Karácsony Gergely javaslatot tett a kormánynak a vízdíjak kapcsán, levelet írt a miniszternek is

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A vízközmű-társaságok a csőd szélén állnak, a bevételek a napi működésüket is alig fedezik, fejlesztésre pedig egyáltalán nem jut pénz, továbbá a rendszer igazságtalan – állította pénteki sajtótájékoztatóján Budapest főpolgármestere.
Karácsony Gergely főpolgármester pénteki sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a víziközmű-szolgáltatók egyre nehezebben tudják kigazdálkodni a működésüket a jelenlegi díjszabások mellett,
ezért azt javasolja a főváros a kormánynak, hogy adja vissza az önkormányzatoknak a vízdíj meghatározásának lehetőségét
– írta a Telex.
Budapest első embere továbbá azt mondta, amennyiben a főváros visszakapná ezt a jogot, sávos rendszerben emelkedhetnének a vízdíjak Budapesten. Karácsony Városháza parkban működő párakapuk előtt azt is hozzátette, hogy szombattól hivatalosan is hőségriadó lesz Budapesten, ezért is fontos beszélni a vízhelyzetről.
A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a városvezető levelet írt az élő környezetért felelős miniszternek, Gajdos Lászlónak. Ebben azt javasolta, hogy az önkormányzatoknak adják vissza újra a jogot arra, hogy ahol ők szolgáltatják a vizet, ott ők határozhassák meg a vízdíjat.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy az Orbán-kormányok nagyon felelőtlenül gazdálkodtak a vízzel, ráadásul 2013-ban be is fagyasztották a vízárakat. Szerinte a víziközmű-szolgáltatók a csőd szélén vannak, egyre nehezebben tudják biztosítani a szolgáltatásukat a jelenlegi díjszabás mellett – sorolta.
A főpolgármester arról is beszélt, hogy a környező országokban jóval többet fizetnek a vízért:
Karácsony hangsúlyozta, hogy nem általános díjemelésről lenne szó, a főváros nem kéri a rezsicsökkentés teljes felülvizsgálatát és egységes országos díjemelést sem. „Nem fűnyíró elvű emelés, hanem egy sávos rendszer jönne” – húzta alá.
Ez azt jelentené, hogy egy bizonyos alapmennyiséget ingyen kapnák a háztartások, de ezen mennyiség felett progresszíven emelkedne a vízdíj. Egy átlagos budapesti háztartás jelenleg nagyjából 1900 forintot fizet a vízért, a polgármester azt mondta, nem drasztikus, mindössze pár száz forintos díjemelést jelenthetne a javasolt reform – hangzott el a sajtótájékoztatón.
Nyitókép:MTI/Purger Tamás