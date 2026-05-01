Sorra dőlnek meg Magyar Péter állításai, Von der Leyen ultimátumot adott, mégis mindenki Orbánról beszél

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Vajon természetes jelenségről van szó, vagy tudatosan alakított narratíváról?
Mi az oka annak, hogy mindenki Orbán Viktorról beszél? Az Európai Bizottság két hónapot adott Magyarországnak. Magyar Péter kampányszövegei sorra dőlnek meg. Az új belügyminiszter a „sógoroktól” jött, az új igazságügyi miniszter pedig egyenesen Magyar Péter sógora. Ezek voltak a legolvasottabb cikkeink csütörtökön.
Csütörtökön a belpolitika érdekelte a legjobban olvasóinkat. Nem véletlenül, hiszen Magyar Péter megnevezte kormánya utolsó két miniszterét és mindkét személy körül volt mit megírni. Azért mindeközben Brüsszelben sem állt meg az idő. Orbán Viktor pedig még mindig főszereplő. Olvasson bele az előző nap legnépszerűbb cikkeibe!
A 2026-os választás után nemcsak a politikai erőviszonyok rajzolódtak át, hanem a közbeszéd fókusza is szokatlan irányt vett. Miközben az új kormánypárttól várnánk válaszokat és terveket, a figyelem továbbra is Orbán Viktorra irányul – ami sokakban felveti a kérdést: vajon természetes jelenségről van szó, vagy tudatosan alakított narratíváról? Ezt járta körbe cikkében szerzőnk, Kovács András.
Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot és Szlovákiát, hogy szüntessék meg a külföldi autósokra vonatkozó üzemanyagár-diszkriminációt, mert ezek az intézkedések akadályozzák az áruk, szolgáltatások és munkavállalók szabad mozgását.
Brüsszel szerint előre be kellett volna jelenteni az intézkedést.
Alig két hét telt el a választások óta, de máris sorra dőlnek meg a kampányban tett állítások: akkugyárak, migráció, veszélyhelyzet és energiaügyek kerültek új megvilágításba. A Tisza Párt ígéreteit gyors visszakozás és látványos ellentmondások követik. Ezt foglalta össze cikkében Rimóczi Norbert.
Magyar Péter csütörtökön bejelentette, hogy kormánya igazságügyi minisztere Melléthei-Barna Márton ügyvéd, a Tisza Párt jogi vezetője lesz.
Van azonban a leendő tárcavezetővel kapcsolatban a párton belüli beosztásánál érdekesebb tény is, amelyről az Orbán-kormányok alatt a nepotizmusra igen érzékeny 444 meglehetősen szűkszavúan, mindenféle kommentár nélkül számolt be.
Ő 2025. szeptembere óta Magyar Péter sógora.”
– fogalmazott cikkében a portál.
Magyar Péter csütörtökön bejelentette a Facebook-oldalán a leendő 16 tagú Tisza-kormány utolsó két miniszterét is. A Tisza Párt elnöke Pósfai Gábort, a Tisza Párt operatív vezetőjét kérte fel a rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító Belügyminisztérium vezetésére.
Pósfai Gábor korábban a Decathlon régiós vezetője volt, sokáig Bécs környékén élt a családjával, korábbi nyilatkozataiból pedig kiderült: nagyon szerette az osztrák főváros sokszínűségét.
Az osztrák oktatás szemléletmódjával kapcsolatban kifejtette:
Nem nemzeti büszkeségre, hanem helyismeretre és az életre igyekeznek nevelni”
Később hozzátette:
Én örülök, hogy a gyerekeim sokszínű osztályba járnak. Meg lehet próbálni elzárkózni, csak éppen az már ma sem sikerül, Magyarországnak sem.
Egy másik interjúban pedig úgy fogalmazott, Bécs
szuper hely, valóban nemzetiségek szempontjából sokszínűbb, mint Budapest, de messze nem arról van szó, hogy rettegni kellene”.
Hozzátette:
Egyelőre inkább az előnyeit látom, hogy ennyi náció megfordul a városban”.
