„Lejárt a mézeshetek fele: Magyar Péter büszke az első 50 napjára, de a valódi próbatétel még csak most következik. A politikában az „első 100 nap” fogalma egyfajta türelmi idő: az új kormányoknak ilyenkor a társadalom és a politikai szereplők még több mozgásteret adnak. Ilyenkor még magasan van a támogatottság, a döntések érdemi következményei pedig csak később jelentkeznek.

Magyar Péter kormánya most ennek az időszaknak a feléhez érkezett. Feltűnő, hogy a miniszterelnök az első 50 nap eredményeit értékelő posztjában elsősorban olyan intézkedéseket sorolt fel, amelyek nem érintik érdemben a költségvetést. A kampányban tett nagy gazdasági és szociális ígéretek – az adócsökkentések, a jelentős nyugdíjemelések vagy az egészségügyi kiadások nagymértékű növelése – megvalósításáról egyelőre keveset hallani.