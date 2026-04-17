kormány zongorista schiff andrás magyarország karácsony gergely Magyar Péter Orbán Viktor koncert

Orbán Viktorék távozása után megint ad koncertet idehaza a magyar zongorista

2026. április 17. 09:38

Schiff András még 2011-ben jelentette ki, hogy amíg az Orbán-kormány hatalmon van, nem lép fel az országban.

Tizenöt év után újra koncertet ad Magyarországon az egyebek mellett Kossuth-díjjal is kitüntetett, világszerte ismert zongoraművész, Schiff András – közölte a Klubrádió. A lap emlékeztetett, hogy a művész még 

2011-ben jelentette ki, hogy amíg az Orbán-kormány hatalmon van, nem lép fel az országban. 

Miután április 12-én eldőlt, hogy májusban Magyar Péterék alakíthatnak kormányt, a zongorista elfogadta Karácsony Gergely főpolgármester meghívását Budapestre, és nagyjából egy időben az új kabinet megalakulásával egy időben ad koncertet, tervie szerint minél nagyobb közönség előtt.

Sokszor szégyellte magát Magyarország miatt

Schiff, aki épp Kínában tartózkodott, mikor telefonon elérték, azt mondta, a választások után euforikus állapotban van, nagyon boldog, és reméli, hogy ☺„azok a csúnya dolgok, amiket az Orbán-kormány művelt, megszűnnek”

Mint fogalmazott, az elmúlt 16 évben „nagyon sokszor szégyellte magát Magyarország miatt”, hosszú idő után először büszke, hiszen „egész Európa csodálattal néz Magyarországra, és ez nagyon jó érzés”. Hozzátette, hogy természetesen akkor is büszke volt, amikor Krasznahorkai László és Karikó Katalin Nobel-díjat kaptak, de „azért az nem ugyanaz, hiszen a saját teljesítményükre ők lehetnek büszkék”.

Még az osztrák állampolgárságáról is lemondott

A Klubrádió cikkében arra is kitért, hogy Schiff András 1979-ben emigrált Magyarországról. 2000-ben az osztrák szélsőjobb megerősödését látva az osztrák állampolgárságról is lemondott, azóta brit állampolgár.

2011-ben bejelentette, hogy amíg az Orbán-kormány hatalmon van, nem lép fel Magyarországon. Ennek ellenére azóta is többször leszögezte: nem tervezi a hazatérést, amíg nem tapasztal pozitív változást a magyarországi közéletben. 

Összesen 69 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2026. április 17. 11:23
Megverte őt Orbán vagy mi? vagy elvette tőle a zongorát? milyen lelkülettel élnek ezek?
holger78
2026. április 17. 11:20
Magyarként nagyon örülök, hogy ez a magyargyűlölő féreg végre koncertezni fog. Ott rohadjon meg, ahol van.
csandala
2026. április 17. 11:19
Ez hír? Mindig is az egyik legelvakultabb globalista volt, miközben a nálánál kevésbé elvakultak sem voltak egy matyó hímzés.
balatontihany-25
2026. április 17. 11:15
Elmehet ez is a... Ha lehet, Magyarországra viszont ezután se jöjjön, snekinek sem hiányzik.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!