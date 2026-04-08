„Magyar Péter jobbkeze, Tarr Zoltán kifecsegte, nem mondhat el minden tervezett intézkedést, mert akkor megbuknak. Ezt követően, miután leleplezte a Tisza Párt stiklijét, Magyar Péternek sikerült elrejtenie Tarrt, nehogy tovább rontsa a párt esélyeit. Azonban a Tisza Párt holdudvarából újabb leleplező nyilatkozat látott napvilágot. Nem akárki árulta el Magyar Péterék féltve őrzött titkát.

Felcsuti Péter, a Raiffeisen Bank korábbi vezérigazgatója és közgazdásza korábban már elmondta, hogy a tavaly napvilágra került Tisza-adóterv valódi elképzeléseket tartalmaz.