2026. június 29. 10:46
Petya egy Fejbólintó János. Megpróbálja itthon eladni a brüsszeli érdekek föltétlen kiszolgálását magyar érdeknek. Magyar Péter állandóan korrupcióval küzd, miközben pontosan tudja, hogy Magyarország az EU kevéssé korrupt államai közé tartozik, és az alapítványokból nem tűnik el a pénz. Az egész korrupcióra épített politikai stratégiája egy hazugság és terelés. A nép emberének, jó gazdának látszódjon, aki az emberek pénzét, érdekét képviseli, miközben eladja az országot, feladja a szuverenitást és a saját haveri körének átjátssza az állami vagyont. Ki hisz el, hogy Magyar Péter és társai rövidnadrágos kiscserkészek fehér liliommal a kezükben? Nem, nem azok. A hatalomra és a pénzre hajtanak. Magyar Péter és a Tisza el akarja lopni az EU pénzeket! Korrupt Tisza. Lopós Magyar Péter.
Válasz erre
0
0
Galerida
2026. június 29. 10:42
Nagyon optimista az, aki ettől a külföldről ideküldött, meg az előző kormányok másod, harmadvonalából és a selejtjéből összeömlesztett csapattól valódi teljesítményt vár. A maximum az lesz, hogy kártalanítják a "befektetőket" a győzelmükre költött milliárdokért. Ezt egyébként megkezdték...
Válasz erre
1
0
ekeke1
2026. június 29. 10:35
Huth szerint ez nem bukás.. A győzelem Illetve annak mértéke láttán , amit teljhatalmat adott egy elmebetegnek és bandájának, egy adatot várok: a valamivel több mint 2,5 millió szavazóból( mert egy részük eleve határon túli volt), hányan fognak vándorbotot , menekülve ez elöl a rezsim elől, a tanácsköztársaságot illetve Szálasiék "számonkérő székét" idéző gyűlölködés és leszámolás , a migráció, a lmbtq és a hungarofóbia elől? Hányan fogják gyerekeiket és viszik el a dühöngő némber oktatási "reformja" elől? 1956 után negyedmillióan voltak. (Igaz, közöttük voltak lendvaipálok, feketeöves kommunisták is. ) Most is hasonló nagyságrendű emberveszteségre tippelek. Ami valljuk be, 1848, 1867-első világháború Trianon,második világháború - Don kanyar, 1956, kádárizmus, EU csatlakozás utáni kivándorlás, hogy csak a legkirívóbbakat soroljam a sok milliós magyar emberveszteségek közül ,csak egy újabb nemzeti tragédia. Magyarország, úton a Herderi jóslat beteljesedése felé. Ha ez nem bukás?!
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!