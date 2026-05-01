„És ha igen, akkor ki mondja el a fultoni beszédet? Ki vágja az új miniszterelnök szemébe: kezünkben a világnézeti atombomba, amelyet beélesítünk, s ott robbantunk fel, ahol láthatod a rád nézve belpolitikailag pusztító erejét, aztán le is dobhatjuk rád, ha nem adod meg a jogokat, amelyeket követelünk, s ezzel kimondatlanul, szavak és uszító plakátok nélkül is folytatod ellenünk a háborút, amelyet az elődöd indított. Ki meri ezt megtenni? Helyzetjelentés történelmi időugrásokkal.

A győzelmi mámorban úszók rendszerváltásról beszélnek a választási eredmények kapcsán. Szerintem (legalábbis egyelőre) mindez csak rendszeren belüli váltás. De ha a Tisza-hívek ragaszkodnak az előbbi fogalomhoz, a kedvükért jöjjön egy párhuzam. Ugyan én mondtam korábban, hogy az ilyenfajta analógiák gyakran sántítanak, de hadd örüljenek, értük bevállalom a rizikót.