„Zöld erdőben kék harmat, érik az új kétharmad!” – íme a legjobb DPK-s locsolóversek

A Tisza energiatervéről, a Fidesz győzelméről és Magyar Péterről születtek húsvéthétfői költemények.
„Piros tojás, fehér nyuszi… fogalmazd meg Te is a saját locsolóversedet!” – írta bejegyzésében a napokban az Orbán Viktor által alapított Digitális Pogári Kör Facebook-csoport.
Három témát adtak meg az alkotásokhoz:
Húsvéthétfőre számtalan költemény érkezett hozászólásban. A legjobbak közül válogatunk.
Zöld erdőben jártam Orbán Viktort láttam,
azt súgta a fülembe, szavazzak a Fideszre!
***
Biztos választás a Fidesz,
ha nem ők lesznek többet fizetsz.
Tisza ígér szépet, nagyot,
de ki állja majd a sarcot?
Nem kell erre választ adnunk,
hiszen tudjuk mi a dolgunk.
Megyünk hétfőn locsolkodni,
Vasárnap meg X-et húzni.
***
Zöld erdőben kék harmat,
Érik az új kétharmad!
***
Zöld erdőben jártam,
Magyar Pétert láttam
Beszélt hosszan, hörögve,
Jól ki is lett röhögve.🌷🐣
***
Vasárnap egy piros tojás,
hétfőn reggel rikoltozás,
locsoláskor sivalkodás,
kedden jön a kölni mosás.
Szerdán már a centit vágjuk,
csütörtökön alig várjuk,
hogy a péntek, majd a szombat,
után jöjjön el a nagy nap.
Izgatottan, fényes reggel,
megy szavazni a jóember,
csak a Fidesz, biztos pálya,
mondj hát nemet a Tiszára!
***
Meglocsollak cica-mica
Ki ne száradj, mint a Tisza!
***
Piros tojás, fehér nyuszi, Isten veled gatyás Peti.
***
TISZA-partján zeng az ének:
olcsó benzin rossz a népnek.
Kagylós elvtárs suttog vala:
ruszki olaj, uccu haza!
A piac az új szent tehén,
rezsidet nem fizetem én.
Gyűjtögettél, dolgos polgár?
Hoci lóvéd, sok lesz ez már.
TISZA-partján szánt az eke,
mégis, megöntözhetlek-e?
***
Tavaszi szél megérkezett
Peti szeme bekönyezett
Nyert ismét a haza nagyja
Zeng a népnek boldog hangja
***
Piros tojás, fehér nyuszi
Magyar Peti el fog bukni!
***
Zöld erdőben fehér nyuszi,
Orbán Viktor most a tuti,
Ne hallgass a Tiszára,
Szavazz inkább Vityára!
Sonka fő a tojással,
Locsolni jön Lázárral.
Ha sok vizet használnak,
annyi lesz a Tiszának!
***
Lesz még olcsó energia; tiszának meg letargia. Magyar Péter nagy bohóc; szája hazug, haja kóc. Locsolok, és adj egy tojást; Rost Andinak feloldozást. Kapitány a hídon terem; hol a lové, elemelem. MP rászól, mit csinálsz?; Ukrajnának szalutálsz? Igen mester, ez a képlet, tiszásoknak kényszerképzet. Kölnim tiszta, jó illatú, nem lesz tiszás büdösszájú. Versem rövid, véget ért; Hajrá Fidesz, a hazáért!
***
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala