Mindez azért érdekes, mert Fleck Zoltán korábban egy Tisza Sziget-rendezvényen arról is beszélt, hogy ha Magyar Péter nyerné a választásokat,

akár zsarolhatná is a köztársasági elnököt, politikai tisztogatásba kezdhetne, és az Alaptörvényt is eltörölhetné.

Márki-Zay idején a jogállam időleges felfüggesztéséről beszélt, hogy az Orbán-kormány által „bebetonozott” tisztségviselőket és intézményi akadályokat el lehessen hárítani. Most más szavakkal ugyan, de ugyanezt mondja.

Szóval ő Magyar Péter jogászkodásának éceszgébere, ha tetszik, jogi kijelentéseinek tollbamondója.

Orwell 1984 című regényében kulcsfogalom a duplagondolás. A regény világában, Óceániában ez nem egyszerűen csak önbecsapás, hanem a párt állami szinten megkövetelt gondolkodásmódja, amely a teljes hatalomgyakorlást szolgálja. A tudatos önmegtévesztés annyit tesz, hogy az egyén tudatosan hazudik, miközben őszintén hisz a hazugságában. Mintha Magyar Péterről beszélnénk, nem? Ha a párt azt mondja, hogy a múlt megváltozott, az egyénnek el kell felejtenie a korábbi valóságot, majd el kell felejtenie magát a „felejtési folyamatot” is, hogy az új „igazság” természetesnek tűnjön.