tisza locsolóvers fidesz húsvéthétfő Magyar Péter orbán viktor

„Zöld erdőben kék harmat, érik az új kétharmad!” – íme a legjobb DPK-s locsolóversek

2026. április 06. 10:48

A Tisza energiatervéről, a Fidesz győzelméről és Magyar Péterről születtek húsvéthétfői költemények.

2026. április 06. 10:48
null

„Piros tojás, fehér nyuszi… fogalmazd meg Te is a saját locsolóversedet!” – írta bejegyzésében a napokban az Orbán Viktor által alapított Digitális Pogári Kör Facebook-csoport.

Három témát adtak meg az alkotásokhoz:

Húsvéthétfőre számtalan költemény érkezett hozászólásban. A legjobbak közül válogatunk.

Zöld erdőben jártam Orbán Viktort láttam, 
azt súgta a fülembe, szavazzak a Fideszre! 

***

Biztos választás a Fidesz,
ha nem ők lesznek többet fizetsz.
Tisza ígér szépet, nagyot,
de ki állja majd a sarcot?

Nem kell erre választ adnunk,
hiszen tudjuk mi a dolgunk.
Megyünk hétfőn locsolkodni,
Vasárnap meg X-et húzni.

***
Zöld erdőben kék harmat, 
Érik az új kétharmad!

***

Zöld erdőben jártam,
Magyar Pétert láttam
Beszélt hosszan, hörögve,
Jól ki is lett röhögve.🌷🐣

***
Vasárnap egy piros tojás,
hétfőn reggel rikoltozás,
locsoláskor sivalkodás,
kedden jön a kölni mosás.
Szerdán már a centit vágjuk,
csütörtökön alig várjuk,
hogy a péntek, majd a szombat,
után jöjjön el a nagy nap.
Izgatottan, fényes reggel,
megy szavazni a jóember,
csak a Fidesz, biztos pálya,
mondj hát nemet a Tiszára!

***

Meglocsollak cica-mica 
Ki ne száradj, mint a Tisza!

***

Piros tojás, fehér nyuszi, Isten veled gatyás Peti.

***

TISZA-partján zeng az ének:
olcsó benzin rossz a népnek.
Kagylós elvtárs suttog vala:
ruszki olaj, uccu haza!
A piac az új szent tehén,
rezsidet nem fizetem én.
Gyűjtögettél, dolgos polgár?
Hoci lóvéd, sok lesz ez már.
TISZA-partján szánt az eke,
mégis, megöntözhetlek-e?

***

Tavaszi szél megérkezett
Peti szeme bekönyezett
Nyert ismét a haza nagyja
Zeng a népnek boldog hangja

***

Piros tojás, fehér nyuszi
Magyar Peti el fog bukni!

***

Zöld erdőben fehér nyuszi, 
Orbán Viktor most a tuti,
Ne hallgass a Tiszára,
Szavazz inkább Vityára!
Sonka fő a tojással,
Locsolni jön Lázárral.
Ha sok vizet használnak, 
annyi lesz a Tiszának!

***
Lesz még olcsó energia; tiszának meg letargia. Magyar Péter nagy bohóc; szája hazug, haja kóc. Locsolok, és adj egy tojást; Rost Andinak feloldozást. Kapitány a hídon terem; hol a lové, elemelem. MP rászól, mit csinálsz?; Ukrajnának szalutálsz? Igen mester, ez a képlet, tiszásoknak kényszerképzet. Kölnim tiszta,  jó illatú, nem lesz tiszás büdösszájú. Versem rövid, véget ért; Hajrá Fidesz, a hazáért!

***

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

 

Összesen 50 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyumolcs26
2026. április 06. 21:52
Tisza mellett jártam, csak nem esett az eső, pedig az áradozóknak érne júdás-aranyat ... Vasárnap a Dunához fogok menni, ott essen az eső és húzok nagy X-et karikába, hogy éljen a haza!
londonbaby
2026. április 06. 20:24
Ződ erdőbe vótam, agggy egy ezrest oszt jó van..
Palatin
2026. április 06. 17:41
Poloska fellépései inkább elmegyógyászati diagnózisra hajaznak, mint kortesbeszédre. Ez a meggyözödés akkor erösödött meg bennem, amikor kezembe akadt Juhász Gyula Ukrán Péterröl írt bölcs, látomásos verse: Milyen volt böszmesége, nem tudom már, De gaz tetteit látván e barbár eszemben jár. Saját hitvesét lökte sárba e bösz lélekkufár, Lelkében ö egy beteg, trágár, vad lócsiszár. Milyen volt feslettsége nem tudom már, De ha látom e kajlán vigyorgó szerzetet, Szívem sajog, sajnálom e mulya nemzetet, Miért hagyja még öt, miért oly palimadár? Milyen volt álszentsége sem tudom már, De ha arra gondolok, hogy ez a bösz lator, - Ha népem, ne adja Isten, lenne oly botor -, Célba érne, várna ránk a sors, a bús, a sivár. Vajon honnan tudta Juhász Gyula, hogy az ö idejéhez képest 130 év múlva jön egy ilyen barom? Proféta volt...
Jacques Foche
2026. április 06. 16:26
Ha Pöti szárazon szereti, Kérdés, hogy szabad-e locsolni.
