Így soroltak be a nagyvállalkozók a Tisza mögé
Wáberer György és Balogh Levente a választások előtt vállalta fel nyíltan pártszimpátiáját.
„Pósfai Gábor belügyminiszteri és Melléthei-Barna Márton igazságügy miniszteri felkérése jó döntés. Ez a két poszt meghatározó a kormány kiemelten fontos programjai megvalósításához: a gazemberek elszámoltatása, az ellopott vagyon visszaszerzése és a jogállam helyreállítása.
Magyar Péter jól tette, hogy olyan embereket választott, akikben megbízik és akinek a képességével tisztában van. Tudta, hogy érik majd támadások a »sógor« miatt, de az általa legjobbnak tartott személy kinevezését előbbre tartja, mint a fanyalgók (pláne a fidesz) támadását.
Jól döntött, eddig is tudtuk, hogy nem beszari.”
Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/John Thys