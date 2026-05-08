Megtudtuk: Brüsszel nyomására távozhatott Magyar Péter sógora
A Mandiner információi szerint nagyon rossz szemmel nézték az Európai Néppártban, hogy a Tisza-vezér a sógorát jelölte igazságügyi miniszternek.
„1. Melléthei-Barna Márton Facebook-oldalán jelentette be, hogy lemond miniszteri jelöltségéről. A korrekt lépéséhez gratulálok!
2. Amikor Magyar Péter sógorának jelöltsége nyilvánosságra került, a 2RK elnökeként azonnal szóvá tettem – elismerve a jelölt alkalmasságát –, hogy ez nem elegáns, nem európai és óriási támadási felület.
3. “Lex Sógor” munkacímmel még törvényjavaslatot is készítettünk a kollégáimmal, amely összeférhetetlenné tenné a hozzátartozók egy kormányban való szerepvállalását.
4. Érdemes így utólag visszanézni ezeket a posztjaimat és visszaolvasni a kommenteket, hogy a hardcore Tisza-szimpatizánsok, milyen dühödten reagálnak a konstruktiv kritikámra. (Szerencsére voltak azért higgadtabbak is.) Mindenestre tanulság, hogy érdemes talán az egyet nem értést – 16 év NER-es véleménydiktatúra után – kicsit higgadtabban kezelni mindenkinek.
5. És mi a másik tanulság? Egyrészt a mostani bólogatójánosoknak üzenet, hogy érdemes felvállalni a kritikát, mert lehet értelme. Másrészt ezért van szükség konstruktív ellenzékre, amely nem dehumanizáló módon támad, hanem kulturáltan kritizál és ad alternatívát. Végül a lex Sógort továbbra is ajánljuk a kormány figyelmébe, hogy az ilyen szituációkat előre el lehessen kerülni.
Melléthei-Barna Mártonnak sok sikert kívánok a jövőben, bármilyen területen is folytatja a pályafutását! Azt hallottuk, az elszámoltatásban vállalt volna oroszlánszerepet. Ha így van, remélem, máshol, más formában hozzáteszi a magáét. Mert a politikai bűncselekményeknek kell legyen következménye! A Fideszt kormányról leváltotta az ország, most ellenzékből is le kell!
Kíváncsian várjuk az új jelöltet erre a fontos pozícióra.”