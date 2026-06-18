Egyetemen oktató jogászok támogatják nyíltan Magyar Péter közjogi tisztségviselők elleni támadását – persze, hogy Fleck Zoltán is köztük van

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
Nem meglepő módon a nyílt levél aláírói között van Fleck Zoltán jogszociológus is, aki a választás előtt arról elmélkedett, hogyan „zsarolhatná” a győztes párt a köztársasági elnököt annak érdekében, hogy lemondjon.
„Mi, jogtudománnyal foglalkozó egyetemi oktatók és kutatók alapos megfontolás után arra a nehéz döntésre jutottunk, hogy támogatjuk a NER hivatalban maradt vezető közjogi tisztségviselőinek leváltását. Egyúttal indokoltnak látjuk, hogy az Országgyűlés önkorlátozó módon járjon el az új közjogi tisztségviselők megválasztásakor” – olvasható egy csütörtökön megjelent nyílt levélben, amelyhez több, egyetemen oktató jogász is csatlakozott.
A nyílt levél aláírói ugyan elismerik, hogy „a közjogi tisztségviselők eltávolítása példátlan lépés, amelyre kivételes indokból, igazolható célok érdekében és megfelelő jogi eszköz alkalmazásával kerülhet sor”, de azt is hozzáteszik:
a közjogi tisztségviselők leváltásának kivételes indoka a demokratikus jogállam helyreállítása”.
A levél aláírói márpedig úgy döntöttek, most „kivételes eset” áll fenn és szükség van a demokratikus jogállam helyreállítására.
Mint indokolták: „a közjogi tisztségviselők a köztársasági elnöktől az alkotmánybírákig és a legfőbb ügyésztől a Kúria elnökéig lényeges szerepet játszottak az autokrácia kiépítésében és fenntartásában.”
Nem meglepő módon a nyílt levél aláírói között van Fleck Zoltán jogszociológus is, aki már az előző országgyűlési választás előtt is azt ecsetelte, hogyan lehetne kétharmados többség nélkül is hozzányúlni a kétharmados jogszabályokhoz, az idei választás előtt pedig arról elmélkedett, hogyan „zsarolhatná” a győztes párt a köztársasági elnököt annak érdekében, hogy lemondjon.
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Nyitókép: MTI/MTVA/Hegedüs Róbert