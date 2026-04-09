Tisza Párt országgyűlési választás 2026 hozzászólás Radnai Márk Ursula von der Leyen Manfred Weber orosz-ukrán háború Magyar Péter Nagy Ervin csalódottság

Óriási találat érte a Tisza Párt kampányát: tiszások vonják kérdőre Magyar Pétert háborús vallomása után

2026. április 09. 20:17

Magyar Péter kendőzetlenül mondta ki: „g*ci nagy háború lesz”. A felvétel kiszivárgása után Tisza-szimpatizánsok tömegei fejezték ki csalódottságukat a párt közösségi oldalain, többen az ellenzéki tömörülés hitelességét és kommunikációját kérdőjelezték meg, sőt egyesek azt jelezték, hogy elbizonytalanodtak a választási részvételt illetően.

2026. április 09. 20:17
Ellepték a tiszás politikusok és az ellenzéki tömörülés közösségi oldalait a csalódott Tisza-szimpatizánsok hozzászólásai, miután a Patrióta YouTube-csatorna nyilvánosságra hozta azt a felvételt, amelyből kiderül: Magyar Péter évek óta kettős játszmát űzött a magyar választópolgárokkal, így saját híveivel is.

A videón Vogel Evelin, a pártelnök korábbi barátnője arról beszél, hogy „lehet jobb lenne a világ, hogyha humoristák lennének politikusok. Csak színészek ne legyenek, mert akkor háború lesz”.

Erre Magyar úgy reagál, hogy 

Így is az lesz, g*ci nagy háború lesz”.

Ezt is ajánljuk a témában

A Brüsszelben is székelő pártvezér kendőzetlen elszólása egybecseng az uniós fősodorban számtalanszor elhangzott háborúpárti vélekedésekkel. A Tisza Párt európai pártcsaládjának, a Néppárt első számú vezetője, Manfred Weber például azt mondta: eljött a pillanat, „amikor olyan katonákat kell [Ukrajnába] küldenünk, akiknek európai zászló van az egyenruhájukon”. Az Európai Unió vezetője, Ursula von der Leyen bizottsági elnök nem kertelt kimondani: „Európa harcban áll”.

Boris Pistorius német védelmi miniszter egy alkalommal arról beszélt, legkésőbb 2029-ig nyílt összecsapásra számít Oroszországgal: „van, aki szerint már 2028-ban is lehetséges, és egyes katonai elemzők szerint ez volt az utolsó nyarunk békeidőben”; a francia vezérkar főnöke pedig kijelentette: „háborúra készülünk”, mert másképp nem tudnának felkészülni az európaiak arra, hogy „elveszíthetik a gyerekeiket” és komoly „gazdasági nehézségeket” kell majd megélniük.

Hiába tagadták tehát a háború veszélyét a Tisza vezetői, pont a párt vezetője rántotta le a leplet az ellenzéki tömörülés valódi meglátásairól: „g*ci nagy háború lesz”.

Kiakadtak a Tisza hívői: egy világ omlott össze bennük

„A mai hangfelvétel egészen elborzasztott… eddig mindig veletek voltam a kapun és házon itt a molinó, kitűző a kabátomon, plakát az a házam előtt az oszlopon. Barátokkal és családtagokkal vesztem össze…

mert hittem bennetek a közös ügyben. Erre ez, csalódott vagyok minden hiába…”

– olvasható Judák Zsolt tiszás politikus oldalán (sic!).

 

Nagy Ervin oldalán ugyancsak megjelentek a Tisza hitelességét megkérdőjelező hozzászólások: „Nagy Ervin legalább te beszélj Péterrel! Nem jó a kommunikáció! Péter soha nem a tényekre reagál, a maga dolgát szajkózza, de ezzel nem fogunk nyerni.

Egyre több ismerősöm bizonytalanodik el… Azt mondták, hogy nem akarnak elmenni szavazni. Változtassatok!!!! ÁRADJON!

 

Mialatt a párt a hivatalos oldalán arról ír, hogy miért nem szövetkeznek egyetlen óellenzéki párttal sem, megjelent egy komment: „Péterben bíztunk eddig, de ha szerinte g.eci nagy háború lesz, arról miért nem szóltál a szavazóidnak?! Nagy csalódás vagy!” Egy másik felületen egy Tisza-sziget tag azért kesergett, mert Magyar Péterék nem vállalják a felelősséget. „Csak egyszer az életben vállaljuk már a felelősséget gyerekek! Vidéki szigettagként mondom, hogy lassan kurv@ra elegem van belőletek/magunkból!”

