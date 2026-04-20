Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
04. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 20.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza fidesz kdnp köztársasági elnök közjogi méltóság Sulyok Tamás

Maradni kell

2026. április 20. 21:42

Nincs semmilyen jogi, politikai vagy erkölcsi alap a Fidesz-KDNP által megválasztott közjogi méltóságok legitimitásának megkérdőjelezésére.

Bencsik Gábor
Facebook

„Maradni kell.

Az idei országgyűlési választáson a Tisza párt pontosan olyan választójogi keretek között kapott alkotmányos többséget, amilyen keretek között 2022-ben a Fidesz-KDNP. Az utóbbi döntéseinek legitimitása tehát nem kérdőjelezhető meg anélkül, hogy azzal a Tisza alkotmányos többségének legitimitását ne kérdőjeleznénk meg. Magyarán: ha ma a Tisza alkotmányos többsége legitim, akkor 2022-ben a Fidesz-KDNP-é is az volt. Mindebből következik, hogy nincs semmilyen jogi, politikai vagy erkölcsi alap a Fidesz-KDNP által megválasztott közjogi méltóságok legitimitásának megkérdőjelezésére. Az egyetlen helyes jogállami magatartás tehát az, hogy a lemondásra felszólított közjogi méltóságok a szolgálati helyükön maradjanak.

A Tiszának legitim joga van arra, hogy az Alaptörvény átírásával e tisztségviselőket elmozdítsa. Ha hajlandók ennek a politikai árát megfizetni, ám tegyék meg, de az önkéntes lemondás kikényszerítésére joguk nincs.”

Nyitókép: Facebook / Magyar Péter

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Fideszes gentleman
2026. április 20. 22:28
Hozzátenném még, hogy nem lenne erre szükség, ha a Fidesz és Orbán Viktor nem helyezett volna ezekbe a pozíciókba olyan embereket, akik kérdés nélkül kiszolgálták a leváltott kormány minden igényét. Máig nem derülhetett ki, hogy Novák Katalin hogyan adhatott kegyelmet egy pedofil bűnpártolás miatt elítélt bűnözőnek. Mivel az utódját ugyanaz a kormány nevezte ki, ezért az ő legitimációján is folt esett. Mindez persze megbocsátható lenne Sulyoknak, ha nem állt volna be szolgai módon Orbán Viktor mögé, nem maradt volna csendben, amikor szólnia kellett volna a magyar emberek érdekében. Bízom benne, hogy be fogja látni, az ő személye nem elősegítője, hanem gátja a magyar egységnek, és méltósággal lemond.
Válasz erre
0
0
Fideszes gentleman
2026. április 20. 22:21
Maradjanak nyugodtan, akkor le lesznek váltva jogi eszközökkel. A rendszerváltó többség akarata, hogy a Fidesz által kinevezett bábok menjenek.
Válasz erre
0
0
narancs2026
2026. április 20. 22:13
A győzteskompenzáció nélkül 2010-en kivűl soha nem lett volna az Orbán kormánynak kétharmada.
Válasz erre
0
0
Rodolfo
2026. április 20. 22:09
Igaza van Bencsiknek. De az új kormánypárttól ne várjon senki jogtisztelő magatartást. Ne legyünk naivak.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!