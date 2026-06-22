Hová tűntek a jobboldali influenszerek? Összeállítás arról, ki hol folytatja

Nagyot változott a választások után a hazai közösségi média korábbi kormánypárti térfele, a véleményvezérek jelentős része háttérbe húzódott, vagy szinte teljesen elnémult – írja a Blikk. Bohár Dániel kivétel, hiszen az online tér átalakulásával nemhogy eltűnt, de saját bázis építésébe kezdett: június elején elindította teljesen új, zárt, félig fizetős közösségi platformját. Bohár az új platform kapcsán elmondta, hogy több mint tíz éve van jelen a Facebookon, így valójában csak a felület új, a misszió ugyanaz. „Mindig célom volt nem csupán tartalomkészítőként működni, hanem közösségépítőként. Úgy látom, hogy a választás óta a jobboldali emberekben még nagyobb az igény, hogy legyenek olyan emberek, akikre tudnak támaszkodni. Ilyen szeretnék én is lenni. Hálásan köszönöm nekik, hogy mindig támogatnak és mellettem állnak.”

A jövőképét firtató, esetleges háttérmunkás vagy elemzői szerepbe való átvonulást firtató kérdésre egyértelmű nemmel felelt, „harcos alkat vagyok, szeretek kérdezni, kíváncsi típus vagyok”.