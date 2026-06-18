A magas árak letöréséért harcolt az Orbán-kormány, de a német multinak adott igazat az uniós bíróság

A nagy árbevételű kereskedelmi cégek számára kötelező akciózást előíró magyar szabályozás ellentétes az uniós joggal – közölte az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága egy, a Penny Marketet érintő ítéletében csütörtökön.

A Magyar Nemzet az üggyel kapcsolatban felidézte: