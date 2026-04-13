Megóvja a választási eredményt a Mi Hazánk: külső beavatkozásra hivatkoznak

Toroczkai László szerint a Fidesz és a Tisza túl nagy előnnyel indult velük szemben.
A Mi Hazánk megóvja a 2026-os választás végeredményét, mert a Meta beavatkozása miatt a Tisza és a Fidesz is hatalmas előnnyel indult velük szemben – jelentette be a párt elnöke, Toroczkai László az ATV Egyenes Beszéd című műsorában.
„Bejött a jóslatom, azt mondtam, hogy hárompárti parlament lesz, így is lett. Az extrém magas részvételre nem számítottunk, de több szavazónk volt, mint 2022-ben. A két nagyobb párt elszívó hatása azért érződött, nekik nagyobb tartalékaik voltak” – mondta, majd beszélt arról is, hogy
a párt jogásza azt tanácsolta, az esélyegyenlőség hiányára hivatkozva adjanak be kifogást a Nemzeti Választási Bizottsághoz.
Toroczkai egyúttal kritizálta Magyar Pétert, amiért nem hajlandó válaszolni minden újságírói kérdésre.
A műsorvezető kérésére válaszolva megerősítette, hogy szerdán el fog menni a Sulyok Tamás által szervezett találkozóra, ahová rajta kívül Magyar Péter és Orbán Viktor kapott meghívást. Magyar Péter hétfőn este közösségi oldalán jelentette be, hogy részt vesz a megbeszélésen.
