tisza párt nagy attila tibor brüsszel Magyar Péter európai bizottság

„Van még mit tanulnia!” – az Európai Bizottság határozottan elutasította Magyar Péter egyik legfontosabb kérését

2026. április 24. 06:06

Választás elé állította Brüsszel Magyar Pétert: fizet vagy befogadja a migránsokat. A telexes riporter pedig nem muzsikált jól a Szijjártó Péterrel készített inrejúban az elemző szerint. Ezek voltak az előző nap legolvasottabb hírei.

Nagyon úgy néz ki, hogy Magyar Péter nem fog tudni egyszerre megfelelni Brüsszelnek és a magyaroknak tett ígéretének, a telexes Szijjártó-interjú pedig nem úgy alakult, ahogy azt Nagy Attila Tibor elemző elvárta volna – ezek a témák érdekelték a legjobban olvasóinkat csütörtökön.

Nincs menekvés: az Európai Bizottság határozottan elutasította Magyar Péter egyik legfontosabb kérését

Magyar Péter, Magyarország következő miniszterelnöke a több mint 600 millió euróra duzzadt, napi 1 millió eurós uniós bírság felfüggesztését kezdeményezte, amelyet Orbán Viktor nem fizetett ki az EU menekültügyi szabályainak megsértése miatt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Bár a Tisza Párt elnöke korábban azt állította, a migrációs paktum betartása nélkül is el lehet kerülni a napi 1 millió eurós uniós bírságot, az Európai Bizottság szóvivője ezt határozottan cáfolta.

Paula Pinho jelezte: a bírság csak akkor szűnik meg, ha Magyarország teljesíti az előírt szabályokat.

„Most már az új kormánynak kell döntenie” – kemény üzenetet kapott Magyar Péter

Dömötör Csaba egy videót osztott meg Magyar Péterről csütörtökön a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke a felvételen a napi egymillió eurós bírság ügyéről beszélt, amit azért kell Magyarországnak kifizetnie, mert nem fogad be illegális migránsokat.

A videó másik részében Paula Pinho, az Európai Bizottság szóvivője fogalmazza meg a véleményét a kérdés kapcsán. Szerinte Magyarországnak mindenképp be kell tartania az Európai Bíróság által hozott ítéletet.

Most már az új kormánynak kell eldöntenie, hogy mit kezd ezekkel a követelésekkel. Ha az uniós forrásokat zsarolásra használják, akkor a pénzek folyósításának megkérik az árát. És leginkább önfeladásban mérik.

A követeléslista régi, a kormány új. Mint ahogy a felelősség is”

fogalmazott a Fidesz európai parlamenti képviselője.

„Van még mit tanulnia!” – Nagy Attila Tibor odaszúrt egy izmosat a telexes Fábián Tamásnak a Szijjártó-interjú után

Éles kritikát fogalmazott meg Nagy Attila Tibor a Telexen megjelent, több mint háromórás interjú kapcsán, amelyben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert kérdezte Fábián Tamás.

Az elemző szerint a Telex közönsége ritkán találkozik ilyen terjedelemben kormányzati álláspontokkal, így az interjú „nagy dózisban” közvetítette a fideszes narratívát. Ugyanakkor külön is bírálta a kérdező teljesítményét: megfogalmazása szerint Fábián Tamás 

nem egy Baló György vagy Mészáros Antónia”, 

és úgy véli, a riporteri munka terén még van mit fejlődnie.

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
goldie-2
2026. április 24. 08:14
Elkenték a szája szélét poloskának.
survivor
2026. április 24. 08:11
Most kezdődnek Poloska gondjai.... meg hatalmon sincs. Buzik+ migrik+ pénzt is kell osztania.. ORBANNAK IGAZA LESZ.. Ja, es mar eddig összeveszett 3 szomszeddal....
survivor
2026. április 24. 08:07
A nedves pina dönt. Lesz fiki- fiki. A nől ( f) a(s)zt kapnak...amit akarnak.... Wilkommenskultur..
machet
2026. április 24. 08:03
A bolond készülhet mert ebből nagy balhé lesz.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!