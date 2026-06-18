Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
06. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
fleck zoltán közjogi tisztségviselők Magyar Péter Sulyok Tamás

Egyetemen oktató jogászok támogatják nyíltan Magyar Péter közjogi tisztségviselők elleni támadását – persze, hogy Fleck Zoltán is köztük van

2026. június 18. 22:43

Nem meglepő módon a nyílt levél aláírói között van Fleck Zoltán jogszociológus is, aki a választás előtt arról elmélkedett, hogyan „zsarolhatná” a győztes párt a köztársasági elnököt annak érdekében, hogy lemondjon.

2026. június 18. 22:43
null

„Mi, jogtudománnyal foglalkozó egyetemi oktatók és kutatók alapos megfontolás után arra a nehéz döntésre jutottunk, hogy támogatjuk a NER hivatalban maradt vezető közjogi tisztségviselőinek leváltását. Egyúttal indokoltnak látjuk, hogy az Országgyűlés önkorlátozó módon járjon el az új közjogi tisztségviselők megválasztásakor” – olvasható egy csütörtökön megjelent nyílt levélben, amelyhez több, egyetemen oktató jogász is csatlakozott.

A nyílt levél aláírói ugyan elismerik, hogy „a közjogi tisztségviselők eltávolítása példátlan lépés, amelyre kivételes indokból, igazolható célok érdekében és megfelelő jogi eszköz alkalmazásával kerülhet sor”, de azt is hozzáteszik:

a közjogi tisztségviselők leváltásának kivételes indoka a demokratikus jogállam helyreállítása”.

A levél aláírói márpedig úgy döntöttek, most „kivételes eset” áll fenn és szükség van a demokratikus jogállam helyreállítására.

Mint indokolták: „a közjogi tisztségviselők a köztársasági elnöktől az alkotmánybírákig és a legfőbb ügyésztől a Kúria elnökéig lényeges szerepet játszottak az autokrácia kiépítésében és fenntartásában.”

Nem meglepő módon a nyílt levél aláírói között van Fleck Zoltán jogszociológus is, aki már az előző országgyűlési választás előtt is azt ecsetelte, hogyan lehetne kétharmados többség nélkül is hozzányúlni a kétharmados jogszabályokhoz, az idei választás előtt pedig arról elmélkedett, hogyan „zsarolhatná”  a győztes párt a köztársasági elnököt annak érdekében, hogy lemondjon.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Fleck Zoltán megint elemében van: A győztes párt akár zsarolhatná is a köztársasági elnököt

Készülünk mi is, 2,5 millióan. És várunk mindenkit, aki jót akar a nemzeti oldalnak, s nem pusztán hasznot saját magának.

Nyitókép: MTI/MTVA/Hegedüs Róbert

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
stormy
2026. június 19. 00:16
az egyetemen oktató balfaszoktól már csak azok a jogászok rosszabbak akik valamilyen alacsonyrendű kormányhivatalban tengetik szaros életuket. a szakmájából tehetségtelensége folytán nem tud megélni ezért mérges az egész világra. különsen a fehér keresztényekre.
Válasz erre
0
0
tidal-wave-is-back
2026. június 19. 00:15
Ha legközelebb nemzeti jobboldali kormány jön, akkor ezeket kellene a professzori székből eltávolítani...
Válasz erre
0
0
nemecsek-3
2026. június 19. 00:04
Ezek oktatnak Magyarországon demokratikus jogot ?????????????????? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ez botrány a javából
Válasz erre
0
0
Párhuzamos különvélemény
2026. június 18. 23:59
Olyan kis AIDS-esnek tűnik ez a cuki jogszoci világproletár.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!