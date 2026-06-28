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fodor gábor ultrahang plusz közép - európai rendszerváltást kutató intézet politikai kultúrára

Fodor Gábor: A valódi előrelépéshez másfajta gondolkodásmódra és politikai kultúrára lenne szükség

2026. június 28. 11:14

A Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója szerint a jelenlegi kormányzaton ugyanazt a kizárólagos, az ellenfél megsemmisítésére és lejáratására törekvő elképzelést lehet egyre inkább észrevenni, amivel szemben 16 éven keresztül ő is felemelte a szavát.

2026. június 28. 11:14
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„Sokan reménykedtek abban, hogy a közelmúlt politikai eseményei jó irányú változást hoznak Magyarországon. Valóban átalakult a kormányzat és az elő intézkedéseik között találunk jót, hasznosat és károsat egyaránt. A mélyben azonban ugyanazt a kizárólagos, az ellenfél megsemmisítésére és lejáratására törekvő elképzelést lehet egyre inkább észrevenni, amivel szemben 16 éven keresztül én is felemeltem a szavamat másokkal együtt” – fogalmazott Fodor Gábor, aki az Ultrahang Plusz című műsor vendége volt. A Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója úgy látja, hogy a felszín alatt hasonló problémák rejlenek, mint korábban. 

A hatalommal történő visszaélés, a jogállami normák figyelmen kívül hagyása, a konszenzuskeresés hiánya, ezek mind olyan jelenségek, amelyekkel már találkoztunk

– fogalmazott, hozzátéve, hogy amit tehát amit most hallgatunk, az nem új lemez, csupán a régi  B oldala. Ahelyett, hogy az ország valódi érdekeit és hasznát szolgáló, építő jellegű változások dominálnának, ismét a hatalmi játszmák és az egyoldalú döntések jelennek meg. Ez a megközelítés nem vezet jóra és nem képes olyan társadalmat felépíteni, amelyben a bizalom és az együttműködés uralkodik. 

A valódi előrelépéshez másfajta gondolkodásmódra és politikai kultúrára lenne szükség, amely bizonyos kérdésekben a nemzeti egységet és a hosszú távú stabilitást helyezi előtérbe, nem pedig a pillanatnyi politikai hasznot

– vélekedett Fodor Gábor az interjúban.

Nyitókép: Peter Schulz

 

Összesen 18 komment

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zakar zoltán béla
2026. június 28. 12:25
Aki a Fideszt elárulva,az SZDSZ-be sántított,mint LIBERÁLITTA,s a Horn kormányba nyáladzott be,az fogja be a száját és őcska PÉNZKERESETI mismásolóként tűnjön el! Esetleg viccelődjön Lattman NEMZET Közi jogásszal pingpongozás közben!
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mapetshow
•••
2026. június 28. 12:04 Szerkesztve
Fodor pontosan látja, mi folyik itt, de meg akar felelni az O1G hívőknek is, ezért mossa össze a Fidesz néhány túlkapását azzal a diktatórikus őrülettel, ami itt folyik. Nehéz lenne elismerni, hogy az a közösség, amit otthagyott és aminek a bukásáért dolgozott, nagyságrendekkel jobb, mint ami utána jött.
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Palatin
2026. június 28. 12:04
Magyar Péter ellen mihamarabb meg kell szervezni és el kell inditani egy széles alapokra épülö nemzeti ellenállást. Ezt addig kell megtenni, amig létre nem hozza a megcélzott náci-kommunista diktatúrát, ami a nemzeti ellenállást gyakorlatilag lehetetlenné teszi. Ez a diktatúra jönni fog, mert Brüsszel ennek nem fog az útjába állni, söt örülnek, hogy van egy emberük, akiknak ma parancsolnak valamit és az holnap be van vezetve. A nemzetközi emberjogi intézményekre sem számíthatunk, mert azok is csak kamu-intézmények, a Soros-birodalom eszközei, akik a migránsokon és a homokosokon kívül senkivel nem törödnek. Nemsokára olyan szituációban találjuk magunkat, mint 1956-ban. Ki tudjuk-e majd vívni újra a szabadságunkat? Mert ugyebár, aki teheti, az majd lelép, s így az ország harmatgyenge lesz, a gyarmatosítása, kifosztása gyerekjátéknak fog tünni.
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2
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Palatin
2026. június 28. 12:04
A leghidegrázóbb fejlemény az, hogy MP titokban akar kormányozni. Gátlástalanul megy elöre a hagymázas. örült ötleteit követve. Semmilyen fontos kérdésre nem válaszolnak se MP, se a tiszások, de ök talán maguk sem tudnak semmit. A Tisza frakció csak egy szavzógép. MP azért akar minden Fideszest kirugni az állami poziciókból, hogy ne legyen senki, aki figyeli öt, aki titkos kormányzásában zavarja, és kontrollálja. Nem jobb, nem hozzáértöbb embereket akar poziciókba tenni, hanem olyanokat, akik hallgatnak, falaznak neki. Ez nagy különbség. Fideszesek, tessék erre nagyon-nagyon odafigyelni. Sulyok Tamást sem azért akarja lemondatni, mert egy "jobb" köztársasági elnököt akar, hanem azért mert Sulyok nem lenne a büntársa a politikai mutyikban. Abban mindenki biztos lehet, hogy Magyar Péter, - márcsak a jelleme és deviáns lelkülete folytán is -, nem fog jobb, szakszerübb kormányzást megvalósítani, mint Orbán tette, de a korrupcióban nem fog a Tisza a Fidesz mögött elmaradni
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