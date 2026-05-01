bohár dániel tisza párt melléthei - barna márton magyarország Magyar Péter

Minden eddiginél durvább önellentmondásba keveredett Magyar Péter, erre már tényleg nincs magyarázat (VIDEÓ)

2026. május 01. 13:02

A leendő miniszterelnök korábban többször is jelezte, hogy családtagokat nem fog kinevezni különböző pozíciókra.

„Most erre mit lehet mondani?” – ezzel a leírással osztott meg egy videót közösségi oldalán Bohár Dániel, a Megafon riportere.

Ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, Magyar Péter csütörtökön bejelentette, hogy az új kormány igazságügyi minisztere Melléthei-Barna Márton ügyvéd, a Tisza Párt jogi vezetője lesz, aki egyben a sógora is.

A Bohár Dániel által megosztott videóban hallható, hogy Magyar Péter korábban kétszer is utalást tett arra, hogy az nem jó, ha családtagok töltenek be kormányzati pozíciókat, és ezen változtatni kell. 

Tehát hogyha nem akarjuk azt, hogy a mi gyerekeink mondjuk egy családi részvénytársaságban nőjenek föl, mint Magyarország, akkor érdemes ezen változtatni”

 – hangsúlyozta a leendő miniszterelnök, még a legelső Partizánnak adott interjújában. A másik ilyen kijelentést meg egy beszédében mondta el, ami szó szerint idézve, így hangzott: „ a mi ajánlatunk a magyaroknak a modern, európai, teljesítmény alapú társadalom, a jelenlegi uram-bátyám világ helyett.”

Nyitókép forrása: AFP/Kisbenedek Attila

 

 

Összesen 68 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Európai Értékek Zombie
•••
2026. május 01. 14:39 Szerkesztve
Az élet néha elvesz, máskor ad. Erős egy hét múlva már követelhetjük Fostos Kaki Petitől hogy "monnyon le!" 💩🤡😉
Medici
2026. május 01. 14:38
Az "uram bátyám" ígéret teljesítve, a "sógor-koma", "ipam-napam" viszont nem került a betartandók közé.
Ízisz
2026. május 01. 14:38
🧡🇭🇺 Orbán Viktor✌️miniszterelnök úrnak igaza volt, igaza lett/van és igaza lesz!!!, a brüsszeli birodalomnak behodoló, agresszív, elnyomó, drogos, buzi, pszichopata, egomániás, bolsevik/náci tempót gyakorló, fogott bűnöző, hatalomra törő, személyi kultusztát építő m. p.-vel kapcsolatban is!!! 💯 A felsorolás nem teljes!!!💯❗ Családi vállalkozást -bizniszt- csinál a magyar parlamentben, a bel és külpolitikában az ország vezetése helyett!!!💯😑👎❗ És élőben nézhetjük majd az Ötkertes drogos szórakozásait!!! A beiktatását katonaság tisztelet adásával!!!! 😏 Köszönjük a rá szavazóknak!!! Megérdemlik a következményeit!!! 💯👌❗
szimpibetti
•••
2026. május 01. 14:34 Szerkesztve
A tehetetlen fidnyákok utolsó vergődései.A bukott szarok kénytelenek mindent benyelni.Lesz is mit ,tele lesz a moslék pofájuk .😁😂👍 Így kell ezt csinálni ,minél jobban megszopatni a maradék bukott ,értéktelen fidesztársadalmat.👍😁
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!