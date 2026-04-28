04. 28.
kedd
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

németh balázs tisza párt fidesz Magyar Péter gyűlölet

Tombol az utcán a tiszás gyűlölet, élő felvétel közben anyáztak egy fideszes képviselőt

2026. április 28. 06:20

Magyar Péter minősíthetetlen, hazug vádaskodása a követőire is átragadt.

2026. április 28. 06:20
null

Az Index arról ír, hogy Németh Balázs a közösségi oldalán osztotta meg az örömhírt, miszerint tagja lesz az új Országgyűlésnek, valamint megtarthatja frakciószóvivői feladatát. 

A Fidesz politikusának azonban az édesanyját kezdte el szidni egy ismeretlen, 

ami behallatszott a videóba – teszik hozzá. Az egykori híradós szerint a trágárkodó emberek ellen is dolgozni kell.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
A portál emlékeztet: 

Gulyás Gergely hétfőn bejelentette, hogy a Fidesz megalakította parlamenti frakcióját,

amely a KDNP-vel együtt az új Országgyűlésben 52 fős lesz. A frakcióvezető szerint jelentős személyi átrendeződés zajlik: a listán mandátumot szerzett képviselők többsége nem foglalja el képviselői helyét, így új szereplők kerülnek a parlamentbe. A kormánypártok célja, hogy „normális ellenzékként” működjenek.

A képviselőcsoportban jelen lesz Németh Balázs is, aki nem szerepelt befutó helyen a Fidesz–KDNP országos listáján, azonban a visszalépések miatt mégis mandátumhoz jutott. Pártja a jövőben is frakciószóvivőként számol vele, a hírt büszkén osztotta meg a közösségi oldalán.

„Az a megtiszteltetés ért, hogy parlamenti képviselő lehetek a következő ciklusban, méghozzá a jó oldalon, a Fidesz–KDNP-frakció tagjaként.

 Gulyás Gergely frakcióvezető megbízott azzal is, hogy legyek én a frakció egyik szóvivője,

 úgyhogy ebből a szempontból marad a régi munkám is, régi megbízatás is…” – jelentette ki az egykori híradós, majd egy nem várt bekiabálás miatt szakította félbe beszédét, tudjuk meg.

Kurva anyád, Németh Balázs!” 

– kiabáltak rá az utcán. A politikus szerint az ilyen emberek ellen kell dolgozniuk, akik most gyűlöletet szítanak, trágárkodnak, anyáznak.

„Mi egy normális ellenzék szeretnénk lenni” – tette hozzá, valamint hangsúlyozta, 

a Fidesz mindent megtesz majd azért, hogy a Tisza Párt kormánytöbbsége ne tudjon visszafordíthatatlan károkat okozni az országnak.

 Mindemellett Németh Balázs azt is ígéri, hogy a Fidesz képviselői szakpolitikai vitákat fognak majd folytatni az Országgyűlésben. írják.

Idézőjel

Az új kormánypolitika lényege, hogy az igazság nem, csak annak a látszata a fontos

A látszatvilág tételmondatainak a sulykolásában a médiumokon túl jócskán kiveszik a részüket a fizetett, félhülye influenszerek.

Nyitókép: Mandiner-archív

 

Összesen 83 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
bekeev-2025
•••
2026. április 28. 08:15 Szerkesztve
bekeev-2025
2026. április 28. 08:15 Szerkesztve
Válasz erre
0
1
Conduct
2026. április 28. 08:13
141-52.Kuss!
Válasz erre
2
0
Necoure Yamakee
2026. április 28. 08:12
Ez a sok buzi agyhalott és átbaszott tiszás mi a faszt keres itt? Még mindig tart az ukrán pénz ennyire bérkommentelőre?
Válasz erre
0
1
bagira004
2026. április 28. 08:11
franciscofranco 2026. április 28. 08:09 Pöti elvtárs uszító mocskolódó hazug szónoklatai tisza gyűlöletkeltő .
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!