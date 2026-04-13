Reagált a Médiahatóság Magyar Péter lemondási felszólítása után

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) reagált arra a Magyar Péter győzelmi beszédében elhangzott kijelentésre, amely szerint a Tisza Párt elnöke távozásra szólította fel a Médiahatóság elnökét – számolt be a Telex.

Az NMHH a lap megkeresésére közölte, a szervezet jogállását a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, valamint az államigazgatási szervekről, a Kormány tagjai, illetve az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény szabályozza.