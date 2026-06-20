Ha sikerül Karácsony Gergely terve, többszörösére emelkedhet a vízdíj Budapesten

Karácsony Gergely főpolgármestert nem zavarja, ha a kormány „visszadja a pénzt” az önkormányzatoknak, még akkor sem, ha ez a polgármesterek fizetésének csökkentésével jár. Erről az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt, ahol egyúttal reményét fejezte ki, hogy Magyar Péter betartja az önkormányzatoknak tett kampányígéreteit – ellenkező esetben „sírni fog”.

Vízdíjak: többszörös emelés jöhet

A főpolgármester hangsúlyozta, hogy a főváros levélben fordult az élő környezetért felelős miniszterhez, és azt kérik, hogy az önkormányzatok saját hatáskörben állapíthassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért. Pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, a cél a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázisok megőrzése. Karácsony szerint a 2013-as vízdíj-befagyasztás miatt mára katasztrofális állapotba került nemcsak Budapest, hanem az egész ország víziközmű-hálózata. Állítása szerint országosan a víz 25 százaléka, a fővárosban pedig 12 százaléka folyik el a csőtörések miatt. Budapesten előfordult, hogy egyetlen nap alatt száz csőtörés történt.