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bóka jános fodor gábor alaptörvény alkotmánybíróság

Egyre biztosabb, hogy Bóka János lesz a Fidesz frakcióvezetője

2026. július 17. 06:56

A politikus elárulta, vállalná-e a megbízatást, de a parlamenti bojkottról is nyilatkozott.

2026. július 17. 06:56
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Az Alapörvény tizenhetedik módosításáról tartott fórumot a Magyar Egység Mozgalom, Bóka János fideszes képviselő, Hack Péter jogász és Fodor Gábor egykori miniszter, SZDSZ-elnök, képviselő részvételével. Az eseményt követően Bóka az Indexnek a hét elején alkalmazott fideszes parlamenti kivonulás kapcsán úgy nyilatkozott, a választók azért küldték őket az Országgyűlésbe, hogy ott képviseljék az érdekeiket és az értékeiket, valamint részt vegyenek a parlamenti vitákban és szavazásokon. Ez az elsődleges feladatuk, ezért

a szavazástól vagy a parlamenti munkától való távolmaradás kizárólag kivételes eszköz lehet.

Egy ilyen döntéssel nem pusztán politikai nézetkülönbséget kívánnak kifejezni – amit egy nem szavazattal is megtehetnének –, hanem azt, hogy olyan alapvető fenntartásaik vannak az adott ügyben, amelyek indokolttá teszik a tiltakozás ilyen formáját. Megjegyezte, a frakció rugalmasan alakítja majd az álláspontját arról, hogy az egyes jogalkotási és politikai folyamatokban milyen módon vesz részt.

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Szerinte ugyanakkor a mostani módosítás olyan lépés, ami túlmutat a szokásos politikai vitákon, és

a magyar demokratikus berendezkedés végét jelenti.

Ezért ebben az esetben nem volt elég egy egyszerű nem szavazat. A mostanihoz hasonló kivonulások az ülésteremből a jövőben is előfordulhatnak, amennyiben szükségesnek tartják.

A portál kérdezte Bókát, igazak-e a hírek arról, hogy ő válthatja Gulyás Gergely a frakcióvezetésben. Megerősítette: erről a csoport jövő kedden dönt, amennyiben jelölést kap, vállalja azt, és ha megkapja a frakció bizalmát, a feladatot is ellátja.

Össztűz az Alaptörvény-módosításra

A politikus egyébként a fórumon kifejtette, a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetéséről szóló rendelkezés valójában nem alkotmánymódosítás, hanem egy konkrét személyre szabott döntés, amelyet az Alkotmánybíróságnak vizsgálnia kellene. Emlékeztetett: az Alaptörvény pontosan meghatározza a köztársasági elnök elmozdításának szabályait, a 17. módosításban lévő rendelkezés azonban nem ezeket módosítja, hanem közvetlenül egy konkrét személy megbízatását szünteti meg.

Úgy véli, az Alkotmánybíróság igenis jogosult megvizsgálni, hogy a vitatott rendelkezés tartalma alapján valóban alkotmánymódosításnak minősül-e. Ha arra jut, hogy nem, akkor álláspontja szerint a rendelkezés alkotmányossága is felülvizsgálható, és megállapítható, hogy ellentétes az Alaptörvény köztársasági elnök elmozdítására vonatkozó szabályaival.

Fodor Gábor hangsúlyozta, hogy

az igazság csak jogállami keretek között érvényesülhet.

Szerinte a jelenlegi alapörvény-módosítás ugyanazt a politikai logikát követi, amelyet korábban a Fidesz esetében is bírált: az Alaptörvény és a választójogi szabályok ellenzéki konszenzus nélküli módosítását. A mostani módosítás sem politikailag, sem jogilag nem egyeztethető össze a jogállami normákkal.

Hack Péter megerősítette, ez a módosítás

nem csupán sérti, hanem felszámolja a fékek és ellensúlyok rendszerét.

Szerinte a köztársasági elnök személyre szabott eltávolítása veszélyes alkotmányos precedenst teremt, mert a jövőben bármely független közjogi tisztségviselő hasonló módon leválthatóvá válhat.

nyitókép: Földházi Árpád, Mandiner

 

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Összesen 18 komment

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Sorrend:
kobi40
2026. július 17. 11:03
Összegezzünk: az Országgyűlésben az SZDSZ színe és visszája. A kalandor puffer MiHaM csak tartja a gyertyát.
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Dixtroy
2026. július 17. 10:53
"google-2 2026. július 17. 08:15 Hack legalább kimondja, hogy amit a TSZ csinál, az nem csupán sérti, hanem FELSZÁMOLJA a fékek és ellensúlyok rendszerét." Ez majd csak azután realizálódik a stz szavazókbann, mikor a rendkívüli alkotmánymódosítás után, amit aztán rendes, széleskörű, alkotmányozó nemzetgyűléses alkotmánymódosítással akarnak orvosolni, ez az utóbbi lépés valahogy majd elmarad.
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Dixtroy
2026. július 17. 10:52
"olyan alapvető fenntartásaik vannak az adott ügyben, amelyek indokolttá teszik a tiltakozás ilyen formáját" Mapettó a végtelen hazudozásával kivívta, hogy minden alkalommal, ha szólni kíván, kivonuljanak a képviselők.
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elmedoki
2026. július 17. 10:52
Én vállalom lilipöti utókezelését.
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