Orbán Viktorék távozása után megint ad koncertet idehaza a magyar zongorista

Magyarországon „szörnyű szellemi sötétség honol”, kivéve Budapestet – Schiff András egy mondatára
Adódik a kérdés: Schiff András vajon mennyire érti azt, amit játszik? Mennyire érti Bachot, mennyire Bartókot, mennyire Beethovent? Győrffy Ákos írása.
Tizenöt év után újra koncertet ad Magyarországon az egyebek mellett Kossuth-díjjal is kitüntetett, világszerte ismert zongoraművész, Schiff András – közölte a Klubrádió. A lap emlékeztetett, hogy a művész még
2011-ben jelentette ki, hogy amíg az Orbán-kormány hatalmon van, nem lép fel az országban.
Miután április 12-én eldőlt, hogy májusban Magyar Péterék alakíthatnak kormányt, a zongorista elfogadta Karácsony Gergely főpolgármester meghívását Budapestre, és nagyjából egy időben az új kabinet megalakulásával egy időben ad koncertet, tervie szerint minél nagyobb közönség előtt.
Schiff, aki épp Kínában tartózkodott, mikor telefonon elérték, azt mondta, a választások után euforikus állapotban van, nagyon boldog, és reméli, hogy ☺„azok a csúnya dolgok, amiket az Orbán-kormány művelt, megszűnnek”.
Mint fogalmazott, az elmúlt 16 évben „nagyon sokszor szégyellte magát Magyarország miatt”, hosszú idő után először büszke, hiszen „egész Európa csodálattal néz Magyarországra, és ez nagyon jó érzés”. Hozzátette, hogy természetesen akkor is büszke volt, amikor Krasznahorkai László és Karikó Katalin Nobel-díjat kaptak, de „azért az nem ugyanaz, hiszen a saját teljesítményükre ők lehetnek büszkék”.
A Klubrádió cikkében arra is kitért, hogy Schiff András 1979-ben emigrált Magyarországról. 2000-ben az osztrák szélsőjobb megerősödését látva az osztrák állampolgárságról is lemondott, azóta brit állampolgár.
Ennek ellenére azóta is többször leszögezte: nem tervezi a hazatérést, amíg nem tapasztal pozitív változást a magyarországi közéletben.
