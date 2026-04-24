„Néhány napja írtam arról, hogy Gerzsenyi Gabriella egy videóban megmutatta, hogyan kell kilőni a nekik nem tetsző sajtót, én pedig edukációs jelleggel megmutattam az óvodás kislányomnak, hogyan ne legyen Gerzsenyi Gabriella, amikor felnő. Hiába, ha egy üzlet egyszer beindul, nehéz megállni. Magyar Péter európai parlamenti képviselője sem képes fékezni magát, két héttel a Tisza Párt választási győzelme után még szürreális arroganciával dicsekszik, az sem érdekli, hogy két-három millió honfitársát tapossa éppen a porban. Mondjuk akkor sem érdekelte, amikor ukrán nemzeti színekbe öltözve ült be az Európai Parlamentbe, ahová a magyarok küldték (egy Magyar legalábbis biztosan).

Gerzsenyi most éppen kacsákat pakolgat egyik helyről a másikra, Orbán Viktort idézi, és közben arról beszél, hogy győztek (ha valaki esetleg valaki még nem értesült róla). Magyar Péter politikusa a Föld napja alkalmából is eldicsekedett a pártjával, ők ugyanis újjáélesztették a hazát friss levegővel és tiszta vízzel, győzelemmel. Igazából már a Föld is csak miattuk forog, nem…? Egy héttel ezelőtt pedig egy evezőt lóbált a Duna partján, miközben arról értekezett, hogy ő előre megmondta, hogy lapátra teszik Vitályos Esztert, és meg is tették. Jól lapátra tették, nyenyenye…