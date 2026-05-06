Teljes megújulást jelentett be a HungaroMet, sokkal pontosabbak és részletesebbek lehetnek az időjárás-előrejelzések

Bővült a hőmérsékleti térképek köre is, a honlapon már 10 percenként frissülő napi minimum- és napi maximum-hőmérsékleti térképek is megtalálhatók. Ezek segítségével a nap folyamán is követhető, hol volt a leghidegebb vagy éppen a legmelegebb, illetve az is látható, hogyan alakulnak az adott nap legmagasabb hőmérsékleti értékei. A térképek tájékoztató jelleggel azt is segíthetik, hogy láthatóvá váljon, közelítik vagy elérik-e az aktuális értékek az adott napra vonatkozó nem hivatalos melegrekordot.

A korábbi napokra vonatkozóan továbbra is elérhetők az éjszakai minimum-hőmérsékletek és a nappali maximum-hőmérsékletek.

Bővült a műholdas megjelenítés is: a felhők mozgása három különböző típusú műholdképen követhető, magyarországi és európai kivágatokon egyaránt. Ez látványosabb és részletesebb képet ad a felhőzeti rendszerek mozgásáról, illetve az ország időjárását befolyásoló nagyobb térségű folyamatokról.

Részletesebbé vált a légnyomási adatok megjelenítése: a térképeken több állomás adatai érhetők el, és a légnyomásadatok 10 percenkénti frissítéssel is megtekinthetők.