Egyetemen oktató jogászok támogatják nyíltan Magyar Péter közjogi tisztségviselők elleni támadását – persze, hogy Fleck Zoltán is köztük van

„Mi, jogtudománnyal foglalkozó egyetemi oktatók és kutatók alapos megfontolás után arra a nehéz döntésre jutottunk, hogy támogatjuk a NER hivatalban maradt vezető közjogi tisztségviselőinek leváltását. Egyúttal indokoltnak látjuk, hogy az Országgyűlés önkorlátozó módon járjon el az új közjogi tisztségviselők megválasztásakor” – olvasható egy csütörtökön megjelent nyílt levélben, amelyhez több, egyetemen oktató jogász is csatlakozott.

A nyílt levél aláírói ugyan elismerik, hogy „a közjogi tisztségviselők eltávolítása példátlan lépés, amelyre kivételes indokból, igazolható célok érdekében és megfelelő jogi eszköz alkalmazásával kerülhet sor”, de azt is hozzáteszik: