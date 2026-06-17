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Bécs Orbán Viktor Osztrák Szabadságpárt (FPÖ)

Bécsbe utazik Orbán Viktor – el is mondta, miért (VIDEÓ)

2026. június 17. 16:55

Évfordulót ünnepelnek.

2026. június 17. 16:55
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Orbán Viktor szerdai brüsszeli, nemzetközi sajtótájékoztatóján újságíróknak azt nyilatkozta, hogy hétvégén Bécsbe utazik az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) alapításának évfordulója alkalmából.

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„Szombaton ünneplünk, mert az FPÖ-nek évfordulója van, és a következő nagy áttörésre esélyt kínáló ország Ausztria és a Szabadságpárt. Ott leszünk Bécsben a hétvégén” – mondta Orbán Viktor.

Nyitókép: Facebook

Összesen 4 komment

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Sorrend:
johannluipigus
2026. június 17. 17:21
Jó tudni, hogy miniszterelnök urunk nem fordított hátat a politikának. Nem zárom ki, hogy neki kell majd kiganézni az országot poloska ámokfutása után.
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0
1
brokenwoodi3
2026. június 17. 17:08
Kontroll lesz az Grácban.
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0
0
auditorium
2026. június 17. 17:06
Az azonos európai pártcsaládok, ha nem fognak össze, akkor eltapossák őket, félreteszik. Összefogásban van az erő, ezt a balos pártok jól tudják és jól alkalmazzák. Az ő vezetőik SOHA nem mondanak le, még akkor sem ha i n f l a g r a n t e d e l i c t o kapnak rajtuk. Nem számit, a dolgot hamar elsimitják, demokratikusan.
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1
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bbszaiff-2
2026. június 17. 17:03
Hajrá patrióták!
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1
0
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