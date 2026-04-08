Nem akárki árulta el Magyar Péter féltve őrzött titkát
2026. április 08. 05:38
Most már mindenki láthatja, mire is készülnek.
„Magyar Péter jobbkeze, Tarr Zoltán kifecsegte, nem mondhat el minden tervezett intézkedést, mert akkor megbuknak. Ezt követően, miután leleplezte a Tisza Párt stiklijét, Magyar Péternek sikerült elrejtenie Tarrt, nehogy tovább rontsa a párt esélyeit. Azonban a Tisza Párt holdudvarából újabb leleplező nyilatkozat látott napvilágot. Nem akárki árulta el Magyar Péterék féltve őrzött titkát.
Felcsuti Péter, a Raiffeisen Bank korábbi vezérigazgatója és közgazdásza korábban már elmondta, hogy a tavaly napvilágra került Tisza-adóterv valódi elképzeléseket tartalmaz.
Most pedig a Tisza-csomag szerzője egy műsorban feltett kérdésre megerősítette, hogy Magyar Péter eltörli a rezsicsökkentést, az anyák szja-mentességét, a 14. havi nyugdíjat és még »egy csomó mindent, amit a Fidesz bevezetett«, mert ezek Felcsuti szerint a legnagyobb »ostobaságok« – írta meg a Mandiner.”