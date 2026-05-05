Karácsony Gergely százmilliárdokat vár Magyar Pétertől, miután bejelentette, Budapest idén nem fizet

„Sok szerelmet bír el a Rakpart”: megegyezés született Karácsony Gergely és Magyar Péter között a rendszerzáró bulikáról
Budapest főpolgármestere visszavonulót fújt és előállt az új tervvel.
A főpolgármester arra számít, hogy az új kormány szorosan együttműködik a fővárossal.
Budapest az idén nem tud szolidaritási hozzájárulást fizetni – közölte Karácsony Gergely a Népszavának adott interjúban. Budapest főpolgármestere meglepően bizakodó a kormányváltás miatt. Noha kiemelte, nem a sajtón keresztül akar üzenni Magyar Péternek, azt is hozzátette,
A fővárosnak nem lenne elegendő a be nem fizetett szolidaritási hozzájárulás sem, összességében 200 milliárd forintos plusz támogatást szeretne az új kormánytól Karácsony Gergely.
A főpolgármester nagyon várja a tárgyalásokat a Tisza-kormánnyal: „Már össze is állítottunk egy reformcsomagot. Budapesten túl az egész önkormányzati rendszer súlyos problémákkal küszködik. Remélem hamarosan be tudjuk mutatni ezt a programot, bár az önkormányzat szót a választás óta nem mondta ki a miniszterelnök” – fogalmazott.
Karácsony nem titkolta, mi lenne az első téma, amelyről egyeztetne Magyar Péter kormányával.
Nem kérünk mást, mint amit a Tisza a választás előtt megígért: partneri viszonyt. Ennek első lépése a pénzügyi helyzetünk rendezése. Kész csoda, hogy eljutottunk a választásokig, de ennek súlyos ára van: hitelek, faktorálás, kifizetetlen számlák.
Karácsony Vitézy Dávid miniszteri kinevezését is örömmel fogadta. Úgy fogalmazott: „Kifejezetten örülök, hogy lesz egy olyan minisztere az új kormánynak, aki jól ismeri Budapest problémáit és mélyen elkötelezett ezek megoldásában. Dáviddal már fél évvel ezelőtt beszélgettem arról, hogy miniszter lesz, akkor még próbált pókerarcot vágni, de végül így lett. Mindkettőnk elementáris érdeke, hogy sikeresek legyünk a fővárosi projektekben.”
Karácsony Gergely részleteket ugyan nem árult el az interjúban, de azt bejelentette, végül nem szervez péntekre – egy nappal az új Országgyűlés megalakulása és a Magyar Péter által meghirdetett népünnepély előtt – külön rendezvényt, hanem a szombati lesz végül nagyobb és közös szervezésű. Mint írtuk, Karácsony az Országgyűlés alakuló ülését megelőző napra, péntek estére szervezett egy rendszerzáró koncertet. A bejelentő videó alatti kommentszekcióban feltűnt Magyar Péter, aki elég erősen zokon vette a kezdeményezést. A leendő miniszterelnök a következő üzenetet tette közzé: „Ez most komoly, hogy a főpolgármester rászervez egy bulit a május 9-i közös rendszerváltó ünnepre? Egyébként a csődben lévő főváros fizeti a bulit, vagy ön?”.
Ezt is ajánljuk a témában
Budapest főpolgármestere visszavonulót fújt és előállt az új tervvel.
Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala