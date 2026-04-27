Máris megszorításokat várnak az új kormánytól

Az új kormánynak úgy kellene a költségvetési hiányt csökkentenie most, hogy a családoknak és a gazdaság szereplőinek se okozzon csalódást már az első hónapokban. Nem véletlen, hogy a leendő miniszterelnök a májusi kormányalakítás előtt tárgyalásokat kezdeményezett az Európai Bizottsággal azért, hogy a 2023 óta befagyasztott uniós pénzeket sikerüljön felszabadítani, ráadásul rekordgyorsasággal.

Sürget az idő

Az új kormánynak nincs lehetősége hibázni, sietnie kell, mivel a nagy hitelminősítők mihamarabb kézzelfogható eredményeket akarnak látni, miközben a lakosság és a piaci szereplők is látványos változásokat remélnek. Ha a novemberben és decemberben esedékes adósbesorolási felülvizsgálat során a Moody’s, a Fitch és a Standard & Poor’s nem látják egyértelmű jelét a hiány és az államadósság csökkenő pályára állításának, vagy kétségbe vonják a 2027-es költségvetés stabilitását, akkor leminősítés jöhet, ebben az esetben Magyarország másfél évtized után visszakerülhet a befektetésre nem ajánlott országok kategóriájába. Ez hosszabb távon is súlyos következményekkel járna, mivel jelentősen megnőne az ország adósságfinanszírozásának költsége.

Azért sincs vesztegetni való ideje az új kormánynak, mert a befagyasztott EU-s források feloldására és felhasználására gyakorlatilag alig marad idő: a kohéziós források lehívása a költségvetés szempontjából lenne sürgető, a befagyasztott pénzek másik része, a világjárvány következményeinek mérséklését szolgáló Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) vissza nem térítendő támogatásait és kedvezményes hitelét pedig legkésőbb augusztusig lehet felhasználni. Nem véletlen, hogy az uniós pénzek hazahozatala kiemelt vállalása a Tiszának; a forrásoknak köszönhetően több ezer milliárd forintból indulhatnának állami és vállalati beruházások, amelyek akár 1,5-2 százalékponttal is hozzájárulnának a gazdasági növekedéshez. Brüsszel mindemellett világossá tette, nem elegendő pusztán az, hogy a Tisza Párt Európa-párti politikát hirdetett, a korábban feltételül szabott huszonhét szupermérföldkő teljesítését az új kormánytól is megköveteli. Ezeknek az elvárásoknak a jelentős részét egyébként már teljesítette a leköszönő kormány.

Súlyos forrásvesztés következne be, ha nem sikerülne időben felszabadítani az uniós forrásokat, s akkor máshonnan kellene előteremteni a büdzséből hiányzó pénzt. E forgatókönyv jelentősen szűkítené a lehetőségeket, ez esetben a Tisza-kormány már év végére azzal szembesülne, hogy nem képes betartani az ígéreteit. Amennyiben a családtámogatások vagy a rezsicsökkentés jelentős visszavágásáról vagy adóemelésekről döntene, azt is kockáztatná, hogy a várakozásokhoz képest így is mérsékeltebb, az MNB előrejelzése szerint 1,7 százalékos GDP-növekedés legnagyobb hányadát jelentő fogyasztás visszaesne. A másik lehetőség a bankok és a multik különadójának megtartása, akár további emelése, vagyis a Fidesz-kormány gazdaságpolitikájának folytatása, amely viszont aláásná a Tisza Pártba vetett befektetőibizalmat, és késleltetné az euró bevezetését.