Ötszáz-hatszáz ezer eurón múlik a magyar válogatott játékos sorsa

A csakfoci.hu Angliából származó információi szerint Schön Szabolcs hamarosan végleg az ETO FC játékosa lehet, mert a győri klub az opciós jogát érvényesítve 500-600 ezer euró körüli összegért végleg megveheti őt a Bolton Wandererstől, ennek ellenére nem biztos, hogy a 11-szeres magyar válogatott támadó az új szezont is a kisalföldi alakulatnál kezdi meg.

Schön Szabolcs a szlovének elleni meccsen győztes gólt lőtt a magyar válogatottban (Fotó: MTI / Vasvári Tamás)

A 25 éves szélsőt tavaly nyáron vette kölcsön az ETO az angol harmadosztályú Boltontól. A játékosnak bejött a váltás, a mostani idényben 30 tétmeccsen hét gólt és öt gólpasszt jegyzett a bajnoki címért harcoló győrieknél, s a teljesítményével más klubok figyelmét is felkeltette.