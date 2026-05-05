Karácsony Gergely százmilliárdokat vár Magyar Pétertől, miután bejelentette, Budapest idén nem fizet

Karácsony Vitézy Dávid miniszteri kinevezését is örömmel fogadta. Úgy fogalmazott: „Kifejezetten örülök, hogy lesz egy olyan minisztere az új kormánynak, aki jól ismeri Budapest problémáit és mélyen elkötelezett ezek megoldásában. Dáviddal már fél évvel ezelőtt beszélgettem arról, hogy miniszter lesz, akkor még próbált pókerarcot vágni, de végül így lett. Mindkettőnk elementáris érdeke, hogy sikeresek legyünk a fővárosi projektekben.”

Karácsony Gergely részleteket ugyan nem árult el az interjúban, de azt bejelentette, végül nem szervez péntekre – egy nappal az új Országgyűlés megalakulása és a Magyar Péter által meghirdetett népünnepély előtt – külön rendezvényt, hanem a szombati lesz végül nagyobb és közös szervezésű. Mint írtuk, Karácsony az Országgyűlés alakuló ülését megelőző napra, péntek estére szervezett egy rendszerzáró koncertet. A bejelentő videó alatti kommentszekcióban feltűnt Magyar Péter, aki elég erősen zokon vette a kezdeményezést. A leendő miniszterelnök a következő üzenetet tette közzé: „Ez most komoly, hogy a főpolgármester rászervez egy bulit a május 9-i közös rendszerváltó ünnepre? Egyébként a csődben lévő főváros fizeti a bulit, vagy ön?”.