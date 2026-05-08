Ft
Ft
21°C
10°C
Ft
Ft
21°C
10°C
05. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
melléthei - barna márton lex sógor fidesz Magyar Péter

A korrekt lépéséhez gratulálok!

2026. május 08. 07:19

A Fideszt kormányról leváltotta az ország, most ellenzékből is le kell!

2026. május 08. 07:19
null
Vona Gábor
Vona Gábor
Facebook

„1. Melléthei-Barna Márton Facebook-oldalán jelentette be, hogy lemond miniszteri jelöltségéről. A korrekt lépéséhez gratulálok!

2. Amikor Magyar Péter sógorának jelöltsége nyilvánosságra került, a 2RK elnökeként azonnal szóvá tettem – elismerve a jelölt alkalmasságát –, hogy ez nem elegáns, nem európai és óriási támadási felület.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

3. “Lex Sógor” munkacímmel még törvényjavaslatot is készítettünk a kollégáimmal, amely összeférhetetlenné tenné a hozzátartozók egy kormányban való szerepvállalását.

4. Érdemes így utólag visszanézni ezeket a posztjaimat és visszaolvasni a kommenteket, hogy a hardcore Tisza-szimpatizánsok, milyen dühödten reagálnak a konstruktiv kritikámra. (Szerencsére voltak azért higgadtabbak is.) Mindenestre tanulság, hogy érdemes talán az egyet nem értést – 16 év NER-es véleménydiktatúra után – kicsit higgadtabban kezelni mindenkinek.

5. És mi a másik tanulság? Egyrészt a mostani bólogatójánosoknak üzenet, hogy érdemes felvállalni a kritikát, mert lehet értelme. Másrészt ezért van szükség konstruktív ellenzékre, amely nem dehumanizáló módon támad, hanem kulturáltan kritizál és ad alternatívát. Végül a lex Sógort továbbra is ajánljuk a kormány figyelmébe, hogy az ilyen szituációkat előre el lehessen kerülni.

Melléthei-Barna Mártonnak sok sikert kívánok a jövőben, bármilyen területen is folytatja a pályafutását! Azt hallottuk, az elszámoltatásban vállalt volna oroszlánszerepet. Ha így van, remélem, máshol, más formában hozzáteszi a magáét. Mert a politikai bűncselekményeknek kell legyen következménye! A Fideszt kormányról leváltotta az ország, most ellenzékből is le kell!

Kíváncsian várjuk az új jelöltet erre a fontos pozícióra.”

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
2026. május 08. 08:26
@Sróf "Jól értem, hogy ez a ("korrektségtől" ájuldozó) kis ipari tanuló bolsevik a Fideszt mint ellenzéket ki akarja tenni az országgyűlésből?" Én is így értettem. Ezek azért nagyon durva kijelentések Vonától, amit még poloska sem engedne meg magának.
Válasz erre
3
0
khomeini
2026. május 08. 08:25
féreg
Válasz erre
2
0
gyzoltan-2
2026. május 08. 08:11
Igencsak beteg lehet az a társadalom, az az ország, Magyarország, ahol a magyarság kiárusítója továbbra is szót kaphat, szerepelhet... -és V.G. nem az egyedüli eset!
Válasz erre
1
0
analysator
2026. május 08. 08:00
Ez is egy polgári körös hüllőként kezdte, aki odajárt a fidesz keblére felmelegedni. A tömegpártosodás veszélyei pompásan beérettek és láthatóvá váltak az évek alatt. Akik mostanában a leghangosabban ordibálnak, azok voltak a méltatlanul befogadott karrierista és semmiféle elvhez nem hű aljanépek. Jelenidőben az ország sorsa ezek kezébe került. Hogy milyen károkat fognak okozni és milyen módon lehet majd ezeket helyrehozni, azt most még elképzelni és tervezni sem lehet.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!