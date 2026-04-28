Tombol az utcán a tiszás gyűlölet, élő felvétel közben anyáztak egy fideszes képviselőt

amely a KDNP-vel együtt az új Országgyűlésben 52 fős lesz. A frakcióvezető szerint jelentős személyi átrendeződés zajlik: a listán mandátumot szerzett képviselők többsége nem foglalja el képviselői helyét, így új szereplők kerülnek a parlamentbe. A kormánypártok célja, hogy „normális ellenzékként” működjenek.

A képviselőcsoportban jelen lesz Németh Balázs is, aki nem szerepelt befutó helyen a Fidesz–KDNP országos listáján, azonban a visszalépések miatt mégis mandátumhoz jutott. Pártja a jövőben is frakciószóvivőként számol vele, a hírt büszkén osztotta meg a közösségi oldalán.

„Az a megtiszteltetés ért, hogy parlamenti képviselő lehetek a következő ciklusban, méghozzá a jó oldalon, a Fidesz–KDNP-frakció tagjaként.

Gulyás Gergely frakcióvezető megbízott azzal is, hogy legyek én a frakció egyik szóvivője,

úgyhogy ebből a szempontból marad a régi munkám is, régi megbízatás is…” – jelentette ki az egykori híradós, majd egy nem várt bekiabálás miatt szakította félbe beszédét, tudjuk meg.