Tisza Párt országgyűlési választás 2026 Radnai Márk Ötkert Magyar Péter telefon áldozat

Tovább gyűrűzik Magyar Péter botránya – kiderült, a Telex miért nem közölte az ötkertes áldozattal készült interjút (VIDEÓ)

2026. április 10. 11:29

Ábrahám Róbert riportjából kiderült, a portál két újságírója is interjút készített Szendre Istvánnal, végül a jogi osztályra hivatkozva nem hozták le egyiket sem.

2026. április 10. 11:29
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, exkluzív interjút közölt Ábrahám Róbert azzal a férfival, akinek még 2024 júniusában Magyar Péter a Dunába dobta a telefonját, miután az Ötkert nevű szórakozóhelyen felvételeket készített róla. 

Szendre István gépészmérnök a napokban kapta vissza a telefonját, melyen sikerült visszaállítani az adatokat, így azokat a videókat is, melyek azon az estén készültek. Ezeket is megmutatta Ábrahámnak, és már az első nyilvánosságra hozott képkockákon látható volt, hogy mind a Tisza-vezér, mind alelnöke, Radnai Márk nem voltak józanok. 

Szendre a beszélgetés során felidézte, hogy miután Radnai kiszúrta, hogy sokakhoz hasonlóan kamerázik, fenyegetően mutogatni kezdett fel, illetve majd később odament hozzá, és kifejtette nemtetszését. Így tett Magyar Péter is, aki azt mondta a fülébe, hogy „kicsinálja” a következő alkalomkor. 

Másodjára már Radnai Márk állt vele szemben, kamerázta és inzultálta. Erre a férfi úgy reagált, hogy csak videózik. Ekkor lépett oda hozzá ismét Magyar Péter, kérve, hogy ne videózzon, mire Szendre úgy felelt: „márpedig videózlak, mert agresszívnak érezlek”

A Tisza-vezér ekkor csavarta ki a telefont a férfi kezéből, és rohant el vele. 

Az incidens vége fizikai atrocitás lett, illetve nem sokkal később a telefon a Dunában landolt.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezért nem közölte le végül a Telex a sztorit

Ábrahám Róbert riportjából kiderült, hogy Magyar Péter áldozatát először a Telex kereste meg. Miután az áldozat részletesen elmondta az újságírónak, hogy mi történt vele – megütötték, ellopták a telefonját, megalázták – a cikkben „lecsupaszították” az elhangzottakat. 

Majd alkudozni kezdett az áldozattal, hogy hogy tudnák mindezt megpuhítani”

 – idézte fel. 

Amikor nem tudtak „zöld ágra vergődni”, akkor érkezett egy másik újságíró a Telextől, aki ugyancsak végigment ezen a folyamaton, és ugyancsak puhítani próbálta az ügyet. 

Majd miután csak kompromisszumokkal tudtak volna megegyezni a valóságról, úgy döntöttek, hogy ezt a jogi osztály így nem engedi, így nem tudják leközölni”

– hangzott el. 

A médiakritikus ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy „igen, ez az a független, objektív média”, ami nem számol be sem Radnai Márk, sem Magyar Péter botrányairól.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Ekrü123
2026. április 10. 13:42
Atii 2026. április 10. 12:48 "Gondolom azért várt az "áldozat" a választás előtti hétig,"- Álszent férgek vagytok. A Borkay videóval két évet vártatok, hogy választás előtti héten lehozzátok. A kegyelmi ügy töb mint fél évvel a kegyelem adása után , szintén választás előtt indult. És van pofátok erre hivatkozni? Pfejjjj....
angie1
2026. április 10. 13:40
Meg sem tudom nézni a videót, annyira irritál ez a kis csíra faszfej. Ez amúgy a kezdetektől így van!
mobaccca
2026. április 10. 13:39
Gondolom az illegálisan lehallgatott Szíjjártó meg Orbán telefonbeszélgetések publikálása egy héttel a választások előtt az rendben van.
Atii
2026. április 10. 12:48
Gondolom azért várt az "áldozat" a választás előtti hétig, mert alig várta már hogy tisztázza a sztorit és nem azért mert pénz kapott hogy lejárassa.. Nagyon hiteles..
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.