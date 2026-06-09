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kdnp rétvári bence magyarország Magyar Péter szivárványcsalád pride

Kibújt a szög a zsákból: Magyar Péter nyíltan kiállt a szivárványcsaládok mellett

2026. június 09. 11:02

Rétvári Bence interpellálta a miniszterelnököt, aki egyértelmű választ adott – az LMBTQ-közösség nagy örömére.

2026. június 09. 11:02
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Heves politikai vita alakult ki a parlamentben az azonos nemű párok örökbefogadási jogáról Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője és Magyar Péter között. Előbbi arról kérdezte a kormányfőt, hogy támogatná-e a meleg párok gyermekvállalását, egyúttal utalva a közelgő Budapest Pride-ra is.

Magyar Péter – a szivárványcsaládok mellett kiállva – visszakérdezett: „Hol van jobb helyen egy család nélkül felnövő vagy alkoholista családból származó gyerek, Hollandiában, emberkereskedőknél, szexuális bűnözőknél, drogkartelleknél vagy Magyarországon egy egyszülős vagy meleg párnál?”

A miniszterelnök szavai sokak szerint egyértelmű kiállásként értelmezhetők a szivárványcsaládok mellett, amelyek Magyarországon továbbra sem fogadhatnak örökbe a heteroszexuális házaspárokkal azonos feltételek mellett – mutatott rá a humenonline.

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Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 55 komment

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macimacska
2026. június 09. 12:49
És amúgy hol van jobb helyen az a gyerek? Vagy ez mindegy?
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0
0
tapir32
2026. június 09. 12:41
Az európai értékeket az EU-ban és Magyarországon a Fidesz-KDNP képviseli. A balos globalizmus anakronisztikus, fasisztoid, diktatórikus elképzeléseit a Tisza és Magyar Péter erőlteti.
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1
0
Potymog
2026. június 09. 12:34
A családból kiemelt gyermekeknek legyen joguk ahhoz, hogy normális mintát láthassanak, és olyan nevelőszülőket kaphassanak, akik születetten férfiból és születetten nőből állnak, és ne terheljék az amúgy is rossz családi mintával rendelkező gyerekeket másik, nem normális családi mintával!
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Pimpa
2026. június 09. 12:21
Ez a stílus nagyon bejött a választások előtt is, ja nem... Mandiner, megint a béka segge alatt.
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0
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