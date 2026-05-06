Teljes megújulást jelentett be a HungaroMet, sokkal pontosabbak és részletesebbek lehetnek az időjárás-előrejelzések

2026. május 06. 16:38

Bizakodjunk, hogy így is lesz.

2026. május 06. 16:38
Megújultak a HungaroMet Zrt. megfigyelési térképei, így már átláthatóbb felület, több adat, gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárási helyzet követését – számolt be a HungaroMet a fejlesztésről.

Mint írták, az volt a cél, hogy

a mérési adatok áttekinthetőbb, letisztultabb és felhasználóbarátabb formában legyenek elérhetők, miközben több, napközben is hasznos információ jelenik meg a térképeken.

Az új megjelenésben az egyes térképek nemcsak az aktuális mérési adatokat mutatják, hanem a legfontosabb szélsőértékeket is kiemelik, így például a minimum- és maximum-hőmérséklet, a legnagyobb csapadékmennyiség vagy a legerősebb széllökés értéke mellett az azt mérő állomás neve is megjelenik. Ez gyorsabbá és egyszerűbbé teszi az országos időjárási helyzet értelmezését – írták.

A csapadékadatok között új, 10 percenként frissülő napi csapadékösszeg-térkép is elérhető, ennek segítségével napközben bármikor nyomon követhető, hogy az egyes térségekben mennyi csapadék hullott éjfél óta.

Bővült a hőmérsékleti térképek köre is, a honlapon már 10 percenként frissülő napi minimum- és napi maximum-hőmérsékleti térképek is megtalálhatók. Ezek segítségével a nap folyamán is követhető, hol volt a leghidegebb vagy éppen a legmelegebb, illetve az is látható, hogyan alakulnak az adott nap legmagasabb hőmérsékleti értékei. A térképek tájékoztató jelleggel azt is segíthetik, hogy láthatóvá váljon, közelítik vagy elérik-e az aktuális értékek az adott napra vonatkozó nem hivatalos melegrekordot.

A korábbi napokra vonatkozóan továbbra is elérhetők az éjszakai minimum-hőmérsékletek és a nappali maximum-hőmérsékletek.

Bővült a műholdas megjelenítés is: a felhők mozgása három különböző típusú műholdképen követhető, magyarországi és európai kivágatokon egyaránt. Ez látványosabb és részletesebb képet ad a felhőzeti rendszerek mozgásáról, illetve az ország időjárását befolyásoló nagyobb térségű folyamatokról.

Részletesebbé vált a légnyomási adatok megjelenítése: a térképeken több állomás adatai érhetők el, és a légnyomásadatok 10 percenkénti frissítéssel is megtekinthetők.

Ez elvileg pontosabb, naprakészebb képet ad a légnyomási mező alakulásáról.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

 

gullwing
2026. május 06. 17:01
Itt ülök és várom hogy mikor esik! Amit egy hete már megígértek...
