Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
Választás 2026
tisza párt nmhh országgyűlési választás 2026 lemondás médiahatóság elnök Magyar Péter felszólítás

Reagált a Médiahatóság Magyar Péter lemondási felszólítása után

2026. április 13. 19:18

A Tisza Párt elnöke távozásra szólította fel a Médiahatóság elnökét a győzelmi beszédében.

2026. április 13. 19:18


A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) reagált arra a Magyar Péter győzelmi beszédében elhangzott kijelentésre, amely szerint a Tisza Párt elnöke távozásra szólította fel a Médiahatóság elnökét – számolt be a Telex.

Az NMHH a lap megkeresésére közölte, a szervezet jogállását a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, valamint az államigazgatási szervekről, a Kormány tagjai, illetve az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény szabályozza.

Hangsúlyozták, hogy az NMHH az Alaptörvény alapján önálló szabályozó szerv, amely a jövőben is független hatóságként, a hatályos jogszabályi keretek között végzi tevékenységét, és politikai nyilatkozatokra nem reagál.

Azt is jelezték, hogy a vonatkozó törvények értelmében az NMHH elnökének kinevezése kilenc évre szól, jelenlegi mandátuma pedig 2030 decemberéig tart.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
venceremos
2026. április 13. 20:02
9 napig sem huzza ki a vezir ott, nem 9 evig :)
Treeoflife
•••
2026. április 13. 20:02 Szerkesztve
Nekem úgy tűnik, a választási kampánynak vége. Ebben a "műsorban" szereplőknek - különösen a győztesnek - nem kellene tovább görgetni, mivel ennek már nincs értelme. Amennyiben valamely opponenseket meneszteni óhajt, és van annak törvényes kerete, akkor tegye meg - de ezt is csak hivatalba lépése után lenne ildomos. Ezek a pozíciók amit így el lehet nyerni, nem kivételes, születési privilégiumok, hanem hivatalnoki pozíciók - miniszterelnöki is ebbe a körbe tartozik. Mindent mérlegre téve megállapítható, hiába volt hosszú évekig politikusok között, még mindig nem értette meg, és nem tanulta meg, hogyan illik ilyen helyzetben viselkedni. A koronát viselni is meg kell tanulni. Akinek ilyen előzmények után sem sikerül, az soha sem jut el a célig.
steinamanger-2
2026. április 13. 19:54
Úgy packázzatok ezzel a faszival hogy két éve sértődött meg a Fideszre, és már ledarálta az állampártot, megette szőröstől-bőröstől, Viktorostól, parlamentestől. Én lemondanék a helyükben, szabad elvonulásért cserébe.
Karvaly
2026. április 13. 19:53
Aztán ha alkotmányt módosítanak, hogy idő előtt kirakják az ott lévő embereket, akkor lehet számonkérni mindazokon, akik 16 éven keresztél folyamatosan a "fékek és ellensúlyokat" mekegték, hogy náluk oldalfüggő az alapelvek megléte? Akkor ezt miért nem mondták korábban? Csak okulásképpen mindazok számára, akik a Tiszára szavaztak.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!