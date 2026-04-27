Orbán Viktor maradhat a Fidesz elnöke, de nem ül be a parlamentbe – Gulyás Gergely lesz a frakcióvezető (VIDEÓ)
A leköszönő miniszterelnök megszólalt a megújulásról és a politikai szövetség jövőjéről.
A Fidesz eddig öt alkalommal nyert választást, ebből kétszer kevesebb szavazattal, mint amit most kapott.
„Tisztán látszik, hogy a túloldal által sulykolt mantra, miszerint a Fidesz eltűnt, a támogatottsága összeomlott, egész egyszerűen nem igaz. A Fidesz eddig öt alkalommal nyert választást, ebből kétszer kevesebb szavazattal, mint amit most kapott. Azt mindenkinek tudnia kell, a most okkal csüggedőknek is, hogy a súlyos vereség ellenére a Fidesz–KDNP magszavazói tábora együtt maradt. Erre lehet és kell is építeni.
Most azonban nem annak van itt az ideje, hogy a Tisza Párt hangos megmondóembereivel és legfőképpen a szavazóival foglalkozzunk. Sokkal inkább a nemzeti oldal újraépítése a fontos, ezen kell dolgoznunk.
Orbán Viktor szombaton bejelentette, hogy visszaadja a mandátumát és nem ül be az alakuló Országgyűlésbe. Mint mondta, rá most nem a Parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség.
A Fidesz elnöke kiemelte:
Valami viszont nem változott: ez a tábor volt mindvégig Magyarország legegységesebb és legösszetartóbb politikai közössége, és erre az egységre Magyarországnak most is nagy szüksége lesz.
Tiszta, világos beszéd.
Orbán Viktor bejelentése jól láthatóan okozott némi zavart a túloldalon, nem véletlen az sem, hogy nem tetszik nekik ez a lépés.
Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.
A munka elindult.”
Nyitókép: MTI/Fischer Zoltán