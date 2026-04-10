Tovább gyűrűzik Magyar Péter botránya – kiderült, a Telex miért nem közölte az ötkertes áldozattal készült interjút (VIDEÓ)

Olyan felvételeket hoztak nyilvánosságra a dühöngő Magyar Péterről, ami mindent megváltoztathat
Exkluzív interjút közölt Ábrahám Róbert Magyar Péter áldozatával. Előkerült a Dunába dobott telefon is.
Ábrahám Róbert riportjából kiderült, a portál két újságírója is interjút készített Szendre Istvánnal, végül a jogi osztályra hivatkozva nem hozták le egyiket sem.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, exkluzív interjút közölt Ábrahám Róbert azzal a férfival, akinek még 2024 júniusában Magyar Péter a Dunába dobta a telefonját, miután az Ötkert nevű szórakozóhelyen felvételeket készített róla.
Szendre István gépészmérnök a napokban kapta vissza a telefonját, melyen sikerült visszaállítani az adatokat, így azokat a videókat is, melyek azon az estén készültek. Ezeket is megmutatta Ábrahámnak, és már az első nyilvánosságra hozott képkockákon látható volt, hogy mind a Tisza-vezér, mind alelnöke, Radnai Márk nem voltak józanok.
Szendre a beszélgetés során felidézte, hogy miután Radnai kiszúrta, hogy sokakhoz hasonlóan kamerázik, fenyegetően mutogatni kezdett fel, illetve majd később odament hozzá, és kifejtette nemtetszését. Így tett Magyar Péter is, aki azt mondta a fülébe, hogy „kicsinálja” a következő alkalomkor.
Másodjára már Radnai Márk állt vele szemben, kamerázta és inzultálta. Erre a férfi úgy reagált, hogy csak videózik. Ekkor lépett oda hozzá ismét Magyar Péter, kérve, hogy ne videózzon, mire Szendre úgy felelt: „márpedig videózlak, mert agresszívnak érezlek”.
A Tisza-vezér ekkor csavarta ki a telefont a férfi kezéből, és rohant el vele.
Az incidens vége fizikai atrocitás lett, illetve nem sokkal később a telefon a Dunában landolt.
Ábrahám Róbert riportjából kiderült, hogy Magyar Péter áldozatát először a Telex kereste meg. Miután az áldozat részletesen elmondta az újságírónak, hogy mi történt vele – megütötték, ellopták a telefonját, megalázták – a cikkben „lecsupaszították” az elhangzottakat.
Majd alkudozni kezdett az áldozattal, hogy hogy tudnák mindezt megpuhítani”
– idézte fel.
Amikor nem tudtak „zöld ágra vergődni”, akkor érkezett egy másik újságíró a Telextől, aki ugyancsak végigment ezen a folyamaton, és ugyancsak puhítani próbálta az ügyet.
Majd miután csak kompromisszumokkal tudtak volna megegyezni a valóságról, úgy döntöttek, hogy ezt a jogi osztály így nem engedi, így nem tudják leközölni”
– hangzott el.
A médiakritikus ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy „igen, ez az a független, objektív média”, ami nem számol be sem Radnai Márk, sem Magyar Péter botrányairól.
A teljes beszélgetést alább tekintheti meg: