Orbán Viktorék távozása után megint ad koncertet idehaza a magyar zongorista

Tizenöt év után újra koncertet ad Magyarországon az egyebek mellett Kossuth-díjjal is kitüntetett, világszerte ismert zongoraművész, Schiff András – közölte a Klubrádió. A lap emlékeztetett, hogy a művész még

2011-ben jelentette ki, hogy amíg az Orbán-kormány hatalmon van, nem lép fel az országban.

Miután április 12-én eldőlt, hogy májusban Magyar Péterék alakíthatnak kormányt, a zongorista elfogadta Karácsony Gergely főpolgármester meghívását Budapestre, és nagyjából egy időben az új kabinet megalakulásával egy időben ad koncertet, tervie szerint minél nagyobb közönség előtt.