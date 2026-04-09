Tisza Párt országgyűlési választás 2026 tiszás ügynökbotrány Brüsszel DK Panyi Szabolcs Magyar Péter Dobrev Klára

Roppant kínos: nem elég, hogy Magyar Péter egy kémmel dolgozott együtt, Dobrev Klára szerint több tiszás politikus is effektíve kém

2026. április 09. 17:03

Dobrev Klára legújabb Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy a korábban megnevezett két, tiszás politikus – Gerzsenyi Gabriella és Hajdu Márton – mellett további három személyt is azonosítottak, akik az Európai Bizottságnál kémkedtek.

Dobrev Klára legújabb Facebook-bejegyzésében azt állítja, újabb három ügynököt azonosítottak – a szerdán felfedett két tiszás politikus, Gerzsenyi Gabriella európai parlamenti (EP-) képviselő, Hajdu Márton parlamenti képviselőjelölt – mellett. A DK vezetője azt írja, ezek az emberek magyar tisztviselők beszervezésével, potenciális ügynökök felkutatásával foglalkoztak az Európai Bizottságnál (EB).

Dobrev korábban arról írt, hogy „brüsszeli források” és nemzetbiztonsági szakértők is megerősítették: a Tiszához köthető személyek az „orbáni titkosszolgálatok munkatársaiként” tevékenykedtek. Most arról értekezik – az egyébként külföldi érdekek alapján dolgozó Panyi Szabolcs „újságíró” munkássága nyomán –, hogy a Panyi és nemzetközi tényfeltáró újságíró társai által jegyzett cikkekben szereplő álnevek kit takarnak.

Így teljesebb a kép” – jegyezte meg a pártelnök.

A DK politikusa korábbi bejegyzésében élesen fogalmazott: szerinte „nem hagyható”, hogy „Orbán beépített emberei” ellenzékinek álcázva kerüljenek be a parlamentbe. Úgy véli, egy esetleges szoros kormányalakítási helyzetben ezek a szereplők döntő befolyással bírhatnak. A posztra szokásához híven Magyar Péter is reagált, kommentjében azt írta: „Ez kevés lesz az 1 százalékhoz is…”

Nyitókép forrása: Facebook

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. április 09. 19:36
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Kerezs
2026. április 09. 18:39
Nagyon remélem, hogy van beépített jelölt a Tiszában. Bütyök most izgulhat igazán. Persze, lehet, hogy Klára is beépített. :)
Sanyikám
•••
2026. április 09. 18:02 Szerkesztve
😂😂😂 Klárink jövője;és nem Választások után az alkohol irányába fordul. Hangos vitákat kezdeményez ami veszekedésekbe és agresszív testisértésbe végződnek önmagával. Majd elválik narcisztikus önmagától, elköltözik családi otthonukból. Néhány hónapra rá egy dinnyeföld melletti csősz lakókocsijában megvilágosodik és megírja memoárjait 🤣🤣🤣🤡🤡🤡 Úgy tűnik, hogy az idei választás mindenkit haza vág mentalisan😁😁👍👍
Ödenburger
2026. április 09. 18:00
DK családjában elég sok a kém, nem kellene ilyen böszmén viselkednie ebben a világban. De ha már megtette: 1. GG (DK szerint állítólag Gabriella Gerzsenyi) és MH (DK szerint Márton Hajdú) mellett egy KD monogramú személy is szerepel beazonosított magyar kémként. Akinek a "magyarosan" írt monogramja DK. Ki lehet vajon? 2. A most nyilvánosságra hozott három névvel kapcsolatban az a helyzet, hogy vagy tényleg az Információs Hivatal tisztjei, vagy nem. - Ha azok, akkor a nevük nyilvánosságra hozatala minimum hivatali visszaélés, de a kémkedés és hazaárulás is megállhat halmazatban. - Ha nem azok, akkor meg becsületsértés.
