5. És mi a másik tanulság? Egyrészt a mostani bólogatójánosoknak üzenet, hogy érdemes felvállalni a kritikát, mert lehet értelme. Másrészt ezért van szükség konstruktív ellenzékre, amely nem dehumanizáló módon támad, hanem kulturáltan kritizál és ad alternatívát. Végül a lex Sógort továbbra is ajánljuk a kormány figyelmébe, hogy az ilyen szituációkat előre el lehessen kerülni.

Melléthei-Barna Mártonnak sok sikert kívánok a jövőben, bármilyen területen is folytatja a pályafutását! Azt hallottuk, az elszámoltatásban vállalt volna oroszlánszerepet. Ha így van, remélem, máshol, más formában hozzáteszi a magáét. Mert a politikai bűncselekményeknek kell legyen következménye! A Fideszt kormányról leváltotta az ország, most ellenzékből is le kell!

Kíváncsian várjuk az új jelöltet erre a fontos pozícióra.”