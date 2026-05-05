magyar válogatott Schön Szabolcs Bolton Wanderers FC ETO FC

Ötszáz-hatszáz ezer eurón múlik a magyar válogatott játékos sorsa

2026. május 05. 15:23

Schön Szabolcs ebben az idényben kölcsönben szerepel az ETO-nál. A győri klub az opciós jogát érvényesítve végleg megveheti a Boltontól a magyar válogatott játékost, majd elképzelhető, hogy a nyáron megfelelő ajánlat esetén egyből tovább is adja.

A csakfoci.hu Angliából származó információi szerint Schön Szabolcs hamarosan végleg az ETO FC játékosa lehet, mert a győri klub az opciós jogát érvényesítve 500-600 ezer euró körüli összegért végleg megveheti őt a Bolton Wandererstől, ennek ellenére nem biztos, hogy a 11-szeres magyar válogatott támadó az új szezont is a kisalföldi alakulatnál kezdi meg.

Schön Szabolcs a szlovének elleni meccsen győztes gólt lőtt a magyar válogatottban (Fotó: MTI / Vasvári Tamás)

A 25 éves szélsőt tavaly nyáron vette kölcsön az ETO az angol harmadosztályú Boltontól. A játékosnak bejött a váltás, a mostani idényben 30 tétmeccsen hét gólt és öt gólpasszt jegyzett a bajnoki címért harcoló győrieknél, s a teljesítményével más klubok figyelmét is felkeltette.

A Csakfoci azt írja, 

ha az ETO végleg megveszi Schönt, akkor sem biztos, hogy a futballista a Rába-parti egyesületnél marad, mert a klub meghallgatja érte az ajánlatokat, és nem kizárt, hogy jó pénzért értékesíti őt.

Amennyiben ez megvalósul, akkor Schön harmadszor „adná el magát” a magyar élvonalból: 

  • 2021-ben az MTK-tól vásárolta meg az egyesült államokbeli FC Dallas, 
  • 2024-ben pedig a Videotontól került a Boltonhoz, 

és most elképzelhető, hogy Győrből is légiósnak áll majd.

A támadó márciusban szerezte meg az első gólját a nemzeti együttesben, a mieink az ő találatával győzték le 1–0-ra Szlovéniát felkészülési mérkőzésen.

Schön Szabolcs győztes gólja a magyar válogatottban

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
baronet
2026. május 05. 16:23
Ötszáz vagy hatszáz vagy ezer? Vagy mit akartál írni, te félanalfabéta?
