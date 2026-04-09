„Nincs háború!” – így tagadták a háború veszélyét a Tisza Párt vezetői, mielőtt Magyar Péter mindent borított (VIDEÓK)

Újabb hangfelvétel: „Geci nagy háborúra” készül Magyar Péter (VIDEÓ)
Az információt a Patrióta hozta nyilvánosságra. Ebből kiderült, hogy a Tisza Párt elnöke évek óta átverte a magyar választókat, tisztában volt Brüsszel valódi terveivel.
Még a volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz is határozottan kijelentette, hogy nincs háború – azelőtt, hogy kiszivárgott, „geci nagy háború lesz”.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Patrióta birtokába jutott egy olyan hangfelvétel, melyen Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője volt barátnőjével, Vogel Evelinnel beszélget. Ezen a pártelnök kijelentette, hogy „geci nagy háború” készül.
Mint a leleplező videóban Bohár Dánieltől elhangzott, bár a zárt ajtók mögött Magyar Péter így fogalmaz, ezzel szemben a nyilvánosság előtt egészen mást mond.
Példaként az egyik nyilvános fórumát hozta, ahol a pártelnök a jelenlévők előtt úgy fogalmazott,
marhaság és gátlástalan dolog ezzel vádolni európai vezetőket, hogy ők háborút akarnak”.
Pár napja pedig végigment a magyar sajtóorgánumokon az a felvétel is, ahol Magyar egy esti fórumon kijelentette, hogy a magyar emberek többsége elutasítja a békét.
Míg egy másik eseményen azt állította, nem Ukrajna tehet a magyar olajellátás akadozásáról, és a kormány csupán háborús pszichózist kelt – emlékeztetett az Origo.
Ezt is ajánljuk a témában
Érdemes felidézni, hogy a Tisza Párt honvédelmi szakértője, a volt vezérkari főnök Ruszin-Szendi Romulusz is kijelentette, hogy nincs szó háborús fenyegetésről.
Úgy fogalmazott:
a biztonság nem propaganda, a háború nem kommunikációs eszköz”.
Ennek ellenére hónapokkal korábban egy lakossági fórumon arról beszélt, hogy
vissza kéne állítani a sorkatonai kötelezettséget, és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a nem sorkatonákat is.
Szó szerint így fogalmazott: „hogy mondjuk a sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani. A fiataloknak szoktam mondani, hogy nem megszüntettük, csak felfüggesztettük, tehát óvatosan, tehát ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal”.
Nyitókép: AFP/Isza Ferenc
