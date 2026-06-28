Fodor Gábor: A valódi előrelépéshez másfajta gondolkodásmódra és politikai kultúrára lenne szükség

„Sokan reménykedtek abban, hogy a közelmúlt politikai eseményei jó irányú változást hoznak Magyarországon. Valóban átalakult a kormányzat és az elő intézkedéseik között találunk jót, hasznosat és károsat egyaránt. A mélyben azonban ugyanazt a kizárólagos, az ellenfél megsemmisítésére és lejáratására törekvő elképzelést lehet egyre inkább észrevenni, amivel szemben 16 éven keresztül én is felemeltem a szavamat másokkal együtt” – fogalmazott Fodor Gábor, aki az Ultrahang Plusz című műsor vendége volt. A Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója úgy látja, hogy a felszín alatt hasonló problémák rejlenek, mint korábban.

A hatalommal történő visszaélés, a jogállami normák figyelmen kívül hagyása, a konszenzuskeresés hiánya, ezek mind olyan jelenségek, amelyekkel már találkoztunk

– fogalmazott, hozzátéve, hogy amit tehát amit most hallgatunk, az nem új lemez, csupán a régi B oldala. Ahelyett, hogy az ország valódi érdekeit és hasznát szolgáló, építő jellegű változások dominálnának, ismét a hatalmi játszmák és az egyoldalú döntések jelennek meg. Ez a megközelítés nem vezet jóra és nem képes olyan társadalmat felépíteni, amelyben a bizalom és az együttműködés uralkodik.