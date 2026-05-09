Most még fáj, de kellett ez a vereség

2026. május 09. 06:32

De ahogy a Fidesz-kormányzás sem tartott örökké, ez sem fog.

Jeszenszky Zsolt
Magyar Nemzet

„Nagyon hamar ki fog derülni, hogy a király meztelen. Egyelőre tart az eufória. Alice még csodaországban jár. Bármennyire abszurd és szürreális, hogy egy családon belüli erőszaktevő, nyilvános helyeken verekedő, agresszív telefontolvaj legyen Magyarország miniszterelnöke, mégis ezt ünneplik. Köztük értelmes(nek gondolt), eredendően tisztességes emberek is. De a valóság szembe fog jönni.

Még csak az derült ki, hogy a nepotizmust kimaxolja az új hatalom, bár a széles körű megrökönyödést látva a sógor az utolsó pillanatban visszalépett az igazságügyi miniszteri pozíciótól. Aztán hamar kiderül majd a hozzá nem értés, a dilettantizmus. Jönnek a pénztárcáinkat érintő gondok. Egy darabig el lehet majd ezeket tusolni az »elmúlt 16 évre« mutogatással, meg az »Út a börtönbe« programmal (a főbolsevik Puzsér nagy örömére), de egy idő után az emberek már nem fogják elfogadni. És rájönnek, hogy mit (és kit) szabadítottak rá az országra.

Addig nagy levegő, és ki kell bírnunk. Lesz itt jakobinus diktatúra, megfűszerezve egy kis maoizmussal.

Látványos leszámolások, koncepciós perek, de aki önkritikát gyakorol, az enyhébb büntetést kap. (Balásy már az első példa.) De ahogy a Fidesz-kormányzás sem tartott örökké, ez sem fog.

A világ borzasztóan felgyorsult. Amint az energiaválság ténylegesen beüt, a brüsszeli birodalmi központ már nem fogja tudni finanszírozni a magyarországi (sem a román, horvát stb.) helytartókat. És valóban »g…ci nagy háború« lesz – ahogy a Diákhitel Központ volt vezérigazgatója fogalmazott. Mondom, ezt át kell vészelnünk. De lesz még feltámadás, átjutunk a purgatóriumon. Addig mindenki menjen templomba, keresse Istent; most ennek jött el az ideje.”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Sróf
2026. május 09. 08:21
Folyt.: "Ha sikerült is volna előbb-utóbb véget vetni a zavargásoknak, a megtépázott, meggyengült Fidesz-kormányt végigkísérte volna a passzív ellenállás, a csendes szabotázs. Ami ráadásul már évek óta ment. Széles körben, vasúti kalauzoktól minisztériumi dolgozókig (talán még a helyettes államtitkári szintig is; nem véletlen, hogy néhányuk még a választás estéjén elküldte a felmondását, és gyorsan elment a tiszás eredményváróra ünnepelni). Az ország alighanem működésképtelenné vált volna. Magyar Péter és körei pedig az ellenállás hősei maradtak volna. Akiket a „gonosz, csaló, diktatórikus” Fidesz nem engedett győzni, hiába akarta ezt a nép. A felépített mítosz nem találkozott volna a valósággal. Most viszont kénytelen lesz."
Sróf
2026. május 09. 08:21
Nagyon jó írás, mindenképp érdemes elolvasni az egészet, mert elejétől végéig nagyon igaz. Az igazán lényeges részt azért bekopizom: "Nemcsak a nemzeti oldal megtisztulásához kellett ez a purgatóriumszerű vereség, hanem a polgárháború elkerüléséhez is. Ne legyenek illúzióink: ezek tényleg egy budapesti Majdanra készültek. Itt voltak a nemzetközi felforgató aktivisták, brüsszeli titkosszolgák, ukrán ügynökök. És itt volt a felbőszített, naiv fiatalság, akiket a frontvonalba dobtak volna, ha véletlenül mégis a Fidesz nyer. Azonnal csalást kiabáltak volna, és zavargások törnek ki. És megint ne legyenek illúzióink: a fegyveres testületek, a rendőrök, katonák egy része is megtagadta volna a parancsot. Rengeteg a tiszás köztük. Nekik szólt Szabó Bence és Pálinkás Szilveszter „kitálalása”. Ezek is nagyon tudatosan megtervezett és időzített lázító akciók voltak."
bigfater73
2026. május 09. 08:13
Tele vannak a kormányba ejtőernyőzött kontra szelektált vezetők hangzatos ígéretekkel! Ki nem fogynak a szocialista munkáspárt nyomán, a júnióban támogatott, sztahanovista, tervidőszakos ígéretekkel! Ne higgy nekik!
CirmoS
2026. május 09. 08:10
Az a legjobb az egészben, hogy pont az agyhalott tiszarproli söpredék fog a legnagyobbat szopni! Beledöglenek a megszorításokba, ezek az Orbáni intézkedések nélkül csak életképtelen pondrók! Ez a legalja csürhe eltűnik / kipusztul / öngyilkos lesz, ezzel pedig a tiszar támogatottsága is eltűnik kb. 90%- ban! Van itt kétszázezer olyan tahó bunkó is ( adatszivárgás ) akikért jöjjenek zselé emberei, mert ezek a hulladékok szívesen mennének már a frontra! A fiatal taknyokat is vinni kell!!!! Ott lehet mocskosfideszezni...
