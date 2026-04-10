A jobboldali győzelem várható mértéke a választási rendszer egyéni ágán abba az irányba mutat, hogy Orbán Viktor ismételten stabil parlamenti háttérrel rendelkező kormányt alakíthat április 12-e után, amely képes Magyarországot kívül tartani a háborún, az energiaválság korában fenntartani az olcsó orosz olajat és gázt is magában foglaló többirányú beszerzési stratégiát, valamint a rezsicsökkentésen túlmenően az egykulcsos adó és adókedvezmények jelenlegi rendszerét is.