Több országosan ismert politikus is hatalmas vereséget szenvedett

Toroczkai László, Hadházy Ákos és Menczer Tamás is vereségre áll a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint
Számos országosan ismert politikus is óriási hátrányban van választókörzetében, így Toroczkai László, Hadházy Ákos és Menczer Tamás is vereségre áll a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint – írja az Index. Emellett Tállai András és Lázár János körzetében is a Tisza Párt jelöltje vezet.
Az április 13-i hajnali adatok szerint Csézi Erzsébet 52,04 százalékkal vezet Tállai előtt, aki 40,49 százalékon áll Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 07. számú egyéni választókerületében az adatok 99 százalékos feldolgozottságánál.
Toroczkai László körzetében, Csongrád-Csanád vármegye 02-es számú választókerületében a Tisza Párt jelöltje, Gajda Attila toronymagasan, 55,55 százalékkal vezet a szavazatok 98 százalékos feldolgozottságánál. Őt követi a versenyben Mihálffy Béla 32,54 százalékkal, Toroczkai László csak harmadik, mindössze 10 százalékon áll.
Csongrád-Csanád vármegye 04-es számú választókerületében szintén óriási előnnyel vezet Ferenczi Gábor, a Tisza Párt jelöltje, aki több mint 57 százalékon áll a szavazatok 99 százalékos feldolgozottságánál.
Menczer Tamás szintén óriási hátrányban van Pest vármegye 03-as számú választókörzetében, ahol a Fidesz kommunikációs igazgatója mindössze 34,47 százalékon áll a szavazatok 98 százalékos feldolgozottságánál.
Budapest 06-os számú választókörzetében Hadházy Ákos csak a harmadik helyre szorult a Tisza Párt és a Fidesz–KDNP jelöltje mögé. A független politikus mindössze 16,35 százalékon áll a szavazatok 98,73 százalékos feldolgozottságánál. Ebben a körzetben Velkey György László 52,54 százalékkal vezet.
