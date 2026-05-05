Ft
Ft
24°C
10°C
Ft
Ft
24°C
10°C
05. 05.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 05.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány országgyűlés karácsony gergely Magyar Péter budapest

Karácsony Gergely százmilliárdokat vár Magyar Pétertől, miután bejelentette, Budapest idén nem fizet

2026. május 05. 16:58

A főpolgármester arra számít, hogy az új kormány szorosan együttműködik a fővárossal.

2026. május 05. 16:58
null

Budapest az idén nem tud szolidaritási hozzájárulást fizetni – közölte Karácsony Gergely a Népszavának adott interjúban. Budapest főpolgármestere meglepően bizakodó a kormányváltás miatt. Noha kiemelte, nem a sajtón keresztül akar üzenni Magyar Péternek, azt is hozzátette, 

A fővárosnak nem lenne elegendő a be nem fizetett szolidaritási hozzájárulás sem, összességében 200 milliárd forintos plusz támogatást szeretne az új kormánytól Karácsony Gergely. 

A főpolgármester nagyon várja a tárgyalásokat a Tisza-kormánnyal: „Már össze is állítottunk egy reformcsomagot. Budapesten túl az egész önkormányzati rendszer súlyos problémákkal küszködik. Remélem hamarosan be tudjuk mutatni ezt a programot, bár az önkormányzat szót a választás óta nem mondta ki a miniszterelnök” – fogalmazott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Karácsony nem titkolta, mi lenne az első téma, amelyről egyeztetne Magyar Péter kormányával. 

Nem kérünk mást, mint amit a Tisza a választás előtt megígért: partneri viszonyt. Ennek első lépése a pénzügyi helyzetünk rendezése. Kész csoda, hogy eljutottunk a választásokig, de ennek súlyos ára van: hitelek, faktorálás, kifizetetlen számlák.

Karácsony Vitézy Dávid miniszteri kinevezését is örömmel fogadta. Úgy fogalmazott: „Kifejezetten örülök, hogy lesz egy olyan minisztere az új kormánynak, aki jól ismeri Budapest problémáit és mélyen elkötelezett ezek megoldásában. Dáviddal már fél évvel ezelőtt beszélgettem arról, hogy miniszter lesz, akkor még próbált pókerarcot vágni, de végül így lett. Mindkettőnk elementáris érdeke, hogy sikeresek legyünk a fővárosi projektekben.”

Karácsony Gergely részleteket ugyan nem árult el az interjúban, de azt bejelentette, végül nem szervez péntekre – egy nappal az új Országgyűlés megalakulása és a Magyar Péter által meghirdetett népünnepély előtt – külön rendezvényt, hanem a szombati lesz végül nagyobb és közös szervezésű. Mint írtuk, Karácsony az Országgyűlés alakuló ülését megelőző napra, péntek estére szervezett egy rendszerzáró koncertet. A bejelentő videó alatti kommentszekcióban feltűnt Magyar Péter, aki elég erősen zokon vette a kezdeményezést. A leendő miniszterelnök a következő üzenetet tette közzé: „Ez most komoly, hogy a főpolgármester rászervez egy bulit a május 9-i közös rendszerváltó ünnepre? Egyébként a csődben lévő főváros fizeti a bulit, vagy ön?”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

Összesen 55 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angeleye
2026. május 05. 19:27
A "szorosan együttműködik" újbeszélül van, jelentése, kifizetni helyettünk az egész ország adófizetői pénzéből azt, amit elloptunk, elkotyavetyéltünk, elbafácánoskodtunk, elbulikáztunk, elprájdoltunk, elkamujóemberkedtünk.
Válasz erre
1
0
Nuttika
2026. május 05. 19:22
Popcornt, ez jó műsor lesz. (Amikor már minden annyira rossz, hogy inkább sírva röhögsz rajta...)
Válasz erre
0
0
Stingary76
2026. május 05. 19:21
Nyilván így lesz. Nem fizet a vízfej Budapest szolidaritási adót, plusz még kap 200 milliárd forintot. 😁
Válasz erre
1
0
Hangillat
•••
2026. május 05. 19:08 Szerkesztve
Libsiknek kedves jelszavak, ígérgetés, ember-kopasztó erőszakember lopnok sereg. Hülyének nem kell lenni annak, aki vállalja, hogy sikeres hülyét csinálnak belőle. Akit hülyének néznek, ne hagyja magát! Ehhez némi politikailag tiszta ész kell. Az ország nem engedheti meg a luxust, hogy internáci euidióták sugározzák az 'európai értékek' drága fekete fényét.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!