Egyre biztosabb, hogy Bóka János lesz a Fidesz frakcióvezetője

Az Alapörvény tizenhetedik módosításáról tartott fórumot a Magyar Egység Mozgalom, Bóka János fideszes képviselő, Hack Péter jogász és Fodor Gábor egykori miniszter, SZDSZ-elnök, képviselő részvételével. Az eseményt követően Bóka az Indexnek a hét elején alkalmazott fideszes parlamenti kivonulás kapcsán úgy nyilatkozott, a választók azért küldték őket az Országgyűlésbe, hogy ott képviseljék az érdekeiket és az értékeiket, valamint részt vegyenek a parlamenti vitákban és szavazásokon. Ez az elsődleges feladatuk, ezért

a szavazástól vagy a parlamenti munkától való távolmaradás kizárólag kivételes eszköz lehet.

Egy ilyen döntéssel nem pusztán politikai nézetkülönbséget kívánnak kifejezni – amit egy nem szavazattal is megtehetnének –, hanem azt, hogy olyan alapvető fenntartásaik vannak az adott ügyben, amelyek indokolttá teszik a tiltakozás ilyen formáját. Megjegyezte, a frakció rugalmasan alakítja majd az álláspontját arról, hogy az egyes jogalkotási és politikai folyamatokban milyen módon vesz részt.