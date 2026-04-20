„Maradni kell.

Az idei országgyűlési választáson a Tisza párt pontosan olyan választójogi keretek között kapott alkotmányos többséget, amilyen keretek között 2022-ben a Fidesz-KDNP. Az utóbbi döntéseinek legitimitása tehát nem kérdőjelezhető meg anélkül, hogy azzal a Tisza alkotmányos többségének legitimitását ne kérdőjeleznénk meg. Magyarán: ha ma a Tisza alkotmányos többsége legitim, akkor 2022-ben a Fidesz-KDNP-é is az volt. Mindebből következik, hogy nincs semmilyen jogi, politikai vagy erkölcsi alap a Fidesz-KDNP által megválasztott közjogi méltóságok legitimitásának megkérdőjelezésére. Az egyetlen helyes jogállami magatartás tehát az, hogy a lemondásra felszólított közjogi méltóságok a szolgálati helyükön maradjanak.