„Vasárnap este óta özönlenek a üzenetek: döbbent vagy diadalittas emberek, az egyik aggódik, a másik ünnepel, itt szóhoz sem jutnak, ott már kajánul fenyegetőznek. Gyerekes népi játék ez, aminek sok értelme nincs: a szavazók túlnyomó többsége döntött, az új kormány történelmi léptékű felhatalmazással láthat munkához. Teljesen mindegy, hogy tetszik-e, vagy nem, ez a helyzet. Ebből is kitűnik, hogy itt nincs diktatúra, hála az Égnek, és reméljük, soha nem is lesz. Mindig érthetetlen volt számomra a ”nekemőnemminiszterelnököm„-jellegű morgolódás, jöjjön bármelyik irányból. Ez eldőlt. Ettől senki nem vált világnézetet, nem cserél hazát – aki pedig mégis, annak sok szerencsét. Hétköznapok jönnek, munka lesz sok, érdemes erre koncentrálni. Természetesen nekünk, magyaroknak sok féltenivalónk van, és sok hibát, bűnt is helyre kell hozni. Reméljük, nem adnak el újra mindent, nem szűnik meg a családközpontú politika, nem engedik ránk a migránsokat. Reméljük: reménykedni szabad. És kell is. Valamint számonkérni a mesés ígéreteket.”