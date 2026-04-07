Tarol a TV2: 13 hónapja őrzi piacvezető pozícióját

1998 óta a legnagyobb első negyedéves előnyét szerezte meg idén a TV2 legfőbb versenytársával szemben, főműsoridőben, a fő kereskedelmi célcsoportban – olvasható a TV2 Csoport szerkesztőségünkhöz eljutatott közleményében. Mint írják, a negyedéves siker mellett március havi átlagban is kimagasló fölénnyel nyert a TV2 mindkét kiemelt korcsoportban (A18-59, A4+), teljes napon és főműsoridőben egyaránt.

Kiemelkedő nézettséget produkált az újév napján vetített Hogyan tudnék élni nélküled? című film, ami – mint a közleményben fogalmaznak – „a teljes lakosságban közel másfél millió nézővel és 39,4 százalékos lineáris közönségaránnyal egyenesen letarolta a tévés piacot”. Kiemelik továbbá többek között a Kincsvadászok, a Séfek séfe, A Nagy Duett és az Exatlon Hungary műsorok sikerét. Összességében a TV2 13 hónapja folyamatosan őrzi piacvezető pozícióját főműsoridőben.