Ötszáz-hatszáz ezer eurón múlik a magyar válogatott játékos sorsa

Változások a magyar válogatottnál – Marco Rossi elárulta, kik számíthatnak meghívóra
Hosszabb felkészülés és bővebb keret várható a júniusi meccsek előtt.
Schön Szabolcs ebben az idényben kölcsönben szerepel az ETO-nál. A győri klub az opciós jogát érvényesítve végleg megveheti a Boltontól a magyar válogatott játékost, majd elképzelhető, hogy a nyáron megfelelő ajánlat esetén egyből tovább is adja.
A csakfoci.hu Angliából származó információi szerint Schön Szabolcs hamarosan végleg az ETO FC játékosa lehet, mert a győri klub az opciós jogát érvényesítve 500-600 ezer euró körüli összegért végleg megveheti őt a Bolton Wandererstől, ennek ellenére nem biztos, hogy a 11-szeres magyar válogatott támadó az új szezont is a kisalföldi alakulatnál kezdi meg.
A 25 éves szélsőt tavaly nyáron vette kölcsön az ETO az angol harmadosztályú Boltontól. A játékosnak bejött a váltás, a mostani idényben 30 tétmeccsen hét gólt és öt gólpasszt jegyzett a bajnoki címért harcoló győrieknél, s a teljesítményével más klubok figyelmét is felkeltette.
A Csakfoci azt írja,
ha az ETO végleg megveszi Schönt, akkor sem biztos, hogy a futballista a Rába-parti egyesületnél marad, mert a klub meghallgatja érte az ajánlatokat, és nem kizárt, hogy jó pénzért értékesíti őt.
Amennyiben ez megvalósul, akkor Schön harmadszor „adná el magát” a magyar élvonalból:
és most elképzelhető, hogy Győrből is légiósnak áll majd.
A támadó márciusban szerezte meg az első gólját a nemzeti együttesben, a mieink az ő találatával győzték le 1–0-ra Szlovéniát felkészülési mérkőzésen.
