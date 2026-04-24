„Van még mit tanulnia!” – az Európai Bizottság határozottan elutasította Magyar Péter egyik legfontosabb kérését

Nincs menekvés: az Európai Bizottság határozottan elutasította Magyar Péter egyik legfontosabb kérését
Választás elé állította Brüsszel Magyar Pétert: fizet vagy befogadja a migránsokat.
Nagyon úgy néz ki, hogy Magyar Péter nem fog tudni egyszerre megfelelni Brüsszelnek és a magyaroknak tett ígéretének, a telexes Szijjártó-interjú pedig nem úgy alakult, ahogy azt Nagy Attila Tibor elemző elvárta volna – ezek a témák érdekelték a legjobban olvasóinkat csütörtökön.
Magyar Péter, Magyarország következő miniszterelnöke a több mint 600 millió euróra duzzadt, napi 1 millió eurós uniós bírság felfüggesztését kezdeményezte, amelyet Orbán Viktor nem fizetett ki az EU menekültügyi szabályainak megsértése miatt.
Bár a Tisza Párt elnöke korábban azt állította, a migrációs paktum betartása nélkül is el lehet kerülni a napi 1 millió eurós uniós bírságot, az Európai Bizottság szóvivője ezt határozottan cáfolta.
Paula Pinho jelezte: a bírság csak akkor szűnik meg, ha Magyarország teljesíti az előírt szabályokat.
Dömötör Csaba egy videót osztott meg Magyar Péterről csütörtökön a Facebook-oldalán.
A Tisza Párt elnöke a felvételen a napi egymillió eurós bírság ügyéről beszélt, amit azért kell Magyarországnak kifizetnie, mert nem fogad be illegális migránsokat.
A videó másik részében Paula Pinho, az Európai Bizottság szóvivője fogalmazza meg a véleményét a kérdés kapcsán. Szerinte Magyarországnak mindenképp be kell tartania az Európai Bíróság által hozott ítéletet.
„Most már az új kormánynak kell eldöntenie, hogy mit kezd ezekkel a követelésekkel. Ha az uniós forrásokat zsarolásra használják, akkor a pénzek folyósításának megkérik az árát. És leginkább önfeladásban mérik.
A követeléslista régi, a kormány új. Mint ahogy a felelősség is”
Éles kritikát fogalmazott meg Nagy Attila Tibor a Telexen megjelent, több mint háromórás interjú kapcsán, amelyben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert kérdezte Fábián Tamás.
Az elemző szerint a Telex közönsége ritkán találkozik ilyen terjedelemben kormányzati álláspontokkal, így az interjú „nagy dózisban” közvetítette a fideszes narratívát. Ugyanakkor külön is bírálta a kérdező teljesítményét: megfogalmazása szerint Fábián Tamás
nem egy Baló György vagy Mészáros Antónia”,
és úgy véli, a riporteri munka terén még van mit fejlődnie.
