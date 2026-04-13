Reagált a Médiahatóság Magyar Péter lemondási felszólítása után

Magyar Péter leszögezte: folyósítják a 90 milliárd eurós hitelt Ukrajnának
Magyarország leendő miniszterelnöke világossá tette, milyen szerep jut Magyarországnak az Ukrajnának nyújtandó hitel finanszírozásában.
A Tisza Párt elnöke távozásra szólította fel a Médiahatóság elnökét a győzelmi beszédében.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) reagált arra a Magyar Péter győzelmi beszédében elhangzott kijelentésre, amely szerint a Tisza Párt elnöke távozásra szólította fel a Médiahatóság elnökét – számolt be a Telex.
Az NMHH a lap megkeresésére közölte, a szervezet jogállását a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, valamint az államigazgatási szervekről, a Kormány tagjai, illetve az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény szabályozza.
Hangsúlyozták, hogy az NMHH az Alaptörvény alapján önálló szabályozó szerv, amely a jövőben is független hatóságként, a hatályos jogszabályi keretek között végzi tevékenységét, és politikai nyilatkozatokra nem reagál.
Azt is jelezték, hogy a vonatkozó törvények értelmében az NMHH elnökének kinevezése kilenc évre szól, jelenlegi mandátuma pedig 2030 decemberéig tart.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP
