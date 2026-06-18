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európai bíróság kötelező akciózás európai unió bírósága penny market

A magas árak letöréséért harcolt az Orbán-kormány, de a német multinak adott igazat az uniós bíróság

2026. június 18. 17:02

„A magyar szabályozás sérti a szabad versenyt, ugyanis megakadályozza a kereskedőket abban, hogy gazdasági szempontok alapján szabadon határozzák meg eladási áraikat és az általuk értékesíteni kívánt mennyiségeket” – érvelt az Európai Unió Bírósága.

2026. június 18. 17:02
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A nagy árbevételű kereskedelmi cégek számára kötelező akciózást előíró magyar szabályozás ellentétes az uniós joggal – közölte az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága egy, a Penny Marketet érintő ítéletében csütörtökön.

A Magyar Nemzet az üggyel kapcsolatban felidézte

az intézkedést az Orbán-kormány vezette be még 2023. június elsején, mégpedig azért, hogy más módszerek mellett ezzel is gátat vessen az élelmiszerek drágulásának. 

A 2024 nyaráig élő kötelező akciózás lényege ugyanis az volt, hogy a nagyobb élelmiszer-kereskedelmi üzleteknek egyhetes időszakokban húsz termékkategória kiválasztott árucikkeit olcsóbban kellett adniuk. Az akció ideje alatt a boltoknak az adott termékekből meghatározott készletet is tartaniuk kellett, s ha ennek nem feleltek meg, bírsággal számolhattak.

A lap hozzátette: 

éppen ezen akadt fenn a Penny Market. A hatóság 2024 márciusában bírságot szabott ki a cégre, mivel két olyan termék, amelyre kötelező akciót hirdetett, nem volt elérhető egyik üzlete polcain, és az ellenőrzés napján azokból ott nem is adtak el. 

A Penny Market szállítási késedelemre és arra hivatkozott, hogy rendelkezésre állt más hasonló termék, így bírósághoz fordult. A Győri Törvényszék ugyanakkor nem döntött, hanem az uniós jog értelmezését kérte az Európai Bíróságtól.

Az MTI beszámolója szerint 

az Európai Unió Bírósága ítéletében megállapította, a magyar szabályozás megfelelő igazolás nélkül akadályozza a kereskedőket abban, hogy bizonyos termékek árát, valamint értékesítési mennyiségét gazdasági megfontolások alapján szabadon állapítsák meg, és ellentétes a szolgáltatási irányelvvel.

A nagy árbevételű élelmiszer-kiskereskedelmi társaságokra kötelező árcsökkentést előíró magyar szabályozás ellentétes a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezését létrehozó uniós jogszabállyal (KPSZ-rendelet) és a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelvvel.

A KPSZ-rendelet a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezését létrehozó uniós jogszabály, mely biztosítja a termékek szabad mozgását, a tisztességes versenyt és a piaci védőhálót az agrárágazatban. A rendelet tiltja a tagállamoknak a termelői árak és a szabad verseny korlátozását.

„A magyar szabályozás sérti a szabad versenyt, ugyanis megakadályozza a kereskedőket abban, hogy gazdasági szempontok alapján szabadon határozzák meg eladási áraikat és az általuk értékesíteni kívánt mennyiségeket” – fogalmaztak.

Kijelentették: az intézkedések továbbá nem arányosak, mivel nem szolgálják a kitűzött célokat, és nem alkalmasak elérésük biztosítására. A szabályozás ugyanis kizárólag azokat a kereskedőket érinti, akiknek éves árbevétele meghaladja az előre meghatározott határértéket, és amelyek általában városokban találhatók, nem pedig vidéken. A hátrányos helyzetű fogyasztók jelentős része tehát nehezen jut hozzá a csökkentett árú élelmiszerekhez, ami – mint végzetül kiemelték – ellentétes a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelvvel.

Nyitókép: MTI/Balaton József
 

 

Összesen 11 komment

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snagyz
2026. június 18. 18:03
a döntés indoklása - szokás szerint - most sem konzisztens, mivel az a kitétel, hogy "...általában városokban találhatók, nem pedig vidéken..." valójában azt jelenti, hogy a "vidék" és "város" egymás komplementerei, miközben a városok szinte mind "vidéki városok", amelyek vonzáskörzetében élők nagy hányada napi rendszerességgel megfordul ezeken a helyeken, tehát hozzáférhett(n)ek az "akciózott" termékekhez, így hamis az az érvelés, hogy "..nem szolgálják a kitűzött célokat.." , amiből ezúttal is jól látható, hogy az eu-s bíróságok itélkezési gyakorlata nem pártatlan (más szavakkal: politikailag erősen "befolyásolt")
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fater0921
2026. június 18. 18:02
Egészen érdekes lett volna egy ellentétes ítélet!!!!!!!!!!!!!!!!!!Igy nincs min csodálkozni!!!!!!!!!!!!!Innentől kezdődően csakis a multinak lesz igaza!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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isler111
2026. június 18. 18:01
"""""éppen ezen akadt fenn a Penny Market. A hatóság 2024 márciusában bírságot szabott ki a cégre, mivel két olyan termék, amelyre kötelező akciót hirdetett, nem volt elérhető egyik üzlete polcain, és az ellenőrzés napján azokból ott nem is adtak el. """" Jogos a bírság!!! Az nem a vásárlók megtévesztése ha egy áruház meghirdet egy akciót bizonyos termékre - aztán a kihirdetett napon mégsincs a termék az áruház polcain???? Ez nem a vásárlók megtévesztése ???? Szóval folyamatosan jönnek a megszorítások!! Míg az Orbán kormány harcolt a Magyar szuveneritásért a Magyar emberekért addig a csicska peti mindent el fog törölni a főnökei - Ursula Weber kérésére! A Kötelező akciózásnak is vége mint a kamat stopnak az árrés stopnak stb...
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Canadian
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2026. június 18. 17:56 Szerkesztve
A szabad piacgazdaságban az árakat nem állami beavatkozással kell csökkenteni, hanem a kínálat bővítésével. A beavatkozás hosszú távon üres polcokat eredményez, valamint a vállalatok kivonulását és a választék eltűnését. Vissza a kádári rendszerhez.
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