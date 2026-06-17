Bécsbe utazik Orbán Viktor – el is mondta, miért (VIDEÓ)

Orbán Viktor Brüsszelben: A választási vereség nem írja felül az európai patrióták erősödését (VIDEÓ)
A Fidesz elnöke leszögezte, hogy egyetlen migrációs paktum lehetne elfogadható, ami azt mondaná ki, amit a magyar jogszabályok.
Évfordulót ünnepelnek.
Orbán Viktor szerdai brüsszeli, nemzetközi sajtótájékoztatóján újságíróknak azt nyilatkozta, hogy hétvégén Bécsbe utazik az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) alapításának évfordulója alkalmából.
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A Fidesz elnöke leszögezte, hogy egyetlen migrációs paktum lehetne elfogadható, ami azt mondaná ki, amit a magyar jogszabályok.
„Szombaton ünneplünk, mert az FPÖ-nek évfordulója van, és a következő nagy áttörésre esélyt kínáló ország Ausztria és a Szabadságpárt. Ott leszünk Bécsben a hétvégén” – mondta Orbán Viktor.
Nyitókép: Facebook