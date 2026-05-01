Ft
Ft
18°C
1°C
Ft
Ft
18°C
1°C
05. 01.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyar Péter MSZMP balliberálisok SZDSZ

Lesz-e hidegháború Magyar Péter és a balliberálisok között?

2026. május 01. 11:15

Hogy nézett volna ki az 1990-es rendszerváltó parlament a mai helyzetet az akkori viszonyokra rávetítve?

2026. május 01. 11:15
Papp László Tamás
Papp László Tamás
Index

„És ha igen, akkor ki mondja el a fultoni beszédet? Ki vágja az új miniszterelnök szemébe: kezünkben a világnézeti atombomba, amelyet beélesítünk, s ott robbantunk fel, ahol láthatod a rád nézve belpolitikailag pusztító erejét, aztán le is dobhatjuk rád, ha nem adod meg a jogokat, amelyeket követelünk, s ezzel kimondatlanul, szavak és uszító plakátok nélkül is folytatod ellenünk a háborút, amelyet az elődöd indított. Ki meri ezt megtenni? Helyzetjelentés történelmi időugrásokkal.

A győzelmi mámorban úszók rendszerváltásról beszélnek a választási eredmények kapcsán. Szerintem (legalábbis egyelőre) mindez csak rendszeren belüli váltás. De ha a Tisza-hívek ragaszkodnak az előbbi fogalomhoz, a kedvükért jöjjön egy párhuzam. Ugyan én mondtam korábban, hogy az ilyenfajta analógiák gyakran sántítanak, de hadd örüljenek, értük bevállalom a rizikót.

Hogy nézett volna ki az 1990-es rendszerváltó parlament a mai helyzetet az akkori viszonyokra rávetítve?

Az országgyűlésben három baloldali párt foglalna helyet. Kormányalakításra Pozsgay Imre köztársasági elnök megbízására a kétharmados választási győzelmet arató utódpárt, az MSZP elnöke, Horn Gyula kap lehetőséget. A reformkommunisták utódpártja a rendszer másod- és harmadvonalbeli kádereiből (az Országos Tervhivatalban dolgozó miniszterhelyettesekből, állami cégek vezérigazgatóiból, diplomatákból, külkereskedőkből, funkcionárius családok KISZ-es sarjaiból, kommunista miniszterek házastársaiból, pártmunkásokból, a Néphadsereg tábornokaiból, rendőrtisztekből, valamint a spontán privatizáció révén szocialista menedzserből milliárdosokká – a piacgazdaság kapitányaivá – vált nagyvállalkozókból) alakult, miután lemondatták Kádárt, s megbuktatták a fehérterrorral riogató Grósz Károlyt.

A legnagyobb ellenzéki párt az MSZMP eszmei jogutódja, a megbukott Kádár János örököse, a Grósz Károly és Berecz János alapította, Thürmer Gyulát elnökké választó Munkáspárt. Alig féltucat képviselővel a küszöböt átugrotta a még Thürmeréknél is balosabb Kommunista Munkáspárt is, amely már nevében is kifejezte: magát tartja a proletariátus kizárólagos élcsapatának. A jobboldali pártok, az MDF, a Független Kisgazdapárt, a KDNP, illetve az éles antikommunista kampányt folytató liberális SZDSZ és Fidesz sem jutott be a Parlamentbe. Pontosabban a két liberális párt kivételével el sem indultak a választásokon. Híveik pedig inkább az MSZP-re szavaztak. Olvasói levelek és a betelefonálók hívásai árasztották el az ellenzéki orgánumok szerkesztőségeit. Mondván, a jelöltjeik lépjenek vissza, sőt: oszlassák fel magukat. Ha a rendszerváltók megosztják a szavazataikat, akkor még a fehérterrorral manipuláló Grósz nevet a végén.”

Nyitvatartás: MTI/EPA/Olivier Matthys

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2026. május 01. 11:46
Az Orbán-gyűlölet összecementezi őket, meg az uram-bátyám viszony. Úri muri. Lássuk, meddig.
Válasz erre
0
0
ben2
2026. május 01. 11:37
Egy ponton túl a belpesti balfasiszták kénytelenek lesznek újraszervezni magukat és akkor leválik 500 ezer szavazó a szektáról. További fél millió passzivitásba vonul és visszaáll a részvétel 65-70% körülire, pár százezren visszakullognak a Fideszhez és máris megvan az újabb Fidesz kétharmad. Persze kétharmad többet nem lesz, mert a Poloskáék amint érzik a vesztüket átírják a választójogi törvényt tisztán listás rendszerré, így az elégedetlen belpestiek megint be lesznek szorítva egy elkúró koalícióba, mint anno az MSZP-SZDSZ.
Válasz erre
1
0
kulakman
•••
2026. május 01. 11:31 Szerkesztve
Nem lesz, 56 után , 57 május 1-én millós tömeg ünnepelte csermanek jankót, ugyanígy mint pötit!
Válasz erre
0
0
mlotta
2026. május 01. 11:25
Hazaáruló entitások minden bizonnyal megtalálják a közös pontokat.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!