 
 

Szijjártó Gábor bejegyzése alatt is záporoztak a kritikus hozzászólások Magyar Péter hangfelvétele után. Az egyik felhasználó azt írta, „váltani kellene a vezetésnek is narratívát, mert nagyon nem jó a kommunikáció! Sok ismerősöm el is bizonytalanodott, nem fognak elmenni szavazni. Nem akarom elhinni, hogy

Márk, Romulusz, Kapitány úr vagy éppen Ervin ezt jószemmel nézi. Sőt, tudom is biztos forrásból, hogy nem. De így bukni fogunk!!!!!!! Azt pedig nem élném túl!”

 

„Minden nap várom a változást, de ma reggel hányingerrel küzdök. Bennem ott van a vágy, de annyi minden kiderült az utóbbi hetekben, hogy ha fizetnének, akkor sem tudnám ezt támogatni tovább. Az Orbán rossz ez oké. De most attól jobb lesz, hogy ilyen k*csögöket juttatunk hatalomhoz? Személy szerint nekem biztos nem – olvasható Rápli Róbert bejegyzése alatt. – Én akarom a jobbat, de ilyen emberekre bízzam a sorsomat? Mi lesz itt akkor? Hedonizmus? Anarchia? Nem vagyok híve a gyalázkodásnak ezért nem is megyek bele, de szerintem nem ez kell Magyarországnak.

Inkább még 4 év abból, ami eddig volt és fussunk neki újra!”

 

Rost Andrea ellenzéki képviselőjelölt posztja alatt ismét megjelentek a Tiszában csalódott hívők. Egyikük azt írta: „Magyar Péter mai hangfelvételén egyértelműen elmondta, mi a véleménye… Nekem ennyi elég volt inkább nem is megyek el szavazni, becsapva érzem magam.”

 

És maga a pártvezér, Magyar Péter is megkapta a kiábrándult hozzászólásokat. Ezek egyike: „Péter, eddig mindenhol ott voltam, hittem neked és a Tiszának. De ez a hangfelvétel most szíven ütött. Miért kell mást mondani a színpadon, és mást a zárt ajtók mögött? Ha tudtad, hogy ekkora a baj és g*ci nagy háború jön, miért nem voltál velünk őszinte?

Nagyon nehéz így továbbra is kitartani mellettetek! Hiába halandzsázol összevissza már bármit! Hiteltelenné váltál!”

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Bastyaelvtars
2026. április 09. 20:59
Mandineres propagandisták, Ugye azért ti is érzitek hogy ez a cikk se hoz pulitzer díjat?:)) Komolyan, maradt még benneteket bármi tartás? Vagy vmi szakmai önbecsülés? Vagy sose volt? Egyszerűbb lenne méltósággal veszíteni es egyszer irhatnátok egy valódi hiteles cikket, ami nem hülyíti tovább az így is teljesen levadult birkákat....
gyaloggos
2026. április 09. 20:57
S még valami: BÁRMI lesz is a választások végeredménye, a TISZA gyorsfolyású folyó, DE ez a TISZA gyorsabban szétfolyik, mint a folyó!
gyaloggos
2026. április 09. 20:54
NAMÁRMOST! AZ ugye nem vitás, hogy a TISZA nem tekinthető politikai pártnak. Van az a huszegynéhány tagja, oszt ANNYI! INKÁBB egy mozgalomnak, amelynek egyetlen célja ORBÁN VIKTOR, és a FIDESZ-KDNP eltakarítása. IDEOLÓGIA nélkül, ami egyébként egyáltalán nem baj, sőt! SOKFÉLE ember sokféle gondolkodással. Azt gondolom, ők is, a többség bizonyosan tudja, hogy MAGYAR PÉTER totálisan alkalmatlan miniszterelnöknek, és ha a TISZA megnyeri a választásokat - ez egyáltalán nem lehetetlen - Magyar Péter akkor sem lesz sokáig miniszterelnök. DE! ÉPPEN azért, mert a TISZÁRA szavazók nem Magyar Péterért szavaznak a TISZÁRA, hanem csak és kizárólag ORBÁN VIKTOR leváltásáért, nem érdekli őket a fentebb olvasható történet. FORDÍTOK! NEM oszt, nem szoroz, nem ad össze, nem von ki!
nyugalom
2026. április 09. 20:53
Jóóóreggggelt!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!