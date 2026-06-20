Ha sikerül Karácsony Gergely terve, többszörösére emelkedhet a vízdíj Budapesten

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
A főpolgármester javaslata szerint egy alapmennyiség ingyenes lenne, majd a fogyasztás növekedésével sávosan emelkedne az ár.
Karácsony Gergely főpolgármestert nem zavarja, ha a kormány „visszadja a pénzt” az önkormányzatoknak, még akkor sem, ha ez a polgármesterek fizetésének csökkentésével jár. Erről az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt, ahol egyúttal reményét fejezte ki, hogy Magyar Péter betartja az önkormányzatoknak tett kampányígéreteit – ellenkező esetben „sírni fog”.
A főpolgármester hangsúlyozta, hogy a főváros levélben fordult az élő környezetért felelős miniszterhez, és azt kérik, hogy az önkormányzatok saját hatáskörben állapíthassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért. Pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, a cél a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázisok megőrzése. Karácsony szerint a 2013-as vízdíj-befagyasztás miatt mára katasztrofális állapotba került nemcsak Budapest, hanem az egész ország víziközmű-hálózata. Állítása szerint országosan a víz 25 százaléka, a fővárosban pedig 12 százaléka folyik el a csőtörések miatt. Budapesten előfordult, hogy egyetlen nap alatt száz csőtörés történt.
A fővárosi vízművek csak akkor tud felelősséget vállalni a szolgáltatás garantálásáért, ha maga állapíthatja meg a díjakat”
– mondta. Hozzátette, hogy a jelenlegi helyzet ökológiai károk mellett pénzügyileg is fenntarthatatlan: a vízközmű-társaságok a csőd szélén állnak, a bevételek alig fedezik a napi működést, fejlesztésre pedig egyáltalán nincs pénz. Azt is kijelentette, hogy a rendszert igazságtalannak tartja, mert nem differenciál a társadalmi csoportok és jövedelmi helyzetek szerint. A politikus rámutatott: a vízdíjak 2013-as befagyasztása óta az általános árak Magyarországon több mint száz százalékkal emelkedtek, mégis a jelenlegi díjakból nem lehet kigazdálkodni a hosszú távú, felelős vízszolgáltatást.
Példaként említette, hogy Varsóban a budapestinek a duplája, Pozsonyban háromszorosa, Bécsben négyszerese, Prágában pedig ötszöröse a lakossági víz ára.
Amennyiben visszakapják az ármeghatározás jogát, társadalmi egyeztetés után sávos díjemelést terveznek bevezetni: egy alapmennyiség ingyenes lenne, majd a fogyasztás növekedésével sávosan emelkedne az ár. Ez víztakarékosságra és az esővíz megtartására is ösztönözné a lakosságot.
Karácsony Gergely bejelentette, hogy péntektől már láthatók az „új generációs Bubik” a városban. Ez a zárt tesztidőszak kezdete: a BKK munkatársai és partnereik (például a Kerékpárosklub) tesztelik a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján finomhangolhassák a rendszert.
A BudapestGO alkalmazás frissítésével kapcsolatban elismerte, hogy a kiírt közbeszerzés olyannyira drága lett, hogy egyelőre nem tudták megoldani a BKK-bérletesek számára olcsóbb jegyvásárlást.
Ígéretet tett azonban, hogy a jövőben összetettebb, átjárható rendszert építenek ki a különböző közlekedési módok között.
A parkolási díjak emeléséről azt mondta, hogy hosszú ideje nem volt áremelés, így a mostani sem éri el az infláció mértékét. Szerinte fontos, hogy tudatosan használjuk a közterületeket, és a díjak ezt a szemléletet erősítik.
Az inkasszó októberig történő elhalasztásával kapcsolatban Karácsony emlékeztetett:
Budapestnek van egy elfogadott féléves költségvetése, amelyet a Tisza Párt fővárosi frakciója is támogatott. Ebben szerepel, hogy a főváros nem fizet szolidaritási hozzájárulást, és a hozzáállásuk nem változott.
Véleménye szerint az elmúlt években jogellenesen vettek el pénzt a várostól.
A főpolgármester szerint Budapest tíz éven belül alkalmassá válhat egy olimpia megrendezésére. A szükséges sportlétesítmények többsége már rendelkezésre áll – annak ellenére, hogy ezt ő nem építette volna meg, ismerte el – elsősorban a város általános fejlesztésére lenne szükség. A Magyar Olimpiai Bizottsággal közösen új olimpiai koncepción dolgoznak, amely a várost helyezi a középpontba. Karácsony emlékeztetett rá, hogy 2015-ben is támogatta az olimpia tervét, de most egy „sokkal jobb” koncepciót készítenek. Szerinte a kormánynak el kellene gondolkoznia a rendezésen, hiszen az elmúlt években jelentős sportinfrastruktúra épült fel a városban.
Nyitókép forrása: MTI/Bodnár Boglárka
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