04. 09.
csütörtök
Ruszin-Szendi Romulusz háború Tisza Párt Választás 2026 Magyar Péter fórum

„Nincs háború!” – így tagadták a háború veszélyét a Tisza Párt vezetői, mielőtt Magyar Péter mindent borított (VIDEÓK)

2026. április 09. 11:53

Még a volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz is határozottan kijelentette, hogy nincs háború – azelőtt, hogy kiszivárgott, „geci nagy háború lesz”.

null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Patrióta birtokába jutott egy olyan hangfelvétel, melyen Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője volt barátnőjével, Vogel Evelinnel beszélget. Ezen a pártelnök kijelentette, hogy „geci nagy háború” készül.

Mint a leleplező videóban Bohár Dánieltől elhangzott, bár a zárt ajtók mögött Magyar Péter így fogalmaz, ezzel szemben a nyilvánosság előtt egészen mást mond.

Példaként az egyik nyilvános fórumát hozta, ahol a pártelnök a jelenlévők előtt úgy fogalmazott,

marhaság és gátlástalan dolog ezzel vádolni európai vezetőket, hogy ők háborút akarnak”.

Pár napja pedig végigment a magyar sajtóorgánumokon az a felvétel is, ahol Magyar egy esti fórumon kijelentette, hogy a magyar emberek többsége elutasítja a békét.

Míg egy másik eseményen azt állította, nem Ukrajna tehet a magyar olajellátás akadozásáról, és a kormány csupán háborús pszichózist kelt – emlékeztetett az Origo.

Ruszin-Szendi: Nincs háború, nincs háború, nincs háború

Érdemes felidézni, hogy a Tisza Párt honvédelmi szakértője, a volt vezérkari főnök Ruszin-Szendi Romulusz is kijelentette, hogy nincs szó háborús fenyegetésről.

Úgy fogalmazott: 

a biztonság nem propaganda, a háború nem kommunikációs eszköz”.

Ennek ellenére hónapokkal korábban egy lakossági fórumon arról beszélt, hogy 

vissza kéne állítani a sorkatonai kötelezettséget, és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a nem sorkatonákat is.

Szó szerint így fogalmazott: „hogy mondjuk a sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani. A fiataloknak szoktam mondani, hogy nem megszüntettük, csak felfüggesztettük, tehát óvatosan, tehát ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal”.

Nyitókép: AFP/Isza Ferenc

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Tboyka
2026. április 09. 20:40 Szerkesztve
Általában olyan vezetők nem tartják aggasztónak a migrációt, akik még nem tapasztaltak meg de nem is szeretnék, hogy milyen olyan helyen lakni, ahol a többség migráns. Olyan vezetők beszélnek, hogy háború kell az oroszokkal szemben, akik nem mennének harcolni, és a gyermekeiket sem engednék harcolni. De a más gyermekét felaldozna a harc téren.
masikhozzaszolo
2026. április 09. 16:17 Szerkesztve
A matematikában van olyan, hogy sejtés. Ilyen nekem is van. Ez a rettentő nagy nyugat-európai háborús készülődés nem ám az oroszok ellen van. A SZU felbomlasztása után átkerült a lengyel-magyar-csehszlovák-román-bolgár az Eu hatálya alá. Ki is fosztották rendesen. Aztán jött a V4 és erősödött. Na, az veszélyes, és minden észak-dél irányú kereskedelem, gazdasági fejlődés veszélyes a régi német-francia hegemónikára. Most megint patriótázunk, és volna megint mit tőlünk elzabrálni. Erre megy most a ny. eu politika, nem az oroszt akarják ezek lerohanni, hanem minket. Minket meg majd biztatnak, menjünk megint a kanyarba. Újrakifosztás előtt állunk, az ellenségük mi vagyunk. Az orosz csak hivatkozás. Mintha lett volna már olyan a szabadságharcunkban, hogy az osztrák meg az orosz együttesen támadott meg bennünket, karöltve!
chief Bromden
2026. április 09. 15:00
Csak a szomszédban, meg a perzsáknál. :( Nem süllyedünk, nem süllyedünk, nem sü... blugy-blugy...
rejszmano
2026. április 09. 14:16
„Nincs háború!” – így tagadta a háború veszélyét BayerZsóti 2022. február 23-án, mielőtt a valóság mindent borított...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!