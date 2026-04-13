Mélyebb számvetésre természetesen időt kell fordítani, azonban néhány értelmező és előremutatónak szánt gondolatot hadd gereblyézzek össze. Nem kampányszakérteni kívánok, arról elég annyit, hogy megkönnyebbült sóhajjal hagyhatunk magunk mögött egy végletekig feszített, turbó agresszív, a nemzeti pszichét jócskán megterhelő időszakot.

Inkább arról tűnődöm, mik is voltak az elmúlt évek mélyén zajló tektonikus mozgás okai. És főképp mik azok az értékek, amiket fogunkban tartva át kell cipelni a ki tudja milyen messze lévő túlsó partra.

Mi is történt? Külső körülmények helyett most szigorúan csak a rendszer belső dinamikájára tekintve: