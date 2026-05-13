kovács gergely vadász gábor hegyvidék

Forrnak az indulatok a XII. kerületben: nyilvánosan esett egymásnak Kovács Gergely és alpolgármestere

2026. május 13. 12:56

„Nincs miért tovább hallgatnunk” – fogalmazott az alpolgármester.

Nyilvános konfliktussá fajult a vita Kovács Gergely, a XII. kerület polgármestere és momentumos alpolgármestere, Vadász Gábor között. A 24.hu szerint a felek a közösségi médiában estek egymásnak a Hegyvidék zöldítési programja és az önkormányzati együttműködés miatt.

A vita előzménye, hogy Kovács Gergely azt állította: három zöldfelület-fejlesztés azért került ki a 2026-os költségvetésből, mert a momentumos képviselők csak így voltak hajlandók támogatni annak elfogadását. A beruházások között szerepelt volna a Városháza tér zöldítése, egy új pihenőpark kialakítása és egy parkoló közterületté alakítása is.

Vadász Gábor erre reagálva hosszú Facebook-bejegyzésben bírálta a polgármestert. Szerinte Kovács rendszeresen bűnbakot csinál azokból a képviselőkből, akik nem értenek vele egyet, miközben saját magát áldozatként mutatja be.

Nincs miért tovább hallgatnunk a valóságnak arról a részéről, amelyik valahogy mindig kimarad Kovács Gergely kommunikációjából” 

– fogalmazott az alpolgármester.

Vadász szerint Kovács stílusa sokszor lekezelő

Vadász szerint a polgármester lojalitási kérdésként kezeli a testületi szavazásokat, és a szakmai vitákat is akadékoskodásnak tekinti. Állítása szerint Kovács stílusa sokszor lekezelő, ami megnehezíti az együttműködést. A momentumos politikus azt is állította, hogy a konfliktusok gyökere egy korábbi átvilágítás leállítása volt, amelyről szerinte Kovács egyeztetés nélkül döntött. A polgármester válaszában több ügyet is felsorolt, amelyekben szerinte 

a momentumosok indokolatlanul akadályozták a testület munkáját, köztük személyi döntéseket és ingatlaneladásokat.

Az elmúlt hónapokban több jel is utalt arra, hogy meggyengült az együttműködés a XII. kerületi vezetésen belül: korábban több képviselő is távozott a frakcióból, nemrég pedig Kocsik Tekla alpolgármester is lemondott tisztségéről.

Összesen 20 komment

ittésmost
2026. május 13. 16:23
egyik kutya, másik eb... ebebb...legebebb
gullwing
2026. május 13. 15:23
Nos ez lesz majd a parlament szintjén is. a szar és fos nem tud egymással kijönni...🤣 Minden pofon ezeknél megérdemelt!
balatontihany-25
2026. május 13. 15:10
Borítékolható volt... Csak rá kell nézni a rémes fazonra. Elképettem, amikor megtudtam a XII. kerületiek őrültségét, de hát ha egyszer ők - a villákban lakó, vagyonos népek! - akartak egy futóbolondot polgármesterüknek, hát akkor csak éljnek vele és örüljenek neki. Mi meg nevetünk a szégyenükön!
zakar zoltán béla
2026. május 13. 15:03
Bunyós Pityu és Herefej
