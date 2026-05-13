Forrnak az indulatok a XII. kerületben: nyilvánosan esett egymásnak Kovács Gergely és alpolgármestere

Nyilvános konfliktussá fajult a vita Kovács Gergely, a XII. kerület polgármestere és momentumos alpolgármestere, Vadász Gábor között. A 24.hu szerint a felek a közösségi médiában estek egymásnak a Hegyvidék zöldítési programja és az önkormányzati együttműködés miatt.

A vita előzménye, hogy Kovács Gergely azt állította: három zöldfelület-fejlesztés azért került ki a 2026-os költségvetésből, mert a momentumos képviselők csak így voltak hajlandók támogatni annak elfogadását. A beruházások között szerepelt volna a Városháza tér zöldítése, egy új pihenőpark kialakítása és egy parkoló közterületté alakítása is.