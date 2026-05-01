Minden eddiginél durvább önellentmondásba keveredett Magyar Péter, erre már tényleg nincs magyarázat (VIDEÓ)

Ez nem vicc: Magyar Péter sógora lesz Magyarország következő igazságügyi minisztere
A nepotizmusra eddig oly érzékeny 444 szűkszavúan, kommentár nélkül jegyezte ezt meg Melléthei-Barna Mártonnal kapcsolatban.
A leendő miniszterelnök korábban többször is jelezte, hogy családtagokat nem fog kinevezni különböző pozíciókra.
„Most erre mit lehet mondani?” – ezzel a leírással osztott meg egy videót közösségi oldalán Bohár Dániel, a Megafon riportere.
Ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, Magyar Péter csütörtökön bejelentette, hogy az új kormány igazságügyi minisztere Melléthei-Barna Márton ügyvéd, a Tisza Párt jogi vezetője lesz, aki egyben a sógora is.
A Bohár Dániel által megosztott videóban hallható, hogy Magyar Péter korábban kétszer is utalást tett arra, hogy az nem jó, ha családtagok töltenek be kormányzati pozíciókat, és ezen változtatni kell.
Tehát hogyha nem akarjuk azt, hogy a mi gyerekeink mondjuk egy családi részvénytársaságban nőjenek föl, mint Magyarország, akkor érdemes ezen változtatni”
– hangsúlyozta a leendő miniszterelnök, még a legelső Partizánnak adott interjújában. A másik ilyen kijelentést meg egy beszédében mondta el, ami szó szerint idézve, így hangzott: „ a mi ajánlatunk a magyaroknak a modern, európai, teljesítmény alapú társadalom, a jelenlegi uram-bátyám világ helyett.”
