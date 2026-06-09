Kibújt a szög a zsákból: Magyar Péter nyíltan kiállt a szivárványcsaládok mellett

Heves politikai vita alakult ki a parlamentben az azonos nemű párok örökbefogadási jogáról Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője és Magyar Péter között. Előbbi arról kérdezte a kormányfőt, hogy támogatná-e a meleg párok gyermekvállalását, egyúttal utalva a közelgő Budapest Pride-ra is.

Magyar Péter – a szivárványcsaládok mellett kiállva – visszakérdezett: „Hol van jobb helyen egy család nélkül felnövő vagy alkoholista családból származó gyerek, Hollandiában, emberkereskedőknél, szexuális bűnözőknél, drogkartelleknél vagy Magyarországon egy egyszülős vagy meleg párnál?”