Forrnak az indulatok a XII. kerületben: nyilvánosan esett egymásnak Kovács Gergely és alpolgármestere

„Nincs miért tovább hallgatnunk” – fogalmazott az alpolgármester.
Nyilvános konfliktussá fajult a vita Kovács Gergely, a XII. kerület polgármestere és momentumos alpolgármestere, Vadász Gábor között. A 24.hu szerint a felek a közösségi médiában estek egymásnak a Hegyvidék zöldítési programja és az önkormányzati együttműködés miatt.
A vita előzménye, hogy Kovács Gergely azt állította: három zöldfelület-fejlesztés azért került ki a 2026-os költségvetésből, mert a momentumos képviselők csak így voltak hajlandók támogatni annak elfogadását. A beruházások között szerepelt volna a Városháza tér zöldítése, egy új pihenőpark kialakítása és egy parkoló közterületté alakítása is.
Vadász Gábor erre reagálva hosszú Facebook-bejegyzésben bírálta a polgármestert. Szerinte Kovács rendszeresen bűnbakot csinál azokból a képviselőkből, akik nem értenek vele egyet, miközben saját magát áldozatként mutatja be.
Nincs miért tovább hallgatnunk a valóságnak arról a részéről, amelyik valahogy mindig kimarad Kovács Gergely kommunikációjából”
– fogalmazott az alpolgármester.
Vadász szerint a polgármester lojalitási kérdésként kezeli a testületi szavazásokat, és a szakmai vitákat is akadékoskodásnak tekinti. Állítása szerint Kovács stílusa sokszor lekezelő, ami megnehezíti az együttműködést. A momentumos politikus azt is állította, hogy a konfliktusok gyökere egy korábbi átvilágítás leállítása volt, amelyről szerinte Kovács egyeztetés nélkül döntött. A polgármester válaszában több ügyet is felsorolt, amelyekben szerinte
a momentumosok indokolatlanul akadályozták a testület munkáját, köztük személyi döntéseket és ingatlaneladásokat.
Az elmúlt hónapokban több jel is utalt arra, hogy meggyengült az együttműködés a XII. kerületi vezetésen belül: korábban több képviselő is távozott a frakcióból, nemrég pedig Kocsik Tekla alpolgármester is lemondott tisztségéről.
