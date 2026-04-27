Ft
Ft
16°C
3°C
Ft
Ft
16°C
3°C
04. 27.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt fidesz országgyűlés parlament orbán viktor

Pozitív üzenet a szomorú Fidesz-szavazók megtisztelő figyelmébe

2026. április 27. 06:04

A Fidesz eddig öt alkalommal nyert választást, ebből kétszer kevesebb szavazattal, mint amit most kapott.

Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Tisztán látszik, hogy a túloldal által sulykolt mantra, miszerint a Fidesz eltűnt, a támogatottsága összeomlott, egész egyszerűen nem igaz. A Fidesz eddig öt alkalommal nyert választást, ebből kétszer kevesebb szavazattal, mint amit most kapott. Azt mindenkinek tudnia kell, a most okkal csüggedőknek is, hogy a súlyos vereség ellenére a Fidesz–KDNP magszavazói tábora együtt maradt. Erre lehet és kell is építeni.

Most azonban nem annak van itt az ideje, hogy a Tisza Párt hangos megmondóembereivel és legfőképpen a szavazóival foglalkozzunk. Sokkal inkább a nemzeti oldal újraépítése a fontos, ezen kell dolgoznunk.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Orbán Viktor szombaton bejelentette, hogy visszaadja a mandátumát és nem ül be az alakuló Országgyűlésbe. Mint mondta, rá most nem a Parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség.

A Fidesz elnöke kiemelte:

Valami viszont nem változott: ez a tábor volt mindvégig Magyarország legegységesebb és legösszetartóbb politikai közössége, és erre az egységre Magyarországnak most is nagy szüksége lesz.

Tiszta, világos beszéd.

Orbán Viktor bejelentése jól láthatóan okozott némi zavart a túloldalon, nem véletlen az sem, hogy nem tetszik nekik ez a lépés.

Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.

A munka elindult.”

Nyitókép: MTI/Fischer Zoltán

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nuttika
2026. április 27. 09:03
Látok olyan netes közösséget, ahol folyamatosan habzó szájjal köpködtek még a választások utáni napokban is, majd Orbán bejelentését sem nem beszélték ki, sem utána nem jönnek a köpködések. Hirtelen alig van politikai témájú bejegyzés. Szerintem nem tudják, hogy most mi legyen, vagy mi lesz. Már várom, hogy amikor jönnek a pofonok (sávos adózás - mindegyiküket érinteni fogja, mert jól keresnek, támogatások megszüntetése - CSOK azért többeknél fel van véve, áremelkedések stb.) akkor mi lesz.
Válasz erre
0
0
pipa89
2026. április 27. 08:25
Mi elmentünk és megtettük, amit kellett, de az ellenfél külső erővel támogatva elsöprő győzelmet aratott. A végeken, amit láttam: túlkapások, aránytalanságok, mértéktelenség, mohóság, visszatetsző belső hatalmi harcok és játszmák. Ezt értelmezze mindenki úgy, ahogy akarja. Ebből is elege lett sokaknak, szóval a magok ott voltak, ennek adott tápot a gyűlöletkampány.
Válasz erre
4
0
bigfater73
2026. április 27. 08:23
Eltunyult elkényelmesedett a fiidesz! Harcosok kellenek a mai világban! Kíméletlenül kell elbánni a hamis, mocskolódó, hazug propagandával!
Válasz erre
1
0
rezeda-kazmer
2026. április 27. 08:18
Nem a vereség ténye önmagában a baj itt, hanem, hogy az ilyen kormányzati teljesítményt követően történt meg. Pedig 2002 és 2019 már bebizonyította, hogy a politikában jól dolgozni nem elég, olyan emberek meggyúrásában is profinak kell lenni, akiknek tulképp fogalmuk sincsen, hogy miről fognak a szavazófülkékben dönteni. A közgondolkodás és közbeszéd állapota, ami kiábrándító, az emberi minőség hiánya, a morális és mentális lepusztultság- ez az, ami olyan bénítóvá teszi ezt az eredményt. Ha 16 év jobboldali 2/3-dal ebben ennyit sikerült előrelépni, akkor egyelőre nem látom, hogy mi okunk lenne bizakodásra a mentális állapotainkat illetően.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!