Tombol az utcán a tiszás gyűlölet, élő felvétel közben anyáztak egy fideszes képviselőt
Magyar Péter minősíthetetlen, hazug vádaskodása a követőire is átragadt.
1994-ben egy kicsi Fidesz frakció nézett szembe az MSZP-SZDSZ kétharmadával. Az a kétharmad szinte semmiben nem különbözött a Tisza jelenlegi hátországától.
„Ez a jövő már volt egyszer, ahogy mondani szoktuk. 1994-ben is hatalmas vereséget szenvedett a jobboldal. Egy kicsi, talán 20 fős Fidesz frakció nézett szembe az MSZP-SZDSZ kétharmadával. Szociológiailag, gazdasági hátterét tekintve az a kétharmad szinte semmiben nem különbözött a Tisza jelenlegi hátországától.
A helyzet annyiban még súlyosabb is volt, hogy mind az MSZP, mind az SZDSZ frakció tele volt tapasztalt politikusokkal, illetve olyan emberekkel, akik nagyon érdekes helyekre voltak »bekötve. Ez utóbbi most is megvan, de a kormányzati tapasztalat mellett most a politikai tapasztalat is teljesen hiányzik a Tisza kétharmadából. A Fidesz frakcióban viszont lesznek dörzsölt profik és olyan új arcok is, akik értik az új idők új dalait. (…)
Így utólag van egy olyan érzésem, hogy a kormányzás utolsó éveit nem élveztük. Viszont, ha az ellenzékben levést nem veszteségként, hanem lehetőségként éljük meg, akkor azt akár élvezhetjük is. Nagyon nehéz idők jönnek, olyanok, amelyekben az is lehet, hogy Magyar Péter lesz a legkisebb bajunk. Persze, adjunk vissza mindent, amit kormányon kaptunk, leszámítva azt az eszelős gyűlölködést, amelytől mindannyian undorodunk. Bizonyítsuk be, hogy mennyire felettük állunk. Az ország érdeke az lenne, hogy jól kormányozzanak, de sajnos nem fognak. És ha véletlenül valami jót csinálnak, azt támogassuk látványosan. (…)
És bármennyire kényelmetlen is ez, be kell látnunk, hogy ez már nem a tartalom korszaka, hanem a hangulatoké, a díszleteké, a narratíváké és a vágyaké. Új nyelven kell beszélnie a Fidesznek, és olyanokhoz is, akiket eddig még nem sikerült megszólítania. Előbb kell kommunikációs stratégiát és módszertant váltani, mint politikai irányt.”
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán