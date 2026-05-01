Sorra dőlnek meg Magyar Péter állításai, Von der Leyen ultimátumot adott, mégis mindenki Orbánról beszél

2026. május 01. 09:12

Mi az oka annak, hogy mindenki Orbán Viktorról beszél? Az Európai Bizottság két hónapot adott Magyarországnak. Magyar Péter kampányszövegei sorra dőlnek meg. Az új belügyminiszter a „sógoroktól” jött, az új igazságügyi miniszter pedig egyenesen Magyar Péter sógora. Ezek voltak a legolvasottabb cikkeink csütörtökön.

Csütörtökön a belpolitika érdekelte a legjobban olvasóinkat. Nem véletlenül, hiszen Magyar Péter megnevezte kormánya utolsó két miniszterét és mindkét személy körül volt mit megírni. Azért mindeközben Brüsszelben sem állt meg az idő. Orbán Viktor pedig még mindig főszereplő. Olvasson bele az előző nap legnépszerűbb cikkeibe!

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

A 2026-os választás után nemcsak a politikai erőviszonyok rajzolódtak át, hanem a közbeszéd fókusza is szokatlan irányt vett. Miközben az új kormánypárttól várnánk válaszokat és terveket, a figyelem továbbra is Orbán Viktorra irányul – ami sokakban felveti a kérdést: vajon természetes jelenségről van szó, vagy tudatosan alakított narratíváról? Ezt járta körbe cikkében szerzőnk, Kovács András.

Von der Leyen bejelentette: két hónapot ad Magyarországnak, hogy megváltoztassa a döntését

Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot és Szlovákiát, hogy szüntessék meg a külföldi autósokra vonatkozó üzemanyagár-diszkriminációt, mert ezek az intézkedések akadályozzák az áruk, szolgáltatások és munkavállalók szabad mozgását.

Ennyit a Tisza Párt kampányáról: sorra dőlnek meg Magyar Péter állításai

Alig két hét telt el a választások óta, de máris sorra dőlnek meg a kampányban tett állítások: akkugyárak, migráció, veszélyhelyzet és energiaügyek kerültek új megvilágításba. A Tisza Párt ígéreteit gyors visszakozás és látványos ellentmondások követik. Ezt foglalta össze cikkében Rimóczi Norbert.

Ez nem vicc: Magyar Péter sógora lesz Magyarország következő igazságügyi minisztere

Magyar Péter csütörtökön bejelentette, hogy kormánya igazságügyi minisztere Melléthei-Barna Márton ügyvéd, a Tisza Párt jogi vezetője lesz.

Van azonban a leendő tárcavezetővel kapcsolatban a párton belüli beosztásánál érdekesebb tény is, amelyről az Orbán-kormányok alatt a nepotizmusra igen érzékeny 444 meglehetősen szűkszavúan, mindenféle kommentár nélkül számolt be. 

Ő 2025. szeptembere óta Magyar Péter sógora.”

– fogalmazott cikkében a portál.

Magyarország következő belügyminisztere nem igazán aggódik a bevándorlók miatt

Magyar Péter csütörtökön bejelentette a Facebook-oldalán a leendő 16 tagú Tisza-kormány utolsó két miniszterét is. A Tisza Párt elnöke Pósfai Gábort, a Tisza Párt operatív vezetőjét kérte fel a rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító Belügyminisztérium vezetésére.

Pósfai Gábor korábban a Decathlon régiós vezetője volt, sokáig Bécs környékén élt a családjával, korábbi nyilatkozataiból pedig kiderült: nagyon szerette az osztrák főváros sokszínűségét.

Az osztrák oktatás szemléletmódjával kapcsolatban kifejtette:

Nem nemzeti büszkeségre, hanem helyismeretre és az életre igyekeznek nevelni”

Később hozzátette:

Én örülök, hogy a gyerekeim sokszínű osztályba járnak. Meg lehet próbálni elzárkózni, csak éppen az már ma sem sikerül, Magyarországnak sem.

Egy másik interjúban pedig úgy fogalmazott, Bécs

szuper hely, valóban nemzetiségek szempontjából sokszínűbb, mint Budapest, de messze nem arról van szó, hogy rettegni kellene”.

Hozzátette: 

Egyelőre inkább az előnyeit látom, hogy ennyi náció megfordul a városban”.

google-2
2026. május 01. 11:36
Jó, hát látszik, hogy sógor, koma, szerető, helytartó, kufár, mindenki a kormány körül sertepertél: szép és sokszínű az élet Globáliában.
tapir32
2026. május 01. 11:32
Vajon mennyire becsülik Magyar Pétert Brüsszelben? Semmire! Kapcarongy. Mindent első szóra teljesített amit mondtak neki. A seggnyalókat sehol nem becsülik. Magyar Péter és a Tiszás EP képviselők a magyar nép érdekeivel ellenkező elképzelésekhez a nevüket adták és megszavazták. Semmit nem kaptak cserébe. Aprópénzt. Impexes mentalitás. Mit gondol Magyar, hogy mire kell ő a Brüsszelieknek? Egyedül arra, hogy kellemetlenkedjen Orbán Viktornak. A győzelmében senki sem hisz Brüsszelben. Magyar Péter kiárusítaná az országot és tönkretenné a magyar népet. A gerinctelen, hitvány ember szobrát róla fogják mintázni.
Conduct
2026. május 01. 11:29
Gondoltam segítek nektek és figyelmetekbe ajánlom Tóth Péter partizános interjúját ahol elmondja hogy miért nyert a Tisza,de a kommentekből látom hogy ti inkább maradnátok a sötétségben.Hajrá!
csapláros
2026. május 01. 11:10
szimpibetti 2026. május 01. 10:58 boomaire 2026. május 01. 10:19 ..."A nyugat a javainkat akarja?😂🤦‍♂️Te nyomorult hát semmink sincs.😂😁Milyen javainkat,az egyik legszegényebb országtól akarnak mindent elvenni?"... MAGADNAK hazudozz, te hajléktalan szálláson nyomorgó tripperes, cigarettacsikkekért megbaszható tripperes kurva: 1. 2024-ben Magyarországon mérték az egyik legnagyobb vagyonnövekedést Európában a felnőtt lakosság körében. 2. Az IMF előrejelzése szerint, Magyarország a világ ranglistán (150-155 ország) a 67. helyre várható. Elég nagy az a lerabolható vagyon mennyiség tehát ahhoz, hogy 9,7 millió embert a TE bolhás és tetves SZINTEDRE szegényítsenek le. Na takarodj strichelni, osroba picsák között is a legostobább.
