A tiszások arcára fagyott a mosoly: friss kutatás bizonyítja, stabil Fidesz siker születhet vasárnap
Az Alapjogokért Központ becslése szerint az egyéni választókerületek többségében a Fidesz–KDNP jelöltje kerülhet ki győztesen.
Nem csoda, ha ideges a Tisza Párt elnöke.
„Az Alapjogokért Központ legfrissebb mandátumbecslése alapján az egyéni választókerületek egyértelmű többségében a Fidesz–KDNP jelöltje diadalmaskodhat az április 12-i országgyűlési választáson. A 106 választókerületből 64-ben a Fidesz–KDNP, 35-ben a Tisza arathat sikert, további hét körzetet pedig csatatérként azonosítottak.
A jobboldali győzelem várható mértéke a választási rendszer egyéni ágán abba az irányba mutat, hogy Orbán Viktor ismételten stabil parlamenti háttérrel rendelkező kormányt alakíthat április 12-e után, amely képes Magyarországot kívül tartani a háborún, az energiaválság korában fenntartani az olcsó orosz olajat és gázt is magában foglaló többirányú beszerzési stratégiát, valamint a rezsicsökkentésen túlmenően az egykulcsos adó és adókedvezmények jelenlegi rendszerét is.
Ez a friss adat, akár az utolsó szög is lehet Magyar Péter közéleti koporsójába.”
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP