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kormány gajdos lászló főváros vízdíj karácsony gergely budapest miniszter

Karácsony Gergely javaslatot tett a kormánynak a vízdíjak kapcsán, levelet írt a miniszternek is

2026. június 19. 13:46

A vízközmű-társaságok a csőd szélén állnak, a bevételek a napi működésüket is alig fedezik, fejlesztésre pedig egyáltalán nem jut pénz, továbbá a rendszer igazságtalan – állította pénteki sajtótájékoztatóján Budapest főpolgármestere.

2026. június 19. 13:46
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Karácsony Gergely főpolgármester pénteki sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a víziközmű-szolgáltatók egyre nehezebben tudják kigazdálkodni a működésüket a jelenlegi díjszabások mellett, 

ezért azt javasolja a főváros a kormánynak, hogy adja vissza az önkormányzatoknak a vízdíj meghatározásának lehetőségét

– írta a Telex.

Budapest első embere továbbá azt mondta, amennyiben a főváros visszakapná ezt a jogot, sávos rendszerben emelkedhetnének a vízdíjak Budapesten. Karácsony Városháza parkban működő párakapuk előtt azt is hozzátette, hogy szombattól hivatalosan is hőségriadó lesz Budapesten, ezért is fontos beszélni a vízhelyzetről.

Levelet írt a miniszternek

A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a városvezető levelet írt az élő környezetért felelős miniszternek, Gajdos Lászlónak. Ebben azt javasolta, hogy az önkormányzatoknak adják vissza újra a jogot arra, hogy ahol ők szolgáltatják a vizet, ott ők határozhassák meg a vízdíjat. 

Arra is felhívta a figyelmet, hogy az Orbán-kormányok nagyon felelőtlenül gazdálkodtak a vízzel, ráadásul 2013-ban be is fagyasztották a vízárakat. Szerinte a víziközmű-szolgáltatók a csőd szélén vannak, egyre nehezebben tudják biztosítani a szolgáltatásukat a jelenlegi díjszabás mellett – sorolta.

A főpolgármester arról is beszélt, hogy a környező országokban jóval többet fizetnek a vízért:

  • Varsóban például kétszer,
  • Prágában ötször annyiba kerül a víz, mint Budapesten. 

Karácsony hangsúlyozta, hogy nem általános díjemelésről lenne szó, a főváros nem kéri a rezsicsökkentés teljes felülvizsgálatát és egységes országos díjemelést sem. „Nem fűnyíró elvű emelés, hanem egy sávos rendszer jönne” – húzta alá.

Ez azt jelentené, hogy egy bizonyos alapmennyiséget ingyen kapnák a háztartások, de ezen mennyiség felett progresszíven emelkedne a vízdíj. Egy átlagos budapesti háztartás jelenleg nagyjából 1900 forintot fizet a vízért, a polgármester azt mondta, nem drasztikus, mindössze pár száz forintos díjemelést jelenthetne a javasolt reform – hangzott el a sajtótájékoztatón.

Nyitókép:MTI/Purger Tamás

 

Összesen 23 komment

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Halder_1899
2026. június 19. 15:54
Kezdődik. Tehát túl olcsó a víz, "amennyiben a főváros visszakapná ezt a jogot, sávos rendszerben emelkedhetnének a vízdíjak Budapesten." Jön sorban minden majd, a gáz, az áram, a stb. Az év megint úgy kezdődik majd, hogy bejelentik, hogy januárban az energia mennyivel drágul. 2010 ig ez ment.
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nemecsek-3
2026. június 19. 15:53
Érdekes, most nem hallani, hogy a prágai hányszor annyit keres.
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resistance-2
2026. június 19. 15:23
Csak pár száz forint. Emlékszem arra, amikor bevezették a zöld kártyát 470 Ft-ba került.
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Dunhill67
2026. június 19. 15:17
"Egy átlagos budapesti háztartás jelenleg nagyjából 1900 forintot fizet a vízért"...meg a tetves,hazudozó nyírtassi,szájbakúrt édes jó anyádat,azt...4800-6000-ret fizetek havonta vízért (Bp,Dél-Buda) évek óta úgy,hogy nem a csap alatt hűtjük a görögdinnyét mint az átkosban:)....emelnél mi,fasztarisznya,hogy EBBŐL IS lopjatok...
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