Teljes megújulást jelentett be a HungaroMet, sokkal pontosabbak és részletesebbek lehetnek az időjárás-előrejelzések

Megújultak a HungaroMet Zrt. megfigyelési térképei, így már átláthatóbb felület, több adat, gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárási helyzet követését – számolt be a HungaroMet a fejlesztésről.
Mint írták, az volt a cél, hogy
a mérési adatok áttekinthetőbb, letisztultabb és felhasználóbarátabb formában legyenek elérhetők, miközben több, napközben is hasznos információ jelenik meg a térképeken.
Az új megjelenésben az egyes térképek nemcsak az aktuális mérési adatokat mutatják, hanem a legfontosabb szélsőértékeket is kiemelik, így például a minimum- és maximum-hőmérséklet, a legnagyobb csapadékmennyiség vagy a legerősebb széllökés értéke mellett az azt mérő állomás neve is megjelenik. Ez gyorsabbá és egyszerűbbé teszi az országos időjárási helyzet értelmezését – írták.
A csapadékadatok között új, 10 percenként frissülő napi csapadékösszeg-térkép is elérhető, ennek segítségével napközben bármikor nyomon követhető, hogy az egyes térségekben mennyi csapadék hullott éjfél óta.
Bővült a hőmérsékleti térképek köre is, a honlapon már 10 percenként frissülő napi minimum- és napi maximum-hőmérsékleti térképek is megtalálhatók. Ezek segítségével a nap folyamán is követhető, hol volt a leghidegebb vagy éppen a legmelegebb, illetve az is látható, hogyan alakulnak az adott nap legmagasabb hőmérsékleti értékei. A térképek tájékoztató jelleggel azt is segíthetik, hogy láthatóvá váljon, közelítik vagy elérik-e az aktuális értékek az adott napra vonatkozó nem hivatalos melegrekordot.
A korábbi napokra vonatkozóan továbbra is elérhetők az éjszakai minimum-hőmérsékletek és a nappali maximum-hőmérsékletek.
Bővült a műholdas megjelenítés is: a felhők mozgása három különböző típusú műholdképen követhető, magyarországi és európai kivágatokon egyaránt. Ez látványosabb és részletesebb képet ad a felhőzeti rendszerek mozgásáról, illetve az ország időjárását befolyásoló nagyobb térségű folyamatokról.
Részletesebbé vált a légnyomási adatok megjelenítése: a térképeken több állomás adatai érhetők el, és a légnyomásadatok 10 percenkénti frissítéssel is megtekinthetők.
Ez elvileg pontosabb, naprakészebb képet ad a légnyomási mező alakulásáról.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt