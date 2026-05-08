Szó szerint nagyot szól: gigarakétával készül a győzelem napjára Putyin

Félelmetes robbanás Oroszországban: mindenkit váratlanul ért
Csupán egy kráter maradt a fegyverből.
Eddig nem sikerült rendesen beizzítani a szuperfegyvert, de talán majd most.
Oroszország ismét szerencsét próbál Szarmat interkontinentális ballisztikus szuperrakétával. A Kyiv Post információi – melyeket a Portfolio szemlézett – szerint a tesztelésre vélhetően a május 9-i győzelem napi ünnepségekkel egy időben kerül sor.
Minderre egy május 6-i hatósági közlemény utal, amely mindennemű civil mozgást megtiltott a Kura gyakorlótér térségében. A szakértők szerint a lezárások jellege kísértetiesen hasonlít a Szarmat korábbi kísérleteinél alkalmazott protokollra. Bár Vlagyimir Putyin az orosz haderő következő generációs oszlopaként tekint a fegyverre, a projekt eddigi története meglehetősen döcögős.
Vlagyimir Putyin az orosz haderő új generációjának tartóoszlopaként bízik a Szarmatban, ugyanakkor annak megbízhatósága kérdéses, mivel korábbi próbák során többször is kudarcot vallott – sőt, volt, hogy a repülés korai szakaszában felrobbant. Ennek ellenére a Kreml számára a mostani teszt kiemelt jelentőségű: egy sikeres indítás esetén az orosz elnök a győzelem napján globális technológiai mérföldkőként és megkérdőjelezhetetlen katonai sikerként mutathatná be a fejlesztést a világ előtt.
