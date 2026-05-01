Zsolti bácsi nincs, az akkugyáras álhírek megbuktak, orosz kémet senki sem látott – egymás után dőlnek meg a hamis állítások

Dömötör Csaba közösségi oldalán arról írt, hogy a Tisza Párt győzelme után egymás után derül fény azokra a hamis állításokra, amelyekre az ellenzéki kampány jelentős részét építették:

A gödi gyárról már kiderült, hogy nem mérgező, a debreceni CATL-vezetőkkel a leendő miniszterek már mosolygósan tárgyalnak.

A 3 orosz kémet senki sem látta.

A kormány nem halasztotta el a választást, és nem is csalta el.

Nem indulnak magángépek tömegével sehová.

Már kémtollak sincsenek sehol.

Csak egy nagy, gyűlöletkeltéssel aládúcolt állításhalom maradt, melynek elemeiről egyenként derül ki, hogy valótlanság volt (telexes megfogalmazásban: »megelőző kommunikáció, hogy ne is történjen meg«).”

– írta a kormánypárti képviselő, majd hozzátette: „ezek eddig a politikai közösségünket érték. Közös érdekünk, hogy az ezután kibomló hazugságok ne az egész országot érjék”.