Több országosan ismert politikus is hatalmas vereséget szenvedett

Számos országosan ismert politikus is óriási hátrányban van választókörzetében, így Toroczkai László, Hadházy Ákos és Menczer Tamás is vereségre áll a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint – írja az Index. Emellett Tállai András és Lázár János körzetében is a Tisza Párt jelöltje vezet.

Az április 13-i hajnali adatok szerint Csézi Erzsébet 52,04 százalékkal vezet Tállai előtt, aki 40,49 százalékon áll Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 07. számú egyéni választókerületében az adatok 99 százalékos feldolgozottságánál.