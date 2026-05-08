opten tisza párt magyar márton Magyar Péter

Helycsere: öccse váltja a vezérigazgatói pozíciójában Magyar Pétert

2026. május 08. 17:31

A tulajdonos továbbra is a leendő miniszterelnök marad.

null

Az LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt. tulajdonosa változatlanul Magyar Péter maradt, azonban a Tisza Párt elnöke lemondott a cég vezérigazgatói tisztségéről – írja az mfor.hu. 

Az Opten cégadatbázisából kiderül, hogy az új vezérigazgató Magyar Márton, Magyar Péter öccse lett.

A változást április 28-i hatállyal jegyezték be május 5-én. Magyar Péter a Facebookon reagált az ügyre: „Köszönöm az aggodalmat, már lemondtam erről a pozíciómról is. Ez rövidesen megjelenik a cégnyilvántartásban.”

A lemondásra azért volt szükség, mert a miniszterelnökre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok szerint kormánytag nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője (néhány kivételtől eltekintve).

A cég háttere

Az LLM Zrt.-t Császár Dániel, a Miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára alapította 2020-ban. Magyar Péter mintegy két évvel ezelőtt vásárolta ki a többi tulajdonost, így 100 százalékos tulajdonosa lett a társaságnak. 

A cég 2024-ben jelentős növekedést mutatott: 2023 és 2024 között a cég árbevétele tehát háromszorosára, a nyeresége pedig ötvenszeresére nőtt. A társaság 2024 végére 30 millió forint készletet és 47,6 millió forint pénzeszközt halmozott fel, és 51,7 millió forint rövid lejáratú kötelezettsége is keletkezett.

Magyar Márton a hírrel kapcsolatban közleményt adott ki, amelyet változtatás nélkül, teljes terjedelmében közlünk: 

A sajtóban ma megjelent hírekkel kapcsolatban szeretném megerősíteni, hogy testvérem kérésére én vettem át a kizárólagos tulajdonában álló LLM Zrt. vezetését. A döntés oka a törvényi összeférhetetlenség megszüntetése volt.

A tisztség ellátásáért, a testvéremhez hasonlóan sem fizetést, sem egyéb juttatást nem veszek fel, és tulajdonrészt sem szereztem a társaságban. Feladatom a cég törvényes működésének felügyelete és hivatalos képviseletének ellátása.

A továbbiakban is a Kontroll Média alapítójaként dolgozom azon, hogy egy pártoktól és gazdasági érdekcsoportoktól független, dinamikusan fejlődő magyar médiacéget építsünk.

Nyitókép forrása: Hegedüs Róbert / AFP

20260412
2026. május 08. 19:10
"2023 és 2024 között a cég árbevétele tehát háromszorosára, a nyeresége pedig ötvenszeresére nőtt. Na így kell ezt csinálni, nem úgy mint a Lölő.
mihint
2026. május 08. 18:58
Na, hát amit a "NER"-re ráhazudtak, azt most ők, a gyakorlatban meg is teszik. Szemlátomást a tények kevésbé zavarnak embereket, mint a feltételezések. Remek kor, remek emberek, fantasztikusan újszerű ötletekkel, és lenyűgöző teljesítménnyel, az emberfia csak bámul.
csulak
2026. május 08. 18:43
igy megy ez mindig baloldalon
Obsitos Technikus
2026. május 08. 18:16
A papa vállal még valamit? Hiányos a messiás úr apai oldali családfája, csak azért gondolom, hogy előtérbe kerülhetne.
