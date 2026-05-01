Sorra dőlnek meg Magyar Péter állításai, Von der Leyen ultimátumot adott, mégis mindenki Orbánról beszél

Csütörtökön a belpolitika érdekelte a legjobban olvasóinkat. Nem véletlenül, hiszen Magyar Péter megnevezte kormánya utolsó két miniszterét és mindkét személy körül volt mit megírni. Azért mindeközben Brüsszelben sem állt meg az idő. Orbán Viktor pedig még mindig főszereplő. Olvasson bele az előző nap legnépszerűbb cikkeibe!

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

A 2026-os választás után nemcsak a politikai erőviszonyok rajzolódtak át, hanem a közbeszéd fókusza is szokatlan irányt vett. Miközben az új kormánypárttól várnánk válaszokat és terveket, a figyelem továbbra is Orbán Viktorra irányul – ami sokakban felveti a kérdést: vajon természetes jelenségről van szó, vagy tudatosan alakított narratíváról? Ezt járta körbe cikkében szerzőnk, Kovács András.