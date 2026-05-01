Minden eddiginél durvább önellentmondásba keveredett Magyar Péter, erre már tényleg nincs magyarázat (VIDEÓ)

„Most erre mit lehet mondani?” – ezzel a leírással osztott meg egy videót közösségi oldalán Bohár Dániel, a Megafon riportere.

Ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, Magyar Péter csütörtökön bejelentette, hogy az új kormány igazságügyi minisztere Melléthei-Barna Márton ügyvéd, a Tisza Párt jogi vezetője lesz, aki egyben a sógora is.

A Bohár Dániel által megosztott videóban hallható, hogy Magyar Péter korábban kétszer is utalást tett arra, hogy az nem jó, ha családtagok töltenek be kormányzati pozíciókat, és ezen változtatni kell.