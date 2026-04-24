Így még nem nézett ki magyar kormány – de vajon kié lesz a valódi hatalom?
Rengeteg a kérdés a hamarosan hivatalba lépő kabinet kapcsán. Megnéztük milyen modellek voltak eddig Magyarországon.
Micsoda példaképei vannak…
„Néhány napja írtam arról, hogy Gerzsenyi Gabriella egy videóban megmutatta, hogyan kell kilőni a nekik nem tetsző sajtót, én pedig edukációs jelleggel megmutattam az óvodás kislányomnak, hogyan ne legyen Gerzsenyi Gabriella, amikor felnő. Hiába, ha egy üzlet egyszer beindul, nehéz megállni. Magyar Péter európai parlamenti képviselője sem képes fékezni magát, két héttel a Tisza Párt választási győzelme után még szürreális arroganciával dicsekszik, az sem érdekli, hogy két-három millió honfitársát tapossa éppen a porban. Mondjuk akkor sem érdekelte, amikor ukrán nemzeti színekbe öltözve ült be az Európai Parlamentbe, ahová a magyarok küldték (egy Magyar legalábbis biztosan).
Gerzsenyi most éppen kacsákat pakolgat egyik helyről a másikra, Orbán Viktort idézi, és közben arról beszél, hogy győztek (ha valaki esetleg valaki még nem értesült róla). Magyar Péter politikusa a Föld napja alkalmából is eldicsekedett a pártjával, ők ugyanis újjáélesztették a hazát friss levegővel és tiszta vízzel, győzelemmel. Igazából már a Föld is csak miattuk forog, nem…? Egy héttel ezelőtt pedig egy evezőt lóbált a Duna partján, miközben arról értekezett, hogy ő előre megmondta, hogy lapátra teszik Vitályos Esztert, és meg is tették. Jól lapátra tették, nyenyenye…
Óriási lehet a verseny Magyar Péter kegyeiért, csak éppen ha túltolod a biciklit, a saját szavazóidnál is kihúzod a gyufát. Rögtön el is lepték Gerzsenyi posztjait a csalódott kommentelők, hogy ők nem ezért szavaztak rájuk. Rendre felhívták a képviselő figyelmét, hogy előbb talán el kellene végezni valamilyen munkát, utána lehet nagylányoskodni, hiszen eddig csak a szavazók mutattak fel bármit is. Gerzsenyi eddig csupán annyit tudott elérni a munkájában, hogy hogyan kell Gurmai Zitát megszégyenítő módon elrohanni a sajtó kérdései elől Brüsszelben és Strasbourgban, és hogyan kell Kunhalmi Ágnest is túlszárnyaló módon bohócot csinálni magából és a saját hazája ellen beszélni külföldön. Valaki szóljon már neki, hogy lehet ám munkával is kitűnni a tömegből, azt meg is hálálják azok is, akik megszavazták.”
Nyitókép forrása: MTI/Hegedüs Róbert