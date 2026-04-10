Tovább gyűrűzik Magyar Péter botránya – kiderült, a Telex miért nem közölte az ötkertes áldozattal készült interjút (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, exkluzív interjút közölt Ábrahám Róbert azzal a férfival, akinek még 2024 júniusában Magyar Péter a Dunába dobta a telefonját, miután az Ötkert nevű szórakozóhelyen felvételeket készített róla.

Szendre István gépészmérnök a napokban kapta vissza a telefonját, melyen sikerült visszaállítani az adatokat, így azokat a videókat is, melyek azon az estén készültek. Ezeket is megmutatta Ábrahámnak, és már az első nyilvánosságra hozott képkockákon látható volt, hogy mind a Tisza-vezér, mind alelnöke, Radnai Márk nem voltak józanok.