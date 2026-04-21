Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
04. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
sulyok tamás márki - zay fleck zoltán orwell elnök Magyar Péter magyar párt

Fleck Zoltán megint elemében van: A győztes párt akár zsarolhatná is a köztársasági elnököt

2026. április 21. 19:13

Készülünk mi is, 2,5 millióan. És várunk mindenkit, aki jót akar a nemzeti oldalnak, s nem pusztán hasznot saját magának.

2026. április 21. 19:13
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Magyar Péter már a győzelem utáni első sajtótájékozatatóján kijelentette Sulyok Tamás köztársasági elnökkel kapcsolatban, hogy

„ha a kormányalakítás után nem távozik magától, akkor, élve a kétharmados felhatalmazással, alkotmánymódosítással távolítjuk el a hivatalából".

 Egy interjúban pedig kijelentette: 

„Meg fogjuk oldani. Jogász vagyok, nem ijedek meg a jogászkodástól" 

– utalva arra, hogy ha szükséges, akkor a művelet kedvéért a mostani Alaptörvényt is módosítanák.

Mindez azért érdekes, mert Fleck Zoltán korábban egy Tisza Sziget-rendezvényen arról is beszélt, hogy ha Magyar Péter nyerné a választásokat, 

akár zsarolhatná is a köztársasági elnököt, politikai tisztogatásba kezdhetne, és az Alaptörvényt is eltörölhetné.

Márki-Zay idején a jogállam időleges felfüggesztéséről beszélt, hogy az Orbán-kormány által „bebetonozott” tisztségviselőket és intézményi akadályokat el lehessen hárítani. Most más szavakkal ugyan, de ugyanezt mondja. 

Szóval ő Magyar Péter jogászkodásának éceszgébere, ha tetszik, jogi kijelentéseinek tollbamondója. 

Orwell 1984 című regényében kulcsfogalom a duplagondolás. A regény világában, Óceániában ez nem egyszerűen csak önbecsapás, hanem a párt állami szinten megkövetelt gondolkodásmódja, amely a teljes hatalomgyakorlást szolgálja. A tudatos önmegtévesztés annyit tesz, hogy az egyén tudatosan hazudik, miközben őszintén hisz a hazugságában. Mintha Magyar Péterről beszélnénk, nem? Ha a párt azt mondja, hogy a múlt megváltozott, az egyénnek el kell felejtenie a korábbi valóságot, majd el kell felejtenie magát a „felejtési folyamatot” is, hogy az új „igazság” természetesnek tűnjön.

A duplagondol lehetővé teszi, hogy az emberek ne vegyék észre a rendszer nyilvánvaló ellentmondásait. 

Csak példaként hozom ide a regényből a minisztériumok neveit. A Békeminisztérium háborúval foglalkozik, az Igazság-minisztérium hazugságokat gyárt és történelmet hamisít, a Szeretet-minisztérium pedig kínzással töri meg az embereket. 

A duplagondol végső célja, hogy megszüntesse az egyéni, kritikus gondolkodást, így a hatalom bármikor, bármilyen valóságot ráerőltethet a társadalomra.

Ez nagyon durva helyzet, mert Magyar Péter eddigi közéleti szereplése másból sem áll, mint egymásnak ellentmondó hazugságokból és igaznak is csak vélt állításokból. A jogállam már csak azért sem érdekelt senkit, mert a első számú érv az „Orbán, takarodj!” volt. Ez mindent vitt. Ezzel együtt nem tudom elképzelni, hogy Orwellnek igaza legyen napjaink Magyarországa esetében.

A társadalomnak jelenleg két része van. Valójában kb. 3,4 millió szavazat áll szemben kb. 2,5 millióval. Kocsis Máté szerint ez pont olyan arány, mint 4:3-ra elveszíteni egy focimeccset. Ennyi szavazattal már 2022-ben nyertünk 2/3-ot. Tehát nagyon szoros a helyzet, 

nincs esély arra, hogy a hatalom megszüntesse az egyéni, kritikus gondolkodást, és a hatalom bármikor, bármilyen valóságot ráerőltessen a társadalomra.

Gyurcsány szavaival: „Egy lószart, mama!” A pártállam idején sem sikerült, pedig akkor sokkal rosszabb volt az arány. 

Fleck Zoltán a négy évvel ezelőtti jogi agyréméhez hasonlóan most ismét egy a káosz irányába mutató ötlettel állt elő. Mint mondja, 

akkor is le kell váltani a legfontosabb intézményi vezetőket, ha erre nem találnak írott jogi lehetőséget. 

Magyarán törvénysértő, azaz jogilag lehetetlen helyzetekben is. Véletlenül pontosan így hangzik Magyar Péter „jogászkodása” is. Az átmeneti kormányzás során előbb alkotmánymódosítások, majd rövidesen egy új Alkotmány létrehozása következhet. 

A tiszás jogszociológus szerint a Kúria elnökének eltávolítására könnyű jogi érvet találni, míg az államfő elmozdítása jóval nehezebb, ha nem mond le önként.  

Fleck egy Tisza Sziget-rendezvényen arról is beszélt, a kampányban senki nem védte meg a jogállami intézményeket. Szerinte ez ma sem fontos. A Tűzfalcsoport videóján látható, ahogy kifejti: a Tisza Párt nem azzal kampányolt, hogy visszaállítja a jogállamot. Lehet, hogy Csipke Józsika esetleg jobban érdekli? Nem hiszem.

Kövér László szerint Magyar Péter visszavonhatatlan károkat fognak okozni. 

Súlyosabbak lesznek, mint 2010-ben, sőt annál is, mint a rendszerváltoztatáskor. 

Én arra készülök, hogy nagyobb feladat lesz eltakarítani a romokat, mint Antalléknak, amibe aztán bele is buktak.

Készülünk mi is, 2,5 millióan. És várunk mindenkit, aki jót akar a nemzeti oldalnak, s nem pusztán hasznot saját magának.

(Fotó: Hegedűs Róbert MTI/MTVA) 

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
a straight cold player
2026. április 21. 20:13
Szerintem ez a Flepnis egész komoly demokrata! Végül is azt is mondhatta volna, hogy 2/3-al akár fel is akaszthatnák a K. elnököt, vagy internálhatnák. Hát nem sokkal európaibb ez a figura mint az előképei?
Válasz erre
0
0
nemmondom-3
2026. április 21. 20:11
Van, akit saját érdekében kellene gyógykezelni.
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. április 21. 19:56
Szar zsidóbolsi, elvonjuk az AIDS gyógyszeredet!
Válasz erre
1
0
nyugalom
2026. április 21. 19:46
Ezt az őrültet mivel fogja pöti megkinalni?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!