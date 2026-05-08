Helycsere: öccse váltja a vezérigazgatói pozíciójában Magyar Pétert

Megtudtuk: Brüsszel nyomására távozhatott Magyar Péter sógora
A Mandiner információi szerint nagyon rossz szemmel nézték az Európai Néppártban, hogy a Tisza-vezér a sógorát jelölte igazságügyi miniszternek.
A tulajdonos továbbra is a leendő miniszterelnök marad.
Az LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt. tulajdonosa változatlanul Magyar Péter maradt, azonban a Tisza Párt elnöke lemondott a cég vezérigazgatói tisztségéről – írja az mfor.hu.
Az Opten cégadatbázisából kiderül, hogy az új vezérigazgató Magyar Márton, Magyar Péter öccse lett.
A változást április 28-i hatállyal jegyezték be május 5-én. Magyar Péter a Facebookon reagált az ügyre: „Köszönöm az aggodalmat, már lemondtam erről a pozíciómról is. Ez rövidesen megjelenik a cégnyilvántartásban.”
A lemondásra azért volt szükség, mert a miniszterelnökre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok szerint kormánytag nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője (néhány kivételtől eltekintve).
Az LLM Zrt.-t Császár Dániel, a Miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára alapította 2020-ban. Magyar Péter mintegy két évvel ezelőtt vásárolta ki a többi tulajdonost, így 100 százalékos tulajdonosa lett a társaságnak.
A cég 2024-ben jelentős növekedést mutatott: 2023 és 2024 között a cég árbevétele tehát háromszorosára, a nyeresége pedig ötvenszeresére nőtt. A társaság 2024 végére 30 millió forint készletet és 47,6 millió forint pénzeszközt halmozott fel, és 51,7 millió forint rövid lejáratú kötelezettsége is keletkezett.
Magyar Márton a hírrel kapcsolatban közleményt adott ki, amelyet változtatás nélkül, teljes terjedelmében közlünk:
A sajtóban ma megjelent hírekkel kapcsolatban szeretném megerősíteni, hogy testvérem kérésére én vettem át a kizárólagos tulajdonában álló LLM Zrt. vezetését. A döntés oka a törvényi összeférhetetlenség megszüntetése volt.
A tisztség ellátásáért, a testvéremhez hasonlóan sem fizetést, sem egyéb juttatást nem veszek fel, és tulajdonrészt sem szereztem a társaságban. Feladatom a cég törvényes működésének felügyelete és hivatalos képviseletének ellátása.
A továbbiakban is a Kontroll Média alapítójaként dolgozom azon, hogy egy pártoktól és gazdasági érdekcsoportoktól független, dinamikusan fejlődő magyar médiacéget építsünk.
