Helycsere: öccse váltja a vezérigazgatói pozíciójában Magyar Pétert

Magyar Márton a hírrel kapcsolatban közleményt adott ki, amelyet változtatás nélkül, teljes terjedelmében közlünk:

A sajtóban ma megjelent hírekkel kapcsolatban szeretném megerősíteni, hogy testvérem kérésére én vettem át a kizárólagos tulajdonában álló LLM Zrt. vezetését. A döntés oka a törvényi összeférhetetlenség megszüntetése volt.

A tisztség ellátásáért, a testvéremhez hasonlóan sem fizetést, sem egyéb juttatást nem veszek fel, és tulajdonrészt sem szereztem a társaságban. Feladatom a cég törvényes működésének felügyelete és hivatalos képviseletének ellátása.

A továbbiakban is a Kontroll Média alapítójaként dolgozom azon, hogy egy pártoktól és gazdasági érdekcsoportoktól független, dinamikusan fejlődő magyar médiacéget építsünk.