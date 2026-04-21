Nádas Péter megfejtette: Magyar Péter a szépségének is köszönheti győzelmét

Az író szerint a leendő miniszterelnök sokat tanult Orbán Viktortól, ami a politikai működésében is visszaköszönhet.
Nádas Péter a német Die Zeitnek adott interjújában arról beszélt, hogy nem tartja indokoltnak az április 12-i választások történelmi párhuzamait. Mint fogalmazott, az esemény „se 1956-hoz, se 1989-hez” nem hasonlítható, hiszen előbbi esetben „a magyar társadalomnak egy mészárlással kellett szembenéznie”, míg 1989-ben a szovjet birodalom „a saját súlya alatt omlott össze, nem pedig a magyarok erejének hatására”. Az író azt is elárulta, hogy a választás napján tartott attól, hogy a kormány erőszakhoz folyamodhat, ugyanakkor szerinte Orbán
valószínűleg az utolsó pillanatban látta be, hogy ezzel az eszközzel már nem élhet, mert a rendőrség és a hadsereg nem működött volna vele együtt”.
A beszélgetésben Nádas Péter kitért Magyar Péter győzelmének okaira is, amelyeket elsősorban személyes tulajdonságaiban lát.
„Az állhatatossága. Az őszintesége. A nyíltsága. Magyar a szépségének is köszönheti a győzelmét”
– fogalmazott, hangsúlyozva, hogy a politikus karaktere és fellépése meghatározó szerepet játszott a választási sikerben. Hozzátette, hogy a leendő miniszterelnök sokat tanult Orbán Viktortól, ami a politikai működésében is visszaköszönhet.
Arra a felvetésre, hogy fennáll-e annak a veszélye, hogy Magyar Péter idővel oroszbarát irányba mozdul, az író úgy reagált: nem tart ettől, ugyanakkor nem zárja ki a kiábrándulás lehetőségét sem. Mint mondta, „kétségtelen, hogy következni fog valamiféle józanító ébredés is”, ami a politikai folyamatok természetes velejárója lehet.
Nyitókép: Kovács Anikó/MTI