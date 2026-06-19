Karácsony Gergely javaslatot tett a kormánynak a vízdíjak kapcsán, levelet írt a miniszternek is

Budapest első embere továbbá azt mondta, amennyiben a főváros visszakapná ezt a jogot, sávos rendszerben emelkedhetnének a vízdíjak Budapesten. Karácsony Városháza parkban működő párakapuk előtt azt is hozzátette, hogy szombattól hivatalosan is hőségriadó lesz Budapesten, ezért is fontos beszélni a vízhelyzetről.

Levelet írt a miniszternek

A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a városvezető levelet írt az élő környezetért felelős miniszternek, Gajdos Lászlónak. Ebben azt javasolta, hogy az önkormányzatoknak adják vissza újra a jogot arra, hogy ahol ők szolgáltatják a vizet, ott ők határozhassák meg a vízdíjat.