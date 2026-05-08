Szó szerint nagyot szól: gigarakétával készül a győzelem napjára Putyin

Oroszország ismét szerencsét próbál Szarmat interkontinentális ballisztikus szuperrakétával. A Kyiv Post információi – melyeket a Portfolio szemlézett – szerint a tesztelésre vélhetően a május 9-i győzelem napi ünnepségekkel egy időben kerül sor.

Minderre egy május 6-i hatósági közlemény utal, amely mindennemű civil mozgást megtiltott a Kura gyakorlótér térségében. A szakértők szerint a lezárások jellege kísértetiesen hasonlít a Szarmat korábbi kísérleteinél alkalmazott protokollra. Bár Vlagyimir Putyin az orosz haderő következő generációs oszlopaként tekint a fegyverre, a projekt eddigi története meglehetősen döcögős.