Kibújt a szög a zsákból: Magyar Péter nyíltan kiállt a szivárványcsaládok mellett

Hazugságok, balhék és bukás: miért pózolt Magyar Péter a volt brit kormányfő könyvével?
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Rétvári Bence interpellálta a miniszterelnököt, aki egyértelmű választ adott – az LMBTQ-közösség nagy örömére.
Heves politikai vita alakult ki a parlamentben az azonos nemű párok örökbefogadási jogáról Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője és Magyar Péter között. Előbbi arról kérdezte a kormányfőt, hogy támogatná-e a meleg párok gyermekvállalását, egyúttal utalva a közelgő Budapest Pride-ra is.
Magyar Péter – a szivárványcsaládok mellett kiállva – visszakérdezett: „Hol van jobb helyen egy család nélkül felnövő vagy alkoholista családból származó gyerek, Hollandiában, emberkereskedőknél, szexuális bűnözőknél, drogkartelleknél vagy Magyarországon egy egyszülős vagy meleg párnál?”
A miniszterelnök szavai sokak szerint egyértelmű kiállásként értelmezhetők a szivárványcsaládok mellett, amelyek Magyarországon továbbra sem fogadhatnak örökbe a heteroszexuális házaspárokkal azonos feltételek mellett – mutatott rá a humenonline.
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Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt