04. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
nádas péter Magyar Péter orbán viktor

Nádas Péter megfejtette: Magyar Péter a szépségének is köszönheti győzelmét

2026. április 21. 15:59

Az író szerint a leendő miniszterelnök sokat tanult Orbán Viktortól, ami a politikai működésében is visszaköszönhet.

2026. április 21. 15:59


Nádas Péter a német Die Zeitnek adott interjújában arról beszélt, hogy nem tartja indokoltnak az április 12-i választások történelmi párhuzamait. Mint fogalmazott, az esemény „se 1956-hoz, se 1989-hez” nem hasonlítható, hiszen előbbi esetben „a magyar társadalomnak egy mészárlással kellett szembenéznie”, míg 1989-ben a szovjet birodalom „a saját súlya alatt omlott össze, nem pedig a magyarok erejének hatására”. Az író azt is elárulta, hogy a választás napján tartott attól, hogy a kormány erőszakhoz folyamodhat, ugyanakkor szerinte Orbán 

valószínűleg az utolsó pillanatban látta be, hogy ezzel az eszközzel már nem élhet, mert a rendőrség és a hadsereg nem működött volna vele együtt”.

A beszélgetésben Nádas Péter kitért Magyar Péter győzelmének okaira is, amelyeket elsősorban személyes tulajdonságaiban lát. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

„Az állhatatossága. Az őszintesége. A nyíltsága. Magyar a szépségének is köszönheti a győzelmét”

– fogalmazott, hangsúlyozva, hogy a politikus karaktere és fellépése meghatározó szerepet játszott a választási sikerben. Hozzátette, hogy a leendő miniszterelnök sokat tanult Orbán Viktortól, ami a politikai működésében is visszaköszönhet.

Arra a felvetésre, hogy fennáll-e annak a veszélye, hogy Magyar Péter idővel oroszbarát irányba mozdul, az író úgy reagált: nem tart ettől, ugyanakkor nem zárja ki a kiábrándulás lehetőségét sem. Mint mondta, „kétségtelen, hogy következni fog valamiféle józanító ébredés is”, ami a politikai folyamatok természetes velejárója lehet.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Kovács Anikó/MTI 

Összesen 50 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
azazaza
2026. április 21. 17:22
Uhh, meleg helyzet. Viszont ilyen baj nem érhet minden Pétert.
schwabisch2026
2026. április 21. 17:16
Ez nem a kifutó(szépségverseny), de nem is az Anna-bál Füreden!!!! B+!!!!!!!!! Ide a "szépség" ki*aszott kevés lesz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Megaszondták neki a gazdái, hogy szép lehet, okos az nem. Pont.
montana
2026. április 21. 17:14
Gyerekek... Valaki szóljon már ennek a vén hülyének,meg a slimfit-nek , hogy éppen 7-8 millió ember +1 ország, egy nemzet kormányzására kellene készülni!!!! (ha,már elrendezték....) Ez nem a kifutó(szépségverseny), de nem is az Anna-bál Füreden!!!! B+!!!!!!!!! Ide a "szépség" ki*aszott kevés lesz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kamasuka
2026. április 21. 17:12
AI képet tetszett nézegetni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.