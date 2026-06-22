Hová tűntek a jobboldali influenszerek? Összeállítás arról, ki hol folytatja

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Többen háttérbe húzódtak, de vannak, akik új lendületet nyertek a kormányváltás után.
Nagyot változott a választások után a hazai közösségi média korábbi kormánypárti térfele, a véleményvezérek jelentős része háttérbe húzódott, vagy szinte teljesen elnémult – írja a Blikk. Bohár Dániel kivétel, hiszen az online tér átalakulásával nemhogy eltűnt, de saját bázis építésébe kezdett: június elején elindította teljesen új, zárt, félig fizetős közösségi platformját. Bohár az új platform kapcsán elmondta, hogy több mint tíz éve van jelen a Facebookon, így valójában csak a felület új, a misszió ugyanaz. „Mindig célom volt nem csupán tartalomkészítőként működni, hanem közösségépítőként. Úgy látom, hogy a választás óta a jobboldali emberekben még nagyobb az igény, hogy legyenek olyan emberek, akikre tudnak támaszkodni. Ilyen szeretnék én is lenni. Hálásan köszönöm nekik, hogy mindig támogatnak és mellettem állnak.”
A jövőképét firtató, esetleges háttérmunkás vagy elemzői szerepbe való átvonulást firtató kérdésre egyértelmű nemmel felelt, „harcos alkat vagyok, szeretek kérdezni, kíváncsi típus vagyok”.
Deák Dániel új irányba indul, úgy látja, a Megafon betöltötte a szerepét. Véleménye szerint a választási eredmény nem technikai vagy online módszertanon múlt, hanem mélyebb politikai okokon, amelyek egészen a 2022-es rezsicsökkentés-módosításig és a kata adó megváltoztatásáig nyúlnak vissza.
A Megafont érő legnagyobb kritikára, a hatalmas hirdetési összegekre reagálva Deák elmondta: annak ellenére, hogy a Facebookon fizetett politikai hirdetéseket már lassan egy éve nem lehet közzétenni, az ő elérése állítása szerint ennek ellenére nem csökkent, hanem növekedett: a kampányban havi közel 100 milliós megtekintést értek el a tartalmai összesen. Saját jövőjét ötéves távlatban nem influenszerként, hanem elemzőként képzeli el.
A hangvétel finomítása nem indokolt, a fokozás pedig kizárólag az új kormány döntéseitől függ – véli Filep, vagyis A Kopasz Oszt. Úgy véli, ha támadás éri az olyan alapvető értékeket, mint a migráció elutasítása vagy a gyermekvédelmi törvény, akkor kötelező beleállni a vitákba. Arra biztatja a jobboldali véleményformálókat, hogy ne féljenek kiállni a véleményük mellett, és folytassák a munkájukat. A hirdetési pénzeket firtató bírálatokat ő is határozottan visszautasítja: „úgy gondolom, hogy ez a mítosz már 2025 őszén megdőlt, amikor a Facebook megszüntette a politikai hirdetéseket” – mondta. Hozzátette: azóta pedig a jobboldali véleményformálók elérése nemhogy csökkent, de óriási ugrás látható. Személyes oldala elmondása szerint azóta több mint 150 ezer követővel 30–50 millió megtekintést produkál havonta, de vannak olyan véleményformálók, akik egyes hónapokban a 100 milliós határt is átlépik teljesen organikusan.
Hosszú távú folytatásra készül Apáti Bence, aki szerint a közéleti jelenlét nála nem választás kérdése, hanem belső kényszer. „A politika olyan addikció az életemben, amelytől nem fogok tudni eltávolodni. Fél napra sem tudom félretenni a politikát, mert ez a szenvedélyem. Azt gondolom, öt év múlva ugyanígy fogok dolgozni, írni, műsort vezetni YouTube-on, televízióban” – emelte ki.
Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